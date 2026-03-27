Chuyện gì đã xảy ra với Huynh Hoa và Bà Huynh sau vụ tách khẩu chấn động, danh tính người thứ 3 là ai?

Tại TP.HCM, nhắc đến phân khúc bánh mì nổi tiếng với mức giá đắt đỏ bậc nhất nhưng khách vẫn xếp hàng dài chờ đợi, không ai có thể bỏ qua cái tên Huynh Hoa. Thế nhưng, đằng sau sự thành công vang dội của một thương hiệu hàng chục năm tuổi là những ồn ào về sự chia tách, những mâu thuẫn cá nhân và cả sự xuất hiện của những thương hiệu mới.

Vụ việc bắt đầu bùng nổ vào cuối năm 2021 khi tiệm bánh mì Bà Huynh bất ngờ khai trương, tuyên bố tách riêng từ thương hiệu Huynh Hoa gốc. Lý do được đưa ra khiến dư luận ngỡ ngàng chính là sự rạn nứt tình cảm giữa hai người đồng sáng lập do sự xuất hiện của một "người thứ ba". Phía bà Huynh khẳng định đã mang theo công thức thịt nguội làm nên linh hồn của ổ bánh mì năm xưa để tự lập thân, tạo nên cuộc đối đầu trực diện giữa hai cái tên "Huynh" và "Hoa".

Chưa dừng lại ở đó, thị trường bánh mì TP.HCM lại tiếp tục được nhiều thực khách quan tâm khi xuất hiện thêm thương hiệu bánh mì Trạng. Điều đáng nói, danh tính người đứng sau bánh mì Trạng được cho là có mối liên hệ mật thiết với người từng làm việc tại Huynh Hoa. Sự xuất hiện của Trạng với phong cách đóng gói, hương vị và cả cách làm truyền thông có nhiều điểm tương đồng đã khiến cộng đồng mạng xoáy sâu vào nghi vấn về "người thứ ba" thực sự đứng sau những biến cố này. Tuy nhiên, từng có một TikToker đến hỏi chuyện thì chủ tiệm cho rằng: “Thịt, chả, pate, bơ ở Huynh Hoa do anh làm ra. Thì anh làm nhái làm gì?".

Hiện tại, cả hai thương hiệu Huynh Hoa và Bà Huynh đều đã định hình được vị thế riêng trong lòng thực khách. Trong khi Huynh Hoa vẫn giữ vững phong độ là điểm đến của du khách quốc tế tại đường Lê Thị Riêng, thì bánh mì Bà Huynh lại ghi điểm mạnh mẽ nhờ sự năng động trong cách tiếp cận khách hàng.

Bánh mì Huynh Hoa hiện vẫn duy trì được sức hút cực lớn với những hàng dài người xếp hàng chờ đợi mỗi ngày. Thương hiệu này liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt là các combo bánh mì kèm nước với mức giá "dễ thở" hơn, giúp tiếp cận gần hơn với tệp khách hàng trẻ và dân văn phòng. Đáng chú ý, đây cũng là địa chỉ ẩm thực được nhiều celeb nước ngoài và các TikToker nổi tiếng yêu thích, lựa chọn để review khi đến với TP.HCM. Hương vị thịt nguội đậm đà, kết hợp cùng pate béo ngậy theo công thức truyền thống vẫn là điểm độc đáo giúp thương hiệu này giữ chân khách hàng.

Trong khi đó, bánh mì Bà Huynh cũng không hề kém cạnh khi chọn cho mình một lối đi riêng, tập trung vào sự chỉn chu trong bao bì và những câu chuyện truyền thông mới mẻ. Sự cạnh tranh khốc liệt này vô tình lại mang đến lợi ích cho người tiêu dùng khi các bên liên tục tung ra khuyến mãi và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để khẳng định vị thế của mình trên bản đồ ẩm thực thành phố.

Tựu trung, dù xuất phát từ cùng một "gốc rễ" hay có những mối liên kết chằng chịt sau những ồn ào, cả ba thương hiệu Huynh Hoa, Bà Huynh và Trạng hiện nay đều đã tự định hình được bản sắc riêng để đứng vững trên thị trường. Họ đều có tệp khách hàng riêng cho mình và vẫn đang nhận được rất nhiều sự yêu mến từ thực khách.