Cuộc sống sang chảnh của hội "phú bà" Vbiz: Huyền Baby ở biệt thự 100 tỷ, Ngọc Thanh Tâm sống trong "cung điện" đập thông 6 căn

Dàn "chị đẹp" Vbiz gắn liền với danh xưng "phú bà" quy tụ những cái tên nổi bật như ca nương Kiều Anh (1994), Ngọc Thanh Tâm (1993) và Huyền Baby (1989). Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung và sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cả ba còn khiến nhiều người choáng ngợp với loạt bất động sản xa xỉ, đắt đỏ. Mỗi người theo đuổi một phong cách sống và gu thẩm mỹ khác nhau, nhưng điểm chung là cơ ngơi nào cũng tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ, thể hiện rõ cá tính và độ chịu chi của chủ nhân.

Ca nương Kiều Anh: Căn hộ đập thông 350m² đẹp như resort

Cơ ngơi của ca nương Kiều Anh là căn hộ đập thông rộng 350m², gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với không gian hiện đại, tinh tế, mang cảm giác như bước vào một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Sở hữu vị trí căn góc hướng Tây, toàn bộ căn nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, thoáng đãng và có chiều sâu.

Vợ chồng ca nương Kiều Anh lựa chọn phong cách Wabi Sabi đề cao sự tối giản, mộc mạc nhưng vẫn đầy tính thẩm mỹ. Thay vì chia nhỏ không gian, Kiều Anh ưu tiên khu sinh hoạt chung, nơi các thành viên có thể quây quần và kết nối nhiều hơn. Khu bếp, phòng khách và phòng chơi được thiết kế liên thông, loại bỏ hoàn toàn các vách ngăn cứng. Điểm nhấn nằm ở hệ mái vòm mềm mại kết hợp giật cấp tinh tế, vừa phân tách không gian một cách khéo léo, vừa tạo nên cảm giác liền mạch và giàu tính nghệ thuật.

Căn hộ đập thông 350m² của gia đình Kiều Anh

Thiết kế hệ mái vòm mang lại vẻ mềm mại cho không gian

Trong nhà có khu vực hệ cửa kính giúp đón ánh sáng hiệu qủa

Cây xanh được trưng trong nhà để tăng thêm vẻ sinh động

Toàn cảnh khu vực phòng khách liên thông bếp và bàn ăn

Vợ chồng Kiều Anh cực đầu tư cho các thiết bị điện tử trong nhà

Không gian phòng đựng đồ

Tủ chăm sóc quần áo thông minh mà Kiều Anh yêu thích

Ngọc Thanh Tâm: Cơ ngơi 650m² được đập thông từ 6 căn hộ cao cấp

Trên kênh YouTube cá nhân, Ngọc Thanh Tâm từng hé lộ không gian sống cùng mẹ khiến nhiều người choáng ngợp. Căn hộ của gia đình cô được đập thông từ 6 căn cao cấp trong khu đô thị sang trọng tại Quận 7, TP.HCM, với tổng diện tích lên đến 650m², rộng lớn không khác gì một "cung điện" thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Toàn bộ không gian mang đậm dấu ấn cá nhân, theo đuổi phong cách hoàng gia với sự cầu kỳ và xa hoa trong từng chi tiết. Nổi bật nhất là khu vực bàn ăn có sức chứa tới 30 người, được xem là "trái tim" của ngôi nhà, nơi gia đình và bạn bè quây quần trong những dịp đặc biệt. Từ viền bàn ghế, khung tranh đến các chi tiết nhỏ như họa tiết thêu hay dụng cụ ăn uống, nhiều món đều được dát vàng hoặc sử dụng chất liệu ánh kim, tạo nên tổng thể lấp lánh, sang trọng và đầy ấn tượng.

Không gian sống của Ngọc Thanh Tâm có thiết kế như cung điện thu nhỏ

Thiết kế trong nhà mang phong cách hiện đại, hoàng gia

Khu vực bàn ăn với sức chứa cực rộng rãi

Mọi món đồ đều được lựa chọn kỹ lưỡng

Không gian được phủ nhiều gam hồng bắt mắt

Không gian phòng ngủ

Không gian nhà tắm

Huyền Baby: Biệt thự 100 tỷ rộng tới 1.000m²

Gia đình Huyền Baby hiện sinh sống trong một căn biệt thự bề thế, tọa lạc tại TP.HCM với tổng diện tích sử dụng lên đến 1.000m², trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Ngay từ khi bước qua cổng, không gian đã gây ấn tượng bởi khu sân vườn rộng rãi, phủ xanh mướt mắt, trải dài từ phía trước ra tận phía sau ngôi nhà, mang lại cảm giác thoáng đãng và tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài.

Bên trong biệt thự là một không gian lộng lẫy, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng. Các chi tiết nội thất được chăm chút kỹ lưỡng, cân bằng giữa vẻ đẹp cầu kỳ và sự tinh tế, tạo nên tổng thể hài hòa với khu vườn xanh bên ngoài. Không gian vừa mang nét quý phái, vừa giữ được sự ấm cúng, đúng chuẩn một tổ ấm cao cấp giữa đô thị nhộn nhịp.

Biệt thự 100 tỷ rộng tới 1.000m² của gia đình Huyền Baby

Bao quanh biệt thự khu sân vườn rộng rãi

Vợ chồng Huyền Baby trồng nhiều cây xanh để không gian thêm sinh động

Bên trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, tân cổ điển

Không gian phòng bếp rộng rãi, tiện nghi

Cầu thang là 1 trong những điểm nhấn ở khu vực tầng 1

Mọi góc trong biệt thự đều toát vẻ sang xịn