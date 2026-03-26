Nữ ca sĩ được đại gia nghìn tỷ Việt si mê: Có hit quốc dân rồi lặn mất tăm, 41 tuổi trẻ đẹp như gái đôi mươi

Trong showbiz Việt hiện tại, hiếm có cái tên nào vượt qua Trấn Thành về khối tài sản khổng lồ. Sau hơn 5 năm làm phim, Trấn Thành từ vai trò 1 diễn viên - MC đã trở thành đạo diễn nghìn tỷ. Những năm gần đây, Trấn Thành ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt dự án điện ảnh đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi phim. Bên cạnh đó, mức cát-xê cao từ gameshow, quảng cáo cùng nhiều hoạt động nghệ thuật giúp anh sở hữu nguồn thu lớn, thường được công chúng gọi "đại gia nghìn tỷ" để nói về độ giàu có và sức ảnh hưởng trong làng giải trí.

Trấn Thành và Hari Won là cặp đôi quyền lực của showbiz Việt hiện tại

Bên cạnh sự nghiệp đồ sộ, câu chuyện tình cảm của Trấn Thành, đặc biệt là mối quan hệ với Hari Won cũng được quan tâm không kém. Hari Won sinh năm 1985 và lớn lên tại Seoul, sau đó sang Việt Nam học tập, lập nghiệp. Cô bắt đầu được khán giả chú ý rộng rãi sau khi tham gia chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú 2013 . Hình ảnh một cô gái nói tiếng Việt chưa tròn vành rõ chữ nhưng chân thành, dễ mến nhanh chóng tạo thiện cảm, trở thành nền tảng cho hành trình nghệ thuật sau này.

Hari Won trẻ trung trong MV Hương Đêm Bay Xa ra mắt 2014

Sau khi được đông đảo khán giả Việt biết đến qua show thực tế, Hari Won mở rộng hoạt động với loạt ca khúc quen thuộc với giới trẻ. Cô theo đuổi dòng Pop Ballad dễ nghe, dễ tiếp cận. Thời điểm hoạt động âm nhạc năng nổ nhất khoảng 2014 - 2016, Hari Won có loạt hit như Hương Đêm Bay Xa , Love You Hate You , Vì Em Yêu Anh . Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2016 với Anh Cứ Đi Đi. Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng, phủ sóng rộng rãi trên các bảng xếp hạng và mạng xã hội, kéo theo làn sóng cover từ nghệ sĩ đến khán giả. Không quá khi nói rằng đây là một trong những bản hit quốc dân tiêu biểu của Vpop giai đoạn đó, đưa tên tuổi Hari Won lên một vị trí hoàn toàn khác.

MV Anh Cứ Đi Đi hiện có gần 50 triệu views trên YouTube

Tuy nhiên, sau thành công của Anh Cứ Đi Đi, Hari Won không tiếp tục duy trì tần suất ra nhạc dày đặc để tận dụng sức nóng. Ngược lại, cô dần rút khỏi đường đua âm nhạc, khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi. Hari Won chuyển hướng nghề nghiệp rõ rệt. Cô xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, đảm nhận vai trò dẫn dắt trong nhiều chương trình ăn khách như Nhanh như chớp hay Siêu tài năng nhí.

Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến việc ca hát. Hari Won công khai việc mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7 - một căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến cơ mặt và khả năng phát âm. Với một ca sĩ, đây là trở ngại lớn, không chỉ về kỹ thuật mà còn tác động đến sự tự tin khi biểu diễn. Quá trình điều trị kéo dài khiến cô buộc phải điều chỉnh định hướng sự nghiệp. Ngoài ra, việc mở rộng sang các lĩnh vực khác như điện ảnh, kinh doanh cá nhân và sản xuất nội dung đời sống cũng khiến quỹ thời gian của cô bị phân tán.

Hari Won nhiều năm qua không còn duy trì hoạt động âm nhạc thường xuyên như thời mới làm nghề ở Việt Nam

Dù vậy, việc rút lui trong âm nhạc không đồng nghĩa với việc Hari Won đánh mất sức hút. Trái lại, cô duy trì độ nhận diện cao thông qua truyền hình và đời sống cá nhân, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Trấn Thành. Cặp đôi kết hôn vào cuối 2016. Theo thời gian, Trấn Thành và Hari Won dần chứng minh sự gắn bó bền chặt bằng cách đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Hari Won duy trì độ nhận diện cao thông qua truyền hình và đời sống cá nhân, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Trấn Thành

Mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm cá nhân mà còn phản ánh cách hai nghệ sĩ hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Trấn Thành nhiều lần công khai bảo vệ, ủng hộ vợ trước những áp lực dư luận, trong khi Hari Won cũng là người đứng sau, đồng hành cùng anh trong nhiều dự án. Sự xuất hiện song hành của Trấn Thành và Hari Won tạo nên một hình ảnh cặp đôi quyền lực nhưng gần gũi, góp phần duy trì sức nóng tên tuổi của cả hai.

Sự xuất hiện song hành của Trấn Thành và Hari Won tạo nên một hình ảnh cặp đôi quyền lực nhưng gần gũi, góp phần duy trì sức nóng tên tuổi của cả hai

Ở tuổi 41, Hari Won vẫn khiến công chúng chú ý bởi ngoại hình trẻ trung, gần như không thay đổi so với thời điểm mới vào nghề. Điều này không chỉ đến từ việc chăm sóc hình ảnh mà còn là kết quả của một lối sống cân bằng và duy trì năng lượng tích cực. Trong những hình ảnh gần đây, nữ ca sĩ thường xuất hiện với phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn toát lên sự tươi tắn, năng động. Hari Won không ngại khoe mặt mộc và những khoảnh khắc đời thường, càng khiến ấn tượng về ngoại hình trẻ trung, lão hóa ngược của cô in đậm.

