Nữ diễn viên phim giờ vàng 3 năm sinh 2 đứa cho CEO, vừa check-in du thuyền và nhận "thưởng nóng" 1,7 tỷ

Theo Vy Anh | 28-03-2026 - 17:20 PM | Lifestyle

Người đẹp này đã đột ngột ở ẩn để "cưới chạy bầu".

Trần Gia Tuệ từng là tiểu hoa đán đang lên, được đài truyền hình TVB ra sức nâng đỡ, cho đóng chính trong nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng. Tuy nhiên, vào giữa năm 2023, cô đã đột ngột thông báo rời showbiz. Đến tháng 10 cùng năm, khán giả mới vỡ lẽ Trần Gia Tuệ dừng hoạt động để "cưới chạy bầu". Cô đã mang thai con của bạn trai Calvin và phải kết hôn chớp nhoáng. Danh tính Calvin đến nay vẫn là 1 bí ẩn. Trần Gia Tuệ chỉ cho biết nửa kia của cô là CEO của 1 công ty.

Theo nguồn tin, vào tháng 3/2024, Trần Gia Tuệ sinh con gái đầu lòng. Đến tháng 8/2025, người đẹp này lộ chuyện bí mật mang thai lần 2 và đã sinh con trai vào đầu tháng 2 vừa qua. Sau khi hết thời gian ở cữ, Trần Gia Tuệ đã được chồng đưa đi du ngoạn bằng du thuyền sang trọng. Ngoài ra, cô còn được ông xã doanh nhân "thưởng nóng" 1 chiếc đồng hồ hạng sang Audemars Piguet Royal Oak, có giá hơn 500.000 HKD (gần 1,7 tỷ đồng) vì sinh được đủ nếp đủ tẻ. Có thể nói, Trần Gia Tuệ đang nhận được sự yêu chiều hết mực từ ông xã giàu có.

Trần Gia Tuệ đột ngột dừng đóng phim để "cưới chạy bầu" với bạn trai giàu có tên Calvin. Ảnh: On.

Trong 3 năm, cô đã sinh 2 con: 1 gái, 1 trai. Ảnh: On.

Sau khi sinh đủ nếp đủ tẻ, Trần Gia Tuệ đã được chồng "thưởng nóng" đồng hồ 1,7 tỷ đồng, đưa đi check-in du ngoạn trên du thuyền hạng sang. Ảnh: HK01.

Các nguồn tin trong showbiz cho biết tiểu hoa đán của đài TVB này đang cân nhắc việc giã từ ánh hào quang để trở thành bà nội trợ, đồng thời cùng chồng phát triển công việc kinh doanh. Do vướng bận 2 con nhỏ, cô khó lòng trở lại đóng phim truyền hình dài tập.

Trần Gia Tuệ được cho biết đang cân nhắc giải nghệ sớm. Ảnh: On.

Trần Gia Tuệ sinh năm 1996. Cô vào showbiz đóng phim từ năm 2016 sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB. Trần Gia Tuệ gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, khả năng diễn xuất tốt và nhanh chóng nổi tiếng với phim Đường Tâm Phong Bạo 3, Giải Quyến Sư, Mị Võng, Hello Missfortune...

Nguồn: On, Sohu

