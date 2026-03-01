Chuyến tàu ‘xịn như khách sạn 5 sao’ mới nhất ở Việt Nam: Đi qua vịnh biển đẹp top 1 thế giới, giá chưa đến 200.000 đồng/người

Hôm nay (26/3), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp cùng UBND Thành phố Huế tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản Miền Trung” và công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.

Diện mạo mới của đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản Miền Trung”

Sau 2 năm vận hành, đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản Miền Trung” đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách với trên 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối, đồng thời đơn vị vận tải - Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt triển khai chương trình kích cầu, liên kết với hơn 140 đơn vị lữ hành, Công ty du lịch tại Huế và Đà Nẵng. Sản phẩm này không chỉ thu hút khách nội địa mà còn ghi nhận tỷ lệ lớn hành khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch miền Trung.

Đáng chú ý, đoàn tàu đã được vinh danh trong “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024”, khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành đường sắt trong việc phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Giao diện mới của đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản Miền Trung" ra mắt hôm nay được thiết kế nhằm mang lại diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho du khách ngay từ khi lên tàu.

Khách quốc tế đã có trải nghiệm trên chuyến tàu có diện mạo mới

Ngoại thất đoàn tàu nổi bật với sắc tím mộng mơ đặc trưng của xứ Huế, hòa cùng gam màu ghi sáng hiện đại, năng động của thành phố biển Đà Nẵng.

Người dân háo hức trải nghiệm chuyến tàu “Hành trình kết nối di sản Miền Trung”

Đoàn tàu có 12 toa xe với 56 chỗ ngồi mềm, đã được thay mới toàn bộ ghế ngồi trước đây bằng các hàng ghế có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách ngồi thuận hướng tàu chạy, mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách khi ngắm cảnh dọc đường.

Điểm nhấn đặc biệt trong đoàn tàu đó là toa xe VIP (32 chỗ) được thiết kế với không gian hoài cổ, sang trọng của nội thất cung đình Huế. Điểm nhấn là bàn lượn dọc cửa sổ, nơi quý khách có thể nhâm nhi ly cà phê, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô - vịnh đẹp top 1 thế giới.

Bên cạnh đó, toa xe Cộng đồng cũng được thiết kế với diện mạo mới, mang đến không gian trải nghiệm sống động với chuỗi hoạt động đa dạng, cùng các thương hiệu và sản phẩm đặc trưng địa phương. Hành khách có thể thưởng thức ẩm thực, khám phá văn hóa và tham gia các trải nghiệm độc đáo ngay trên hành trình.

Các toa xe đều được lắp hệ thống chiếu sáng đèn Led, âm thanh chất lượng cao, màn hình LCD cung cấp thông tin về hành trình và giải trí.

Giá vé để trải nghiệm hành trình này dao động từ 180.000-460.000/vé tùy từng ngày và toa xe. Giá vé cao nhất dành cho hành khách chọn toa VIP 32 chỗ vào 3 ngày cuối tuần. Đối với hành khách đi hạng thường, giá vé chỉ ở mức 180.000 đồng/vé cho ngày đầu tuần và 210.000 đồng/vé cho ngày cuối tuần.

Các đoàn tàu đi từ Huế đến Đà Nẵng có số hiệu HĐ1/3 khởi hành vào 7h5 và 14h5. Các đoàn tàu đi từ Đà Nẵng đến Huế có số hiệu HĐ2/4 khởi hành từ 7h45 và 14h20.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam