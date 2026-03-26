Trần Tiến nhắn nhủ Khánh Ly: "Em muốn chị em mình cứ mãi sống như xưa"

Vừa qua, tại phim tư liệu Hát cùng nguồn cội, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly.



Ông nói: "Chị Khánh Ly và anh Trịnh Công Sơn là mối quan hệ không thể tách rời vì họ hiểu lẫn nhau. Anh Sơn rất hiểu giọng hát của chị Khánh Ly và ngược lại.

Chị Khánh Ly có giọng hát rất hoang dại, hippie và hằn vào từng note nhạc, từng tư duy triết học, sâu sắc trong âm nhạc của anh Sơn.

Anh Sơn cũng từng nói với tôi rằng, chị Khánh Ly là người hát nhạc của anh hay nhất. Anh Sơn đánh giá rất cao chị Khánh Ly. Hai người chỉ có mỗi cây đàn thùng để đi hát cùng nhau khắp nơi, hát khắp các sân trường đại học.

Giọng hát của chị Khánh Ly và nhạc Trịnh đúng nhân hòa, ra đời đúng lúc mọi người đang chán nghe nhạc cao siêu, muốn nghe nhạc về cuộc đời.

Lúc nghe tin thống nhất đất nước, anh Sơn cũng viết ngay bài Nối vòng tay lớn vô cùng hoài bão, đúng nghĩa một người nghệ sĩ đích thực với tâm hồn đích thực yêu đời, yêu người.

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là hai nửa của một chỉnh thể không thể tách rời nhau. Nếu anh Sơn không có Khánh Ly thì chưa chắc đã là anh Sơn bây giờ và ngược lại, chị Khánh Ly không có anh Sơn chưa chắc đã là chị Khánh Ly bây giờ.

Hai người sinh ra trên đời đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, giống như mọi tinh hoa kết tinh vào đúng hai người, đúng thời gian, hoàn cảnh, cách sống con người thời điểm đó, hát lên giọng hát của thế hệ.

Khi anh Trịnh Công Sơn đi, anh không cần nói lời chia tay vì anh mãi mãi nghĩ về chị Khánh Ly, sống mãi trong đời sống của nhau.

Làm sao để anh Sơn kiếm được người nào hát nhạc anh như chị Khánh Ly. Hát ở đây không phải giọng mà từng chữ một hòa vào nhau, thấm vào nhau, không thể khác đi được".

Tiếp đó, nhạc sĩ Trần Tiến nhắn gửi đến Khánh Ly: "Em muốn chị em mình cứ mãi sống như xưa. Chị năm nay 81 thì em cũng 79 tuổi. Hãy cứ sống và hát đến khi nào chỉ còn một người nghe mình hát thì vẫn cứ hát, rồi bay về mây trắng".