Ông Trịnh Văn Quyết: “Đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân”

Sáng nay (27/3), lần đầu tiên, sau một thời gian vắng bóng trên thương trường, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ xuất hiện công khai tại Hội thảo Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tập đoàn FLC và VTV8 tổ chức.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Quyết cho biết: “ Đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân thì mới phát triển được. Với tư cách là chủ đầu tư của dự án, tôi chỉ suy nghĩ ngắn gọn làm thế nào đưa khách đến địa điểm của mình nhanh nhất. Giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không phải thuận lợi giúp du khách đến nhanh nhất… ”.

Không chỉ đưa khách đến nhanh nhất, việc giữ chân khách ở lại cũng là “bài toán khó”. Nêu quan điểm về các sản phẩm du lịch, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định: “ Nếu đến đây chỉ tắm biển thì rất nhanh. Nhưng chúng tôi đang có quần thể đủ lớn gồm khu vui chơi, giải trí, vườn thú, có sân golf, trung tâm hội nghị…

Thượng đế nào đến đây chúng tôi cũng đáp ứng được. Người chơi thể thao thì đi chơi golf, chơi tennis… Phụ nữ với người có tuổi có thể đi thăm thú các khu vực lân cận do tập đoàn FLC đầu tư.

Tới đây, chúng tôi đang khởi công dự án tại Pleiku. FLC đã và đang thiết kế dòng sản phẩm mới để du khách đến với cao nguyên có sự khác lạ.

Tôi nói vui rằng du khách đến cao nguyên phải như lời bài hát về cao nguyên ‘cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại. Một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần mà vừa xa xôi… Có nỗi nhớ ”.

Theo đó, Hội thảo Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên được tổ chức nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, kích hoạt dòng khách quốc tế và thu hút đầu tư cho khu vực.

Hội thảo được thiết kế với ba phiên thảo luận chính, tập trung vào các trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Gia Lai giai đoạn 2026–2035, bao gồm:

Phiên thứ nhất với chủ đề Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh , tập trung phân tích vai trò của hạ tầng hàng không trong việc mở cửa thị trường du lịch và đầu tư cho các điểm đến mới.

Sau sáp nhập, Gia Lai là một trong số ít các tỉnh thành sở hữu tới 2 sân bay là Phù Cát và Pleiku. Trong đó, Phù Cát - cửa ngõ kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - đang được định hướng nâng cấp mạnh mẽ, hướng tới đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050, đồng thời từng bước hoàn thiện các điều kiện để phát triển thành cảng hàng không quốc tế.

Còn sân bay Pleiku cũng được đề xuất nâng cấp với tổng vốn khoảng 12.600 tỷ đồng, hướng tới công suất 4 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và 5 triệu hành khách vào năm 2050, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của du lịch khu vực Tây Nguyên.

Trước lợi thế quan trọng này, các diễn giả sẽ cùng thảo luận về mô hình phát triển hai sân bay Pleiku - Phù Cát như một hệ thống kết nối biển - cao nguyên, trong đó Phù Cát được định hướng là cửa ngõ quốc tế, còn Pleiku là trung tâm cao nguyên. Bên cạnh đó, hội thảo cũng xem xét tiềm năng khai thác các chuyến bay charter như một giải pháp kích hoạt thị trường du lịch quốc tế trong giai đoạn đầu.

Phiên thứ 2 với chủ đề Dọn tổ đón “Đại Bàng” - Hạ tầng bất động sản khai mở tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới , tập trung thảo luận về vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, bao gồm nghỉ dưỡng, golf, MICE, dịch vụ và hàng không.

Không chỉ dừng lại ở các chính sách thu hút đầu tư từ phía địa phương, việc “dọn tổ đón đại bàng” được nhìn nhận cần đi kèm với sự hiện diện và đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược có năng lực triển khai thực tế, đóng vai trò “hạt nhân dẫn dắt” thị trường. Các dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ, tạo lực kéo thu hút dòng khách và lan tỏa niềm tin, từ đó mở đường cho các nhà đầu tư thứ cấp và các hệ sinh thái dịch vụ liên quan cùng phát triển.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển các mô hình hệ sinh thái du lịch tại miền Trung, đồng thời phân tích tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch mới tại Pleiku - nơi được định vị là không gian phát triển du lịch cao nguyên sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng. Trong đó, ý nghĩa và vai trò dẫn dắt của các dự án trọng điểm như quần thể du lịch nghỉ dưỡng và giải trí FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort do Tập đoàn FLC triển khai cũng sẽ được phân tích, trong kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo lực hút đầu tư cho khu vực.

Việc nâng cấp cơ sở lưu trú, phát triển các tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng và thu hút các nhà đầu tư lớn được xem là những điều kiện quan trọng để Gia Lai có thể hấp thụ hiệu quả dòng khách quốc tế khi hạ tầng được kích hoạt đồng bộ.

Phiên thứ 3 với chủ đề Một cánh bay, Hai điểm đến - Thiên đường du lịch biển kết nối với cao nguyên huyền bí kiến tạo ngàn giá trị , tập trung thảo luận về xu hướng du lịch mới của du khách quốc tế, đặc biệt là các hành trình đa trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Xu hướng du lịch quốc tế hiện nay cho thấy du khách ngày càng ưa chuộng các hành trình đa trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch nông nghiệp. Tại phiên thảo luận, các diễn giả sẽ cùng trao đổi, đề xuất các mô hình phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, xây dựng chuỗi giá trị du lịch gắn với nông nghiệp, văn hóa và sinh thái, qua đó kéo dài thời gian du khách lưu trú tại Gia Lai, gia tăng giá trị cho điểm đến.

Thông qua các phiên thảo luận, hội thảo kỳ vọng sẽ đóng góp các ý kiến, giải pháp giá trị với tính thực tiễn cao, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ giữa hàng không - đầu tư - du lịch, qua đó định vị Gia Lai như một cục tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.