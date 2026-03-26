Nữ ca sĩ đang ở Mỹ vội lên tiếng đính chính: "Em vẫn ở Việt Nam"

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân nhằm đính chính những thông tin liên quan đến việc gia đình cô đã sang Mỹ định cư. Chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Cụ thể, cô viết: “Cho em đính chính cái, gia đình em vẫn ở Việt Nam, lâu nay vợ chồng em vẫn bay tới lui cho việc kinh doanh, đợt này ở lâu hơn xíu vì nhiều việc".

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng tiết lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz Việt: "Em bận quá nên cũng ít tham gia event thôi mà. Còn việc ca hát nằm trong máu rồi, em vẫn online là chính và cũng rất mong muốn được gặp khán giả yêu thương khi có thời gian. Cám ơn mọi người nhiều vì luôn quan tâm em Vy Oanh ạ. Chào ngày mới ở Mỹ, chúc ngủ ngon Việt Nam”.

Vy Oanh vẫn xinh đẹp ở tuổi 41.

Vy Oanh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Mỹ Oanh, sinh năm 1985 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Cô được biết đến là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc pop-ballad, từng gây chú ý với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng.

Vy Oanh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi phát hành ca khúc “Đồng xanh” – bản hit gắn liền với tên tuổi của cô trong nhiều năm. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn ghi dấu ấn qua một số ca khúc như: Để cho em khóc, Những điều mẹ chưa kể, Sống đơn giản thôi...

Bên cạnh ca hát, Vy Oanh từng thử sức ở vai trò người dẫn chương trình và tham gia một số hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sau khi kết hôn, cô dần lui về chăm lo gia đình và tập trung vào kinh doanh, đồng thời duy trì hoạt động nghệ thuật ở mức độ vừa phải.

Trong những năm gần đây, Vy Oanh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trở lại với các sản phẩm âm nhạc hoặc chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm từ công chúng.