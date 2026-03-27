Mỹ nhân Việt đi thảm đỏ mà như “người đến từ hành tinh khác”, đến cả đồng nghiệp cũng há hốc mồm kinh ngạc

Buổi họp báo ra mắt phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực diễn ra vào ngày 25/3 quy tụ đông đảo nghệ sĩ và truyền thông đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của Vbiz. Sự kiện quy tụ dàn sao khủng xuất hiện với những bộ cánh chỉn chu, lộng lẫy đúng chất thảm đỏ. Thế nhưng, spotlight lại thuộc về Vân Trang với một tạo hình "lệch pha" hoàn toàn khiến không ít người phải ngoái nhìn, thậm chí chính chủ khi nhìn lại cũng phải thừa nhận là như vừa "ở hành tinh khác xuống".

Buổi họp báo ra mắt Hẹn Em Ngày Nhật Thực diễn ra thành công

Trong đó, Vân Trang gây hút mắt với tạo hình độc lạ

Xuất hiện tại sự kiện, Vân Trang lựa chọn phong cách retro nhưng được biến tấu khá táo bạo. Nữ diễn viên diện yếm bò phối cùng áo dài tay trắng ôm sát, tạo tổng thể phá cách rõ rệt giữa dàn sao theo đuổi hình ảnh thanh lịch. Phần tóc cũng gây chú ý không kém khi được buộc nửa đầu, đánh rối nhẹ, gợi cảm giác của các teen girl đầu những năm 2000, mang lại vẻ ngoài có phần bụi bặm, hơi "xù xì" thay vì chỉn chu thường thấy. Chiếc túi màu hồng đậm in chữ "caution" của nữ diễn viên cũng nổi bật không kém. Nhìn tổng thể, tạo hình của Vân Trang đủ độc lạ để khiến ai nhìn thấy cũng phải khựng lại.

Sự khác biệt này nhanh chóng biến Vân Trang thành tâm điểm của buổi họp báo. Không chỉ truyền thông, ngay cả các nghệ sĩ có mặt tại sự kiện cũng không giấu được sự bất ngờ khi nhìn thấy tạo hình "lệch sóng" của cô giữa dàn khách mời ăn diện lộng lẫy.

Đáng chú ý là một khoảnh khắc được ghi lại cho thấy Tuyền Mập phải há hốc mồm khi bắt gặp Vân Trang. Biểu cảm ngỡ ngàng, đứng hình vài giây của nữ diễn viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dân tình thích thú. Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng chỉ cần nhìn phản ứng của đồng nghiệp cũng đủ hiểu màn xuất hiện lần này của Vân Trang gây sốc đến mức nào.

Trước những bàn tán rầm rộ, Vân Trang cũng nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết thiệp mời của mình có ghi rõ dresscode thập niên 90 đúng với bối cảnh bộ phim, đó là lý do nữ diễn viên ăn diện theo phong cách y2k. Thế nhưng khi đến nơi, ai cũng hiện đại, thanh lịch, cuối cùng chính Vân Trang mới là người bất ngờ. " Sao thiệp mọi người hổng có vậy, làm hôm nay ai cũng nhìn mình như con mén ở hành tinh khác xuống á ", nữ diễn viên hài hước viết.

Hình ảnh được chính chủ đăng lên trang cá nhân

Dân tình cũng nhanh chóng bị thu hút bởi hình ảnh của Vân Trang tại sự kiện. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự trẻ trung, tinh thần dám thử nghiệm và chơi tới bến của Vân Trang, cho rằng cô vẫn quá xinh đẹp dù đã gần 40 tuổi. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến nhận xét tổng thể trang phục còn khá rối mắt, thiếu sự hài hòa, khiến nữ diễn viên trở nên lạ lẫm hơn thường thấy.

Bình luận từ netizen:

- Đúng là như người từ hành tinh khác đến thật chị ạ, nhìn khác bọt hẳn luôn mà.

- Tại năm 18 tuổi chị đóng vai chững chạc, giờ chị trở lại khúc 18 tuổi nha.

- Ai hại chị rồi.

- Nhưng nhìn rườm rà quá, không hợp đi thảm đỏ. Không hiểu nghĩ gì mà mặc vậy.

- Nhìn biểu cảm chị Tuyền Mập là biết như nào, tui xem online mà cũng vậy á.

- Nhưng mà công nhận Vân Trang trẻ đẹp quá trời, gần 40 rồi mà cỡ đó.

- Có mỗi mình tôi thấy đẹp hả?

- Nhìn sốc ngang thiệt, cưa sừng làm nghé ghê cơ.

- Cơ mà chị lại hợp mới lạ. Quá ư là xinh luôn. Mê thiệt sự.