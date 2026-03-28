Bà nội trợ 58 tuổi gây bão mạng vì dọn nhà mỗi tuần: Căn nhà sạch đến mức ai nhìn cũng cảm thán, muốn về dọn lại nhà
Một bà nội trợ 58 tuổi tại Thượng Hải trở thành hiện tượng mạng khi duy trì thói quen tổng vệ sinh nhà cửa mỗi tuần suốt nhiều năm. Không cần thiết bị đắt tiền, bí quyết của bà nằm ở cách dọn dẹp có hệ thống, giúp không gian luôn gọn gàng, sạch sẽ và tạo cảm giác thư thái cho cả gia đình.
Giữa nhịp sống bận rộn của đô thị lớn, việc giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, một phụ nữ 58 tuổi sống tại Thượng Hải lại khiến nhiều người bất ngờ khi duy trì ngôi nhà sạch sẽ gần như hoàn hảo nhờ thói quen tổng vệ sinh mỗi tuần.
Không chạy theo những phương pháp dọn dẹp phức tạp, bà chỉ duy trì một nguyên tắc đơn giản: giữ nhà gọn mỗi ngày và làm sạch sâu vào cuối tuần. Nhờ vậy, không gian sống luôn ở trạng thái dễ chịu mà không tạo áp lực quá lớn.
Phòng khách: Bước vào là thấy nhẹ đầu
Phòng khách được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu ấm, ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm giác thư giãn ngay khi bước vào nhà. Tủ TV có nhiều ngăn chứa đồ giúp hạn chế tình trạng bày biện quá nhiều vật dụng trên bề mặt.
Các chậu cây xanh nhỏ đặt cạnh sofa tạo điểm nhấn tự nhiên, đồng thời giúp không gian trông tươi mới hơn. Theo bà, phòng khách là nơi dễ bừa bộn nhất nên chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để sắp xếp lại là đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian dọn dẹp sau này.
Khu vực ăn uống: Gọn gàng giúp bữa cơm dễ chịu hơn
Bàn ăn luôn được lau sạch sau mỗi bữa. Hệ thống ánh sáng vàng nhẹ tạo cảm giác ấm áp, khiến bữa ăn gia đình trở nên thư giãn hơn.
Bát đĩa được phân loại rõ ràng theo tần suất sử dụng. Những món dùng thường xuyên được đặt ở vị trí thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế mua thêm đồ không cần thiết.
Một không gian ăn uống ngăn nắp cũng giúp hạn chế cảm giác bừa bộn, từ đó khiến việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhà bếp: Dọn mỗi ngày để không tích tụ dầu mỡ
Nhà bếp là khu vực được bà chú trọng nhất. Sau mỗi lần nấu ăn, bà lau sơ khu vực bếp để tránh dầu mỡ bám lâu ngày.
Trong buổi tổng vệ sinh hàng tuần, bà làm sạch kỹ các góc như tay nắm tủ, mép bếp, gạch ốp tường. Các vật dụng trong tủ được phân loại theo mục đích sử dụng, giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn.
Nhờ duy trì thói quen này, căn bếp luôn sáng và sạch mà không mất quá nhiều công sức.
Phòng ngủ: Ít đồ giúp dễ dọn hơn
Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách đơn giản với gam màu nhẹ. Giường ngủ bằng gỗ mang kiểu dáng cổ điển, kết hợp với chăn ga trung tính tạo cảm giác thư giãn.
Mỗi ngày bà đều dọn giường sau khi thức dậy. Vào cuối tuần, bà giặt rèm cửa, hút bụi thảm và lau các bề mặt ít được chú ý.
Không gian ít đồ giúp việc vệ sinh trở nên nhanh chóng hơn, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi nghỉ ngơi.
Bí quyết nằm ở sự đều đặn
Điểm đặc biệt trong cách dọn dẹp của bà không phải là kỹ thuật phức tạp mà là sự duy trì đều đặn.
Thói quen của bà gồm:
- Dọn nhẹ mỗi ngày để tránh tích tụ việc
- Tổng vệ sinh mỗi tuần để làm sạch sâu
- Hạn chế mua đồ không cần thiết để giảm khối lượng dọn dẹp
Nhiều người sau khi xem hình ảnh căn nhà đã chia sẻ rằng họ bắt đầu áp dụng cách dọn dẹp theo tuần và nhận thấy không gian sống gọn gàng hơn rõ rệt.
Một ngôi nhà sạch không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ, chất lượng sống cũng có thể cải thiện đáng kể.
Thanh niên Việt