5 dấu hiệu của một người khó giàu, lý do lớn nhất nằm ở điều cuối cùng

Nhiều người thường nghĩ giàu có phụ thuộc vào xuất phát điểm, may mắn, ngành nghề hoặc cơ hội. Những điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Trong thực tế, có những người thu nhập không hề thấp nhưng vẫn mãi không có tiền, trong khi có người bắt đầu bình thường nhưng tài chính lại đi lên rất nhanh. Sự khác biệt đôi khi không nằm ở việc họ kiếm được bao nhiêu, mà nằm ở cách họ suy nghĩ, tiêu tiền, làm việc và nhìn nhận về tiền bạc.

Dưới đây là 5 dấu hiệu khá phổ biến ở những người rất khó để trở nên giàu có, và điều cuối cùng thường là lý do quan trọng nhất.

1. Kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất. Nhiều người khi thu nhập tăng thì mức chi tiêu cũng tăng theo. Lương 8 triệu tiêu kiểu 8 triệu, lương 15 triệu tiêu kiểu 15 triệu, lương 30 triệu vẫn cảm thấy cuối tháng không còn tiền.

Họ luôn có lý do để tiêu: thưởng cho bản thân, mua đồ cho đỡ stress, đi du lịch vì làm việc vất vả, nâng cấp điện thoại, nâng cấp xe, nâng cấp cuộc sống… Tất cả đều hợp lý, nhưng vấn đề là họ không để lại tiền cho tương lai.

Người khó giàu thường tập trung vào mức sống, còn người có khả năng giàu thường tập trung vào tài sản. Một bên tiêu tiền để sống tốt hơn ngay lập tức, một bên giữ tiền để sau này có nhiều lựa chọn hơn.

2. Không có thói quen tiết kiệm và đầu tư

Rất nhiều người nghĩ rằng phải kiếm được nhiều tiền rồi mới tiết kiệm, mới đầu tư. Nhưng thực tế, đa số những người có tài chính tốt đều bắt đầu tiết kiệm từ khi thu nhập còn bình thường.

Tiết kiệm không phải vì bạn đã giàu, mà là để bạn có cơ hội trở nên giàu. Nếu một người kiếm 20 triệu nhưng tháng nào cũng hết sạch, thì khi họ kiếm 40 triệu, khả năng cao họ vẫn hết sạch.

Không phải ai cũng cần đầu tư lớn, nhưng ít nhất cần có tư duy để tiền sinh ra tiền, thay vì chỉ đổi thời gian lấy tiền rồi tiêu hết số tiền đó.

3. Luôn muốn có tiền nhanh

Một dấu hiệu khác của người khó giàu là rất thích những thứ “nhanh”: làm giàu nhanh, kiếm tiền nhanh, đầu tư lời nhanh, thành công nhanh. Họ dễ bị thu hút bởi những câu chuyện kiếm tiền rất nhanh trên mạng và nghĩ rằng mình cũng có thể như vậy.

Trong khi đó, đa số những người có tài chính tốt đều đi theo con đường khá nhàm chán: làm việc ổn định, tích luỹ, đầu tư dài hạn, nâng cao kỹ năng, tăng thu nhập theo thời gian. Không có gì quá hào nhoáng, nhưng rất bền.

Người muốn giàu nhanh thường dễ mất tiền nhanh. Người chấp nhận đi chậm thường lại đi xa hơn.

4. Sợ thay đổi và sợ rủi ro

Nhiều người muốn thu nhập cao hơn nhưng lại không muốn học thêm kỹ năng, không muốn đổi môi trường, không muốn thử công việc mới, không muốn làm thêm, không muốn đầu tư vì sợ rủi ro. Họ muốn an toàn tuyệt đối nhưng lại mong thu nhập tăng mạnh.

Giữ một công việc ổn định không sai, nhưng nếu nhiều năm liền thu nhập gần như không thay đổi, kỹ năng không tăng, kinh nghiệm không tăng, thì khả năng tài chính cũng khó thay đổi.

Người có khả năng cải thiện tài chính thường là người dám học cái mới, dám thử cái mới, dám chấp nhận giai đoạn khó khăn để đổi lấy cơ hội tốt hơn sau này.

5. Không thay đổi tư duy về tiền bạc và cuộc sống

Đây thường là lý do quan trọng nhất.

Có những người luôn nghĩ rằng mình không thể giàu, kiếm tiền rất khó, người giàu là do may mắn, do gia đình, do thời thế. Khi đã tin như vậy, họ sẽ không thật sự cố gắng để thay đổi tài chính, vì trong suy nghĩ họ, chuyện giàu có vốn không dành cho mình.

Tư duy quyết định rất nhiều đến hành động. Nếu một người luôn nghĩ “kiếm từng này là đủ rồi”, “đầu tư rủi ro lắm”, “kinh doanh thất bại thì sao”, “mình không giỏi mấy thứ đó”, thì họ sẽ tự giới hạn cuộc sống của mình trong một vùng an toàn.

Trong khi đó, nhiều người không hẳn giỏi hơn, nhưng họ luôn nghĩ cách để tăng thu nhập, học thêm kỹ năng, tìm cơ hội mới, thử nhiều cách khác nhau. Chỉ riêng việc suy nghĩ khác đã khiến cuộc sống đi theo hướng khác.

Nhiều khi thứ khiến một người khó giàu không phải là hoàn cảnh, mà là cách họ nhìn về tiền, về công việc và về khả năng của chính mình.

Cuối cùng, khó giàu không có nghĩa là không thể thay đổi.

Tài chính không phải là câu chuyện một sớm một chiều, mà là kết quả của rất nhiều thói quen nhỏ lặp đi lặp lại trong nhiều năm: cách tiêu tiền, cách làm việc, cách học hỏi, cách chấp nhận rủi ro và cách suy nghĩ về tương lai.

Nếu muốn cuộc sống tài chính tốt hơn, có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Luôn tiết kiệm một phần thu nhập dù không nhiều; Học thêm kỹ năng để tăng thu nhập; Tìm hiểu về đầu tư, quản lý tiền; Không cố sống để người khác nghĩ mình giàu; Và quan trọng nhất, đừng tự giới hạn cuộc sống của mình bằng suy nghĩ “mình chỉ có thể sống như thế này thôi”.

Giàu có có thể không phải mục tiêu của tất cả mọi người, nhưng ai cũng cần một cuộc sống tài chính đủ tốt để có lựa chọn, có sự chủ động và bớt áp lực hơn trong cuộc sống. Và điều đó thường bắt đầu từ việc thay đổi suy nghĩ, trước khi thay đổi số tiền trong tài khoản.