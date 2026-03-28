Hàng trăm khách hàng xếp hàng dài trước cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre

Đinh Anh | 28-03-2026 - 18:04 PM | Lifestyle

Cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre đang trở thành tâm điểm thu hút các tín đồ thời trang.

Sáng ngày 27/03/2026, UNIQLO Việt Nam đã chính thức khai trương cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre tại Tầng 2 - Tòa Bắc, Trung tâm thương mại (TTTM) Hanoi Centre. Đây là cửa hàng thứ 11 của thương hiệu tại khu vực Hà Nội và là cửa hàng thứ 31 trên toàn quốc.

Ghi nhận tại khu vực cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre, hàng trăm khách hàng đã có mặt từ sáng sớm. Sự kiện khai trương đi kèm nghi thức đánh trống Taiko truyền thống của Nhật Bản mang lại không khí hào hứng trước giờ mở cửa.

Tiết mục biểu diễn trống Taiko, một nét văn hóa truyền thống Nhật Bản, mở màn cho lễ khai trương của cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre

Tọa lạc tại tầng 2, tòa Bắc của Trung tâm thương mại Hanoi Centre, số 175 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, UNIQLO Hanoi Centre đánh dấu thêm một cột mốc mới trên hành trình mở rộng của thương hiệu Nhật Bản tại Thủ đô, đồng thời là dành cho sự mong đợi của khách hàng khu vực phía Bắc.

Với diện tích bán hàng quy mô lên đến 1.000 m², UNIQLO Hanoi Centre tọa lạc gần các trục giao thông lớn, khu hành chính và nhiều điểm đến văn hóa của thành phố. Cửa hàng mở ra một không gian mua sắm hiện đại, thoải mái và tiện lợi. Không gian và ngôn ngữ thiết kế của cửa hàng kết hợp giữa phong cách hiện đại từ Nhật Bản và các yếu tố văn hóa đặc trưng của Hà Nội, hướng đến phục vụ khách hàng nội địa lẫn du khách quốc tế.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre

Sự kiện khai trương đã thu hút hàng trăm người dân Thủ đô đến tham quan, mua sắm trong ngày đầu tiên

Vào nhân dịp khai trương này, UNIQLO cũng dành tặng nhiều phần quà độc đáo và các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng tham quan, mua sắm. Như trong suốt tuần lễ khai trương, từ ngày 27/03 đến ngày 02/04/2026, chương trình khuyến mãi có hạn áp dụng cho đa dạng các sản phẩm LifeWear Xuân/Hè được yêu thích như: Túi bán nguyệt mini đeo chéo, AIRism Cotton Áo Thun Dáng Rộng, dòng sản phẩm Áo Khoác Chống Tia UV dành cho cả Nam, Nữ, Trẻ em, v.v.

Trong 03 ngày đầu khai trương, từ ngày 27/03 đến 29/03/2026, khách hàng đến tham quan, mua sắm sẽ được nhận các phần quà như cốc hoa, đồ uống…

Bên cạnh đó, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng Bình giữ nhiệt với thiết kế năng động, tiện lợi. Ngoài ra, khách hàng có hóa đơn mua sắm bất kỳ và quét ứng dụng UNIQLO khi tiến hành thanh toán sẽ nhận được Túi tote đa năng.

