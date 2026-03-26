Meta, YouTube phải bồi thường 3 triệu USD trong vụ nghiện mạng xã hội

Luật sư Laura Marquez-Garrett (áo vest xám, thứ 3 từ phải sang) cùng gia đình các nạn nhân phản ứng sau khi bồi thẩm đoàn tuyên Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm, bên ngoài Tòa án Thượng thẩm Los Angeles ngày 25/3/2026 (Ảnh: FREDERIC J. BROWN/AFP)

Bồi thẩm đoàn tại Los Angeles (Mỹ) đã yêu cầu Meta và YouTube bồi thường tổng cộng 3 triệu USD cho một phụ nữ, sau khi xác định hai công ty không cảnh báo đầy đủ về rủi ro khi sử dụng nền tảng.

Nguyên đơn, hiện 20 tuổi, cho biết cô bắt đầu sử dụng Instagram và YouTube từ nhỏ và bị cuốn vào các tính năng gây “nghiện” như tự động phát video, cuộn vô hạn và đề xuất nội dung. Theo lời khai tại tòa, việc sử dụng liên tục khiến cô gặp các vấn đề nghiêm trọng về tâm lý, bao gồm rối loạn hình ảnh cơ thể, trầm cảm và ý nghĩ tự tử.

Trong phiên tòa kéo dài nhiều tuần, bồi thẩm đoàn xác định Meta và YouTube đã thiếu trách nhiệm khi không cảnh báo người dùng về các nguy cơ này. Hội đồng xét xử cho rằng sự thiếu sót đó là yếu tố quan trọng dẫn đến tổn hại mà nguyên đơn phải chịu.

Theo phán quyết, Meta phải chịu 70% khoản bồi thường, trong khi YouTube - thuộc Google - chịu 30%. Ngoài ra, bồi thẩm đoàn cũng xác định cần áp dụng thêm khoản bồi thường mang tính trừng phạt, nhưng mức cụ thể sẽ được xem xét ở giai đoạn tiếp theo.

Người thân các nạn nhân cầm biểu ngữ ghi tên nạn nhân bên ngoài Tòa án Thượng thẩm Los Angeles sau phán quyết vụ kiện mạng xã hội ngày 25/3/2026 (Ảnh: FREDERIC J. BROWN/AFP)

Tại tòa, Meta và Google cho rằng các vấn đề tâm lý của nguyên đơn xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân và gia đình, đồng thời bác bỏ việc các nền tảng của họ gây nghiện. Giám đốc Instagram Adam Mosseri cho rằng việc sử dụng của nguyên đơn chỉ ở mức “có vấn đề”, trong khi đại diện YouTube khẳng định nền tảng này không được thiết kế nhằm tối đa hóa thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, các tài liệu nội bộ được công bố tại tòa cho thấy nhân viên Meta từng thừa nhận sức hút của các tính năng trên nền tảng, thậm chí ví Instagram như “một loại chất gây nghiện”.

Đây là một trong những vụ kiện đầu tiên trong loạt vụ việc liên quan đến cáo buộc mạng xã hội gây hại cho trẻ em. Kết quả vụ kiện được xem là cơ sở tham khảo cho hàng nghìn vụ tương tự đang chờ xét xử tại Mỹ, đồng thời có thể dẫn đến các thay đổi trong quy định và cách vận hành của các nền tảng.

Cả Meta và Google đều cho biết không đồng ý với phán quyết và có kế hoạch kháng cáo.