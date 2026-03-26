Trần Tiến nhắn nhủ Khánh Ly: "Em muốn chị em mình cứ mãi sống như xưa"

26-03-2026 - 21:07 PM | Lifestyle

"Khi anh Trịnh Công Sơn đi, anh không cần nói lời chia tay vì anh mãi mãi nghĩ về chị Khánh Ly..." – nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Vừa qua, tại phim tư liệu Hát cùng nguồn cội, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly.

Ông nói: "Chị Khánh Ly và anh Trịnh Công Sơn là mối quan hệ không thể tách rời vì họ hiểu lẫn nhau. Anh Sơn rất hiểu giọng hát của chị Khánh Ly và ngược lại.

Trần Tiến nhắn nhủ Khánh Ly: "Em muốn chị em mình cứ mãi sống như xưa"- Ảnh 1.

Trần Tiến

Chị Khánh Ly có giọng hát rất hoang dại, hippie và hằn vào từng note nhạc, từng tư duy triết học, sâu sắc trong âm nhạc của anh Sơn.

Anh Sơn cũng từng nói với tôi rằng, chị Khánh Ly là người hát nhạc của anh hay nhất. Anh Sơn đánh giá rất cao chị Khánh Ly. Hai người chỉ có mỗi cây đàn thùng để đi hát cùng nhau khắp nơi, hát khắp các sân trường đại học.

Giọng hát của chị Khánh Ly và nhạc Trịnh đúng nhân hòa, ra đời đúng lúc mọi người đang chán nghe nhạc cao siêu, muốn nghe nhạc về cuộc đời.

Lúc nghe tin thống nhất đất nước, anh Sơn cũng viết ngay bài Nối vòng tay lớn vô cùng hoài bão, đúng nghĩa một người nghệ sĩ đích thực với tâm hồn đích thực yêu đời, yêu người.

Trần Tiến nhắn nhủ Khánh Ly: "Em muốn chị em mình cứ mãi sống như xưa"- Ảnh 2.

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là hai nửa của một chỉnh thể không thể tách rời nhau. Nếu anh Sơn không có Khánh Ly thì chưa chắc đã là anh Sơn bây giờ và ngược lại, chị Khánh Ly không có anh Sơn chưa chắc đã là chị Khánh Ly bây giờ.

Hai người sinh ra trên đời đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, giống như mọi tinh hoa kết tinh vào đúng hai người, đúng thời gian, hoàn cảnh, cách sống con người thời điểm đó, hát lên giọng hát của thế hệ.

Khi anh Trịnh Công Sơn đi, anh không cần nói lời chia tay vì anh mãi mãi nghĩ về chị Khánh Ly, sống mãi trong đời sống của nhau.

Làm sao để anh Sơn kiếm được người nào hát nhạc anh như chị Khánh Ly. Hát ở đây không phải giọng mà từng chữ một hòa vào nhau, thấm vào nhau, không thể khác đi được".

Tiếp đó, nhạc sĩ Trần Tiến nhắn gửi đến Khánh Ly: "Em muốn chị em mình cứ mãi sống như xưa. Chị năm nay 81 thì em cũng 79 tuổi. Hãy cứ sống và hát đến khi nào chỉ còn một người nghe mình hát thì vẫn cứ hát, rồi bay về mây trắng".

Em ruột thông báo tình hình mới nhất của nghệ sĩ Hoài Linh
Tin vui của người Việt trên đấu trường quốc tế

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Căn nhà siêu hẹp có bề ngang chỉ 63cm

Căn nhà siêu hẹp có bề ngang chỉ 63cm Nổi bật

Lương 7 triệu từng chẳng đủ ăn, giờ mỗi tháng mua được nửa chỉ vàng: 5 việc này đã "cứu" tôi

Lương 7 triệu từng chẳng đủ ăn, giờ mỗi tháng mua được nửa chỉ vàng: 5 việc này đã “cứu” tôi Nổi bật

Meta, YouTube phải bồi thường 3 triệu USD trong vụ nghiện mạng xã hội

Meta, YouTube phải bồi thường 3 triệu USD trong vụ nghiện mạng xã hội

20:55 , 26/03/2026
Sốc với gu thời trang tuyển Pháp, hội quân mà ngỡ Paris Fashion Week, Michael Olise "giật spotlight" với mũ lông độc lạ

Sốc với gu thời trang tuyển Pháp, hội quân mà ngỡ Paris Fashion Week, Michael Olise "giật spotlight" với mũ lông độc lạ

20:31 , 26/03/2026
Thay đổi quan trọng: Khách Việt đi Trung Quốc bằng đường bộ cần chú ý

Thay đổi quan trọng: Khách Việt đi Trung Quốc bằng đường bộ cần chú ý

20:07 , 26/03/2026
Cuộc sống xa xỉ của hội mỹ nhân Vbiz sinh năm 1990: Ninh Dương Lan Ngọc ở biệt thự hạng sang, Huyền Lizzie sống chill trong căn hộ đẹp như Pinterest

Cuộc sống xa xỉ của hội mỹ nhân Vbiz sinh năm 1990: Ninh Dương Lan Ngọc ở biệt thự hạng sang, Huyền Lizzie sống chill trong căn hộ đẹp như Pinterest

19:10 , 26/03/2026

