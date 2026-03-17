Cước vận tải container nội địa tăng mạnh do áp lực nhiên liệu

17-03-2026 - 18:42 PM | Thị trường

Giá cước vận chuyển container nội địa đang đồng loạt tăng, có tuyến tăng tới 25%. Chi phí nhiên liệu leo thang và tác động từ căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên hoạt động vận tải biển.

Từ giữa tháng 3, nhiều hãng tàu nội địa đã thông báo điều chỉnh biểu giá cước vận chuyển container, mức tăng phổ biến từ 15% đến 25% tùy từng tuyến và loại container.

Công ty TNHH Vận tải Container Hải An áp dụng biểu giá mới từ ngày 19-3. Đối với container 20 feet có hàng, giá cước tuyến Hải Phòng – TPHCM là 6,5 triệu đồng/container; Hải Phòng – Cái Mép 7,5 triệu đồng; Nghi Sơn – Cái Mép và Cái Mép – Đà Nẵng cùng ở mức 8,5 triệu đồng/container.

Với container 40 feet, giá cước các tuyến Hải Phòng – TPHCM, Hải Phòng – Cái Mép và Nghi Sơn – Cái Mép lần lượt là 9 triệu đồng, 10,5 triệu đồng và 11 triệu đồng/container. Một số tuyến có mức cao hơn như Cái Mép – Đà Nẵng và Cái Mép – Nghi Sơn, cùng có mức giá 11,5 triệu đồng/container.

So với mức giá áp dụng từ ngày 15-3-2025, biểu giá mới của công ty này đã tăng trung bình khoảng 1–1,5 triệu đồng/container, phản ánh áp lực chi phí đầu vào ngày càng lớn.

Tương tự, Công ty CP Hàng hải Vsico cũng thông báo điều chỉnh giá cước từ ngày 25-3. Cụ thể, tuyến Hải Phòng – TPHCM có giá 7 triệu đồng/container 20 feet và 10 triệu đồng/container 40 feet; chiều TPHCM – Hải Phòng lần lượt là 6 triệu đồng và 8,5 triệu đồng/container.

Theo doanh nghiệp này, so với kỳ kê khai trước, giá cước tăng trung bình hơn 17%, trong đó tuyến Hải Phòng – TPHCM đối với container 40 feet tăng mạnh nhất, lên tới 25%.

Đáng chú ý, Vsico còn áp dụng thêm phụ phí nhiên liệu từ ngày 15-3. Doanh nghiệp lý giải, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng cao và dự báo tiếp tục kéo dài, buộc hãng tàu phải điều chỉnh giá để bù đắp chi phí.

Giới chuyên gia nhận định, việc giá cước vận tải nội địa tăng trở lại tạo thêm áp lực lên chi phí logistics của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Theo Thành Huy

SGGP

