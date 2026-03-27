Tình hình Đại tá Xuân Vinh hiện tại

Dấu ấn của Đại tá Hoàng Xuân Vinh (sinh năm 1974) được khẳng định qua loạt thành tích nổi bật.

Tính đến nay, anh là vận động viên duy nhất của thể thao Việt Nam giành huy chương vàng Olympic, đồng thời phá kỷ lục Olympic và đoạt 2 huy chương trong cùng một kỳ Thế vận hội. Với những đóng góp đặc biệt, anh đã được trao nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

VĐV Việt Nam duy nhất giành HCV Olympic

Gần đây, báo Thể thao & Văn hóa tiếp tục nhắc lại tên tuổi Hoàng Xuân Vinh với tấm HCV Olympic đầu tiên, cũng là thành tích mang ý nghĩa lớn nhất của thể thao Việt Nam trên đấu trường thế giới tại Olympic Rio 2016. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, anh đạt tổng điểm 202,5, qua đó lập nên cột mốc lịch sử trong hành trình 80 năm phát triển của thể thao nước nhà.

Trong bức tranh chung của thể thao Việt Nam suốt 8 thập kỷ qua, thành tích này được xem là đỉnh cao nhất trên đấu trường quốc tế cho đến thời điểm hiện tại. Tại Rio de Janeiro (Brazil), Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV và 1 HCB, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi vô địch Olympic.

Đáng chú ý, kết quả ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam không chỉ mang về HCV mà còn được ghi nhận là kỷ lục Olympic. Để đạt được thành công này, anh đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu trước khi bước vào Olympic 2016.

Sinh năm 1974, Hoàng Xuân Vinh tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh và trưởng thành từ môi trường bắn súng Quân đội. Ở tuổi 26, anh được triệu tập vào đội tuyển bắn súng quốc gia và gắn bó liên tục trong suốt hơn 2 thập kỷ.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trưởng thành từ môi trường Quân đội.Ảnh: Minh Chiến/TTXVN

Từ vận động viên sang người thầy truyền cảm hứng

Sau đỉnh cao tại Olympic Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh lựa chọn tiếp tục gắn bó với chuyên môn thay vì tham gia các hoạt động truyền thông hay xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng người nổi tiếng. Anh lặng lẽ theo đuổi công việc trong lĩnh vực bắn súng, giữ nhịp ổn định sau ánh hào quang.

Đến năm 2021, sau Olympic Tokyo 2020, xạ thủ kỳ cựu chính thức giải nghệ và chuyển sang vai trò huấn luyện tại đội tuyển bắn súng Việt Nam. Trong giai đoạn này, anh cùng chuyên gia Park Chung Gun đã góp phần đào tạo nên nhà vô địch Asiad 19 – xạ thủ Phạm Quang Huy, đánh dấu bước chuyển mình từ vận động viên sang người thầy.

Cuối năm 2023, HLV Hoàng Xuân Vinh rời đội tuyển quốc gia, trở về đảm nhiệm cương vị trưởng bộ môn bắn súng tại Trung tâm Thể thao Quân đội (Bộ Quốc phòng), tiếp tục đóng góp cho công tác đào tạo trong môi trường đã gắn bó từ những ngày đầu sự nghiệp.

Đại tá Hoàng Xuân Vinh muốn dành sự tập trung cho đào tạo, huấn luyện và thi đấu của đội tuyển bắn súng Quân đội (Ảnh chụp màn hình)

Dù sở hữu bảng thành tích đáng nể, Hoàng Xuân Vinh vẫn giữ sự khiêm nhường. Anh từng từ chối đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, bởi cho rằng những vinh quang đạt được không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là thành quả của cả tập thể và hậu phương phía sau.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ SEA Games 33 vừa diễn ra tại Thái Lan, ban tổ chức đã dành riêng một không gian trưng bày lịch sử các kỳ đại hội và tôn vinh những vận động viên huyền thoại Đông Nam Á, trong đó có Đại tá Hoàng Xuân Vinh.

Trên bức ảnh của anh, ban tổ chức ghi nhận: Việt Nam là minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển thể thao có hệ thống trong một thập kỷ qua, từ chỗ chưa từng giành huy chương vàng Olympic đến việc vươn lên đỉnh cao ở nội dung bắn súng tại Rio 2016.

Bức ảnh của Hoàng Xuân Vinh được BTC SEA Games 33 đặt trong khu trưng bày (Nguồn ảnh: Thanh Định/ báo Quân Đội Nhân Dân)

Cuộc sống đời thường êm ấm

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, cuộc sống đời thường của Hoàng Xuân Vinh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, vị Đại tá vốn là người kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư trên mạng xã hội hay trước truyền thông.

Dẫu vậy, những thông tin được hé lộ cho thấy anh có một cuộc hôn nhân viên mãn và ấm êm. Hoàng Xuân Vinh từng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đối với vợ – Phan Hương Giang – người luôn đứng phía sau, âm thầm hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho anh trong suốt hành trình sự nghiệp. Nam xạ thủ chia sẻ rằng, có những giai đoạn đối mặt áp lực khi thành tích không đạt như kỳ vọng, chính vợ là người đầu tiên ở bên an ủi, động viên để anh vượt qua.

Ảnh: NAM KHÁNH

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, chị còn quán xuyến gia đình mỗi khi anh thi đấu xa nhà, giúp anh yên tâm tập trung cho chuyên môn. Vì thế, với Hoàng Xuân Vinh, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Anh cho biết, mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều dành trọn cho vợ con như một cách bù đắp và gìn giữ tổ ấm.

