Sao nữ là tình địch một thời "không đội trời chung" với Tăng Thanh Hà giờ ra sao?

Một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của Tăng Thanh Hà chính là Bỗng Dưng Muốn Khóc. Sau bộ phim này, cô giữ quan hệ bạn bè thân thiết với dàn diễn viên. Trong đó, tình bạn giữa Tăng Thanh Hà và đối thủ "không đội trời chung" trong phim cũng khiến nhiều người quan tâm.

Cụ thể, trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, diễn viên Trần Vân Anh xuất hiện trong tuyến nhân vật đối lập nhất định với vai diễn của Tăng Thanh Hà. Trần Vân Anh vào vai Ngọc Diệp, một cô gái đanh đá, chua ngoa, thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho Trúc do Tăng Thanh Hà thủ vai. Nguồn cơn khiến Ngọc Diệp thường xuyên gây chuyện với Trúc là do cô từng là bạn gái của Bảo Nam (do Lương Mạnh Hải đóng). Phân đoạn Ngọc Diệp gây sự với Trúc tại công viên Tao Đàn từng là một trong những cảnh gây ấn tượng với khán giả.

Trước khi được biết đến với vai Ngọc Diệp, Trần Vân Anh hoạt động trong nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên và MC. Trước khi lấn sân phim ảnh, cô từng ghi dấu với loạt thành tích như Miss Fujifilm 2003, Miss Hazeline 2005 hay lọt Top 10 Người mẫu được yêu thích năm 2006, cho thấy nền tảng nhan sắc và hoạt động nghệ thuật khá nổi bật ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Sau khi đóng phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, Trần Vân Anh không đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Thay vào đó, cô dần rút lui khỏi showbiz, hạn chế tham gia phim ảnh cũng như các sự kiện giải trí. Sự im ắng này khiến tên tuổi của cô ít được nhắc đến, đặc biệt khi lớp diễn viên mới liên tục xuất hiện. Đến năm 2008, Vân Anh lên xe hoa với một Việt kiều Canada. 2 năm sau đó, cô dừng hoạt động và sang Canada định cư với chồng.

Hiện tại, Trần Vân Anh lựa chọn cuộc sống đời thường bình dị bên chồng và con gái. Cô không ở ẩn mà hoạt động mạng xã hội sôi nổi, thường xuyên cập nhật cuộc sống và những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Tại nước ngoài, Trần Vân Anh có công việc văn phòng. Nữ diễn viên từng chia sẻ mỗi sáng vợ chồng cô đều chuẩn bị bữa sáng cho con gái và bữa trưa cho mình mang đi làm. Sau khi đưa con đến trường, mỗi người di chuyển tới công ty và đi đón con trước 18h tối. Sự chia sẻ trong công việc nhà, chăm sóc con cái giữa hai vợ chồng khiến nữ diễn viên không cảm thấy áp lực, dù ở xa quê hương nhưng vẫn thấy ấm áp, hạnh phúc.

Thỉnh thoảng, Trần Vân Anh vẫn trở về Việt Nam và có dịp hội ngộ Tăng Thanh Hà. Những lần gặp gỡ hiếm hoi này cho thấy mối quan hệ thân thiết của cả hai sau nhiều năm, khác với hình ảnh “đối lập” từng được khán giả nhắc đến trên màn ảnh.

Trong lần gần nhất gặp gỡ, Trần Vân Anh cho biết Tăng Thanh Hà đã chủ động tạm gác công việc để đưa mình đi chơi, ăn uống tại Việt Nam. Nữ diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn nhỏ bạn hơn 20 năm luôn dành thời gian cho gia đình tôi. Tạm nghỉ công việc để chở bạn đi ăn sáng, cà phê và tâm sự. Mãi yêu".

Sau 13 năm im lắng, Tăng Thanh Hà đang vướng nghi vấn tái xuất màn ảnh rộng với phim Hoàng Hậu Cuối Cùng

