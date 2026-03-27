Phó Chủ tịch FLC nói về tiềm năng du lịch của tỉnh rộng thứ 2 cả nước: “Nhiều sức hút nhưng chưa chạm đến dòng khách tương xứng”

Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Trong khuôn khổ hội thảo, phiên thảo luận với chủ đề “Dọn tổ đón ‘Đại Bàng’ - Hạ tầng bất động sản khai mở tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận này, bài phát biểu của Tiến sĩ Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC - đã gợi mở nhiều góc nhìn đáng chú ý về cách tiếp cận mới trong phát triển du lịch và thu hút đầu tư cho Gia Lai, đặc biệt trong bối cảnh liên kết vùng ngày càng đóng vai trò quyết định.

“Gia Lai là một vùng đất không ồn ào, không vội vã, nhưng có sức hút rất sâu - từ thiên nhiên, văn hóa đến con người. Vì sao một nơi có thể chạm đến cảm xúc như vậy lại chưa chạm đến dòng khách tương xứng?” , Tiến sĩ Kiều Dung đặt vấn đề.

Từ góc nhìn doanh nghiệp đã gắn bó gần 10 năm với địa phương, đại diện FLC cho rằng điểm nghẽn nằm ở sự thiếu kết nối cả về hạ tầng lẫn cách xây dựng sản phẩm và định vị điểm đến.

Một trong những thông điệp xuyên suốt bài phát biểu là cách nhìn mới về “trục Biển - Cao nguyên”. Theo bà Kiều Dung, đây không đơn thuần là một tuyến liên kết không gian, mà là một tư duy phát triển hoàn toàn khác. Đó vừa là một cách nhìn mới, vừa mở ra một không gian phát triển rộng hơn, đồng thời tạo ra cơ hội để Gia Lai bước sang một vị thế khác trên bản đồ du lịch.

Trong hành trình này, biển được xem là điểm khởi đầu, cao nguyên là điểm tiếp nối, còn trải nghiệm chính là yếu tố giữ chân du khách. Phó Chủ tịch FLC đặc biệt nhấn mạnh sự thay đổi trong hành vi du lịch hiện nay khi du khách không còn muốn chỉ “đi một nơi” mà muốn “sống trong một hành trình”, không chỉ dừng lại ở việc tham quan mà còn mong muốn được cảm nhận, trải nghiệm sâu và quay trở lại.

Chính sự thay đổi này mở ra cơ hội lớn cho những địa phương như Gia Lai - nơi có thể trở thành một “mảnh ghép đặc biệt” trong chuỗi trải nghiệm liên vùng, nếu được kết nối đúng cách.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, đại diện FLC khẳng định một điểm đến muốn phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, mà cần một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Điều đó bao gồm hạ tầng kết nối đồng bộ, từ giao thông đến hàng không; các sản phẩm du lịch đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách; và một hệ sinh thái dịch vụ đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Tuy nhiên, trên tất cả vẫn là sự đồng hành giữa các bên, từ chính quyền và doanh nghiệp, giữa nhà đầu tư và địa phương, cho đến sự liên kết giữa các vùng, các điểm đến với nhau.

“Chúng tôi đến Gia Lai không chỉ với một dự án, mà với mong muốn đồng hành trong một hành trình dài hơn. Một hành trình mà ở đó, mỗi công trình không chỉ là một điểm đến, mà là một phần trong một bức tranh lớn hơn về một Gia Lai phát triển bền vững và có bản sắc” , bà Kiều Dung nói.

Phó Chủ tịch FLC khẳng định những điểm đến thành công không chờ đủ điều kiện mới bắt đầu, mà bắt đầu để tạo ra điều kiện cho phát triển. Bà cũng nhấn mạnh thêm rằng tiềm năng tự thân không thể tạo ra giá trị, mà chỉ khi có quyết tâm và hành động đúng thời điểm mới có thể tạo ra sự bứt phá thực sự.

Khép lại bài phát biểu, Tiến sĩ Kiều Dung bày tỏ kỳ vọng rằng những trao đổi tại hội thảo sẽ không chỉ dừng lại ở góc nhìn, mà sẽ được cụ thể hóa thành các sáng kiến, chương trình hợp tác và hành động thiết thực. Nếu làm được điều đó, “trục Biển - Cao nguyên” sẽ không còn là một khái niệm, mà sẽ trở thành một hành trình phát triển thực sự - không chỉ cho Gia Lai mà còn cho cả khu vực.