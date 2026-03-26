Sốc với gu thời trang tuyển Pháp, hội quân mà ngỡ Paris Fashion Week, Michael Olise "giật spotlight" với mũ lông độc lạ

Lại một lần nữa, trung tâm huấn luyện quốc gia Clairefontaine của Pháp trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Không chỉ là nơi hội quân của những nhà vô địch World Cup để chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days tháng 3, đây còn là "sàn diễn thời trang" không chính thức, nơi các ngôi sao sân cỏ triệu đô phô diễn gu thẩm mỹ và những món hàng hiệu xa xỉ bậc nhất.

Mỗi lần tuyển Pháp hội quân, người hâm mộ và các tín đồ thời trang lại được dịp "mãn nhãn". Dưới ánh nắng vàng của Clairefontaine, những chiếc xe hơi sang trọng lần lượt lăn bánh, bước xuống là những cầu thủ với phong cách cá nhân đậm nét, từ lịch lãm, tối giản đến phá cách, bụi bặm. Vào đợt hội quân tháng 3 này, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Jules Koundé hay Kylian Mbappé, sự xuất hiện của các tài năng trẻ đã mang đến một làn gió mới, đầy bất ngờ cho sân khấu thời trang này.

Đáng chú ý là Michael Olise, cầu thủ của Bayern Munich gây chấn động khi xuất hiện với vẻ ngoài đầy bí ẩn. Anh chọn cho mình chiếc mũ lông đen khổng lồ che kín tai, kết hợp cùng kính râm cực ngầu và bộ đồ đen tuyền phong trần. Phong cách có phần "dị" và nổi loạn này ngay lập tức khiến các tay máy phải hoạt động hết công suất.

Ngược lại với sự hầm hố của Olise, Hugo Ekitikecủa Liverpool lại chọn lối mặc đẹp kiểu "giàu ngầm". Chiếc áo len cổ lọ trắng muốt phối cùng quần da đen bóng bẩy giúp Ekitike toát lên vẻ lãng tử nhưng không kém phần sang trọng. Sự kết hợp giữa chất liệu len mềm mại và da cá tính đã tạo nên một tổng thể không thể rời mắt.

Không chịu thua kém đàn em, người thủ lĩnh Kylian Mbappe vẫn giữ vững phong độ của một quý ông thượng lưu. Có thể nói, hội quân đội tuyển Pháp đã vượt xa khuôn khổ của một buổi tập trung bóng đá thông thường. Nó đã trở thành một biểu tượng của sự hào hoa và lịch lãm. Với dàn sao luôn biết cách làm mới mình và dẫn đầu các xu hướng, mỗi lần tuyển Pháp tập trung chắc chắn sẽ còn là một "cơn địa chấn" thời trang khiến người hâm mộ trên thế giới phải ngả mũ.