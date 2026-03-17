Volkswagen ‘tặng xăng’ cho khách Việt mua xe: Quy đổi tới gần 1.200 lít, có thể đi được cả năm

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động và nhu cầu di chuyển cá nhân ngày càng gia tăng, các hãng xe không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà còn bằng những giá trị thực tế mang lại cho khách hàng sau khi mua xe. Volkswagen Việt Nam mới đây triển khai chương trình khuyến mãi mang tên “Miễn phí Xăng 1 năm”, hướng đến nhóm khách hàng đang cân nhắc sở hữu các dòng xe chủ lực của thương hiệu Đức tại thị trường trong nước mà lo ngại giá xăng đang tăng cao.

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho 6 dòng xe Volkswagen. Ảnh: Volkswagen Việt Nam

Theo thông tin từ Volkswagen Việt Nam, chương trình được áp dụng cho khách hàng mua xe trong tháng 3/2026. Khuyến mãi này dành cho nhiều mẫu xe, bao gồm Volkswagen Viloran, Teramont X, Teramont President, Touareg, Golf Plus và Tiguan.

Cụ thể, giá trị khuyến mãi tương đương 30 triệu đồng. Chi phí này sẽ được hãng trừ trực tiếp 30 triệu đồng vào giá bán của xe ngay từ thời điểm ký hợp đồng. Đây có thể xem như một chương trình giảm giá của thương hiệu, tuy nhiên nội dung có phần lạ hơn.

Nếu tính theo giá xăng hiện tại, số tiền này có thể quy đổi thành khoảng 1.170 lít xăng (xăng RON 95-III). Khoản hỗ trợ tương đương hơn một nghìn lít xăng có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển trong khoảng 12 tháng đối với nhiều người dùng phổ thông.

Khuyến mãi thực chất là giảm giá xe nhưng mang tên gọi khác. Ảnh: Volkswagen Việt Nam

Việc áp dụng khuyến mãi cho nhiều dòng xe cùng lúc cho thấy Volkswagen đang muốn mở rộng sức tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng khác nhau trên thị trường.

Trong đó, Viloran (2,088-2,288 tỷ đồng) là mẫu MPV cỡ lớn hướng đến nhóm khách hàng gia đình hoặc doanh nghiệp cần phương tiện di chuyển cao cấp. Teramont X (1.998-2,168 tỷ đồng) và Teramont President (2,488 tỷ đồng) thuộc nhóm SUV lớn với không gian rộng rãi cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Touareg cũng là dòng SUV cao cấp.

Ở nhóm xe phổ thông hơn, Tiguan (1,688-1,999 tỷ đồng) là một trong những mẫu SUV phổ thông dễ tiếp cận của thương hiệu. "Tân binh" Golf (798 triệu đến 1,898 tỷ đồng) hướng đến những khách hàng yêu thích cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu Đức.