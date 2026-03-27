Vì sao thu nhập 80 triệu/tháng vẫn chưa tích lũy được? Gia đình 3 người ở TP HCM tiết lộ khoản chi chiếm nửa ngân sách

Câu chuyện được chia sẻ bởi một người vợ trên kênh TikTok @meomami.ne đã thu hút nhiều sự quan tâm, không phải vì con số thu nhập của hai vợ chồng, mà bởi cách cô quản lý tài chính gia đình rất rõ ràng và thực tế.

Thu nhập 80 triệu, vẫn tiêu "vừa khít": Ai cũng kêu tiêu hoang, nhưng thực tế 50% thu nhập dồn cho một mục tiêu lớn

Gia đình nhỏ của cô gồm hai vợ chồng và một em bé 2 tuổi, sống tại một căn chung cư ở TP.HCM. Người vợ hiện đang ở nhà nội chợ và chăm con nhỏ, chi tiêu của gia đình phụ thuộc vào thu nhập 80 triệu/tháng của chồng. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, nên việc cân đối tài chính trở thành yếu tố cốt lõi duy trì sự ổn định.

"Mỗi tháng sau khi nhận lương, chồng mình sẽ chuyển cho vợ và mình sẽ chia thành các khoản để cân đối chi tiêu cho cả nhà. Nhờ vậy mà mình cũng quản lý được từng khoản, để gia đình có cuộc sống thoải mái mà vẫn an tâm" - người vợ chia sẻ.

Với thu nhập 80 triệu/tháng, cô chia thành các khoản chi tiêu như sau:

- Tiền ăn gồm: Tiền đi chợ, đi siêu thị, ăn vặt cho cả nhà, thỉnh thoảng mua đồ ăn sẵn nếu quá bận, và cả tiền bỉm sữa của con: 13 triệu

- Khoản dành cho Y tế: 4 triệu

- Tiền học của con: 7 triệu

- Chi phí quản lý, điện nước: 2,5 triệu

- Tiền xăng xe, gửi xe: 3 triệu

- Cho bé đi chơi cuối tuần: 4 triệu

- Tiền hiếu hỉ, quà cáp: 4 triệu

- Tiền vật nuôi (2 con mèo): 1,5 triệu

- Tiền trả góp nhà: 50% thu nhập (khoảng 40 triệu)

Điều đáng chú ý nhất là khoản chiếm tới 50% thu nhập - tiền trả góp mua nhà. Tháng nào chi tiêu tiết kiệm hơn, còn thừa sẽ chuyển hết vào tiết kiệm mỗi tháng. Dù áp lực, nhưng cách chia nhỏ các khoản như vậy giúp gia đình luôn trong trạng thái chủ động, không bị rơi vào cảnh "thiếu trước hụt sau", và vẫn duy trì được cuộc sống thoải mái mà vẫn có thể tiết kiệm lo cho tương lai của con.

Từ nỗi lo "liều lĩnh" đến quyết định mua nhà trả góp giữa TP.HCM đắt đỏ

Với khoản tiền nhà trả góp chiếm 50% thu nhập, người vợ còn thẳng thắn nói về quyết định lớn nhất của hai vợ chồng: Mua nhà trả góp tại TP.HCM. Cũng giống như nhiều gia đình trẻ khác: Liệu nên dùng số tiền tích lũy hơn 1 tỷ để mua nhà, hay tiếp tục thuê và mang tiền đi đầu tư?

Với việc chỉ có một người đi làm, áp lực tài chính là không hề nhỏ. Căn hộ vợ chồng cô mua không nằm ở trung tâm mà ở khu vực vùng ven, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận di chuyển xa hơn và những bất tiện nhất định.

"Nhà mình có mỗi chồng đi làm nên mình cũng phải vun vén chi tiêu để cân đối. Nhiều lúc nhìn bạn bè du lịch thảnh thơi, mình tự hỏi vợ chồng mình có liều quá không. Nhưng sau 1 năm mua nhà, mọi nghi ngờ đều tan biến hết" - người vợ chia sẻ.

Thế nhưng, sau 1 năm, mọi hoài nghi dần biến mất. Căn hộ tương tự trong khu chung cư ấy đã tăng giá hơn 1 tỷ, một con số khiến chính cô cũng bất ngờ. "Khi đó mình mới nghĩ, nếu không quyết định mua nhà, thì số tiền bọn mình vất vả kiếm được trong 1 năm cũng không thâm thoát gì so với tốc độ tăng của giá nhà. Nếu lúc đó vợ chồng mình không quyết thì không biết đến khi nào mới mua được nhà ở Sài Gòn".

Chính trải nghiệm đó khiến cô tin rằng, trong bối cảnh giá nhà liên tục leo thang, việc "xuống tiền" sớm đôi khi không chỉ là lựa chọn tài chính, mà còn là một quyết định mang tính chiến lược cho tương lai an cư của gia đình.

Dù vậy, cô không tô hồng mọi thứ. Việc mua nhà đồng nghĩa với việc phải hy sinh một phần sự thoải mái trước mắt, giảm bớt những khoản chi tiêu không cần thiết và chấp nhận áp lực trả nợ dài hạn. Nhưng đổi lại, gia đình cô có một nơi ở ổn định, không còn nỗi lo bị tăng giá thuê hay phải chuyển nhà liên tục. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để con cái có một môi trường sống lâu dài, ổn định và tốt hơn trong tương lai.

Nguồn: @meomami.ne