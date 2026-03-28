Mỹ Tâm hội ngộ bé gái 7 tuổi gây sốt tại A80, Mai Tài Phến bị réo tên vì một lý do

Mới đây, Mỹ Tâm cùng ekip phim Tài một lần nữa đã có mặt ở Thủ đô Hà Nội để thực hiện buổi cinetour cuối cùng cho dự án điện ảnh đầu tay của cô.

Sau 3 tuần công chiếu, Tài đã thu về hơn 108 tỷ đồng, mở ra cột mốc mới cho sự nghiệp của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cùng dàn cast. Khác với các sự kiện giao lưu trước đó, cinetour khép lại hành trình của Tài, đón chào sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt - bé Hà Thuỷ Tiên - cô bé đã cùng song ca với Mỹ Tâm tại Đại lễ A80 năm ngoái.

Tại cụm rạp ở Hà Nội, cô bé 7 tuổi chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng đỏ, chạy đến tặng Mỹ Tâm trong sự ngỡ ngàng và xúc động của nữ ca sĩ. Cả hai trao nhau cái ôm ấm áp trong lần hội ngộ hiếm hoi, trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ và ekip, tạo nên khoảnh khắc viral khắp MXH.

Dù còn nhỏ tuổi, Thủy Tiên đã cho thấy tình cảm bền bỉ khi luôn theo dõi và ủng hộ các hoạt động của họa mi tóc nâu. Chính sự hồn nhiên và chân thành ấy đã khiến mối liên kết giữa hai cô trò trở nên đặc biệt hơn trong mắt công chúng.

Thuỷ Tiên gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn, dễ thương trong bộ váy nâu, toát lên vẻ lanh lợi. Cặp lúm đồng tiên duyên dáng trên khuôn mặt cũng giúp cô bé tạo thiện cảm trước khán giả. Netizen phát hiện chi tiết thú vị này và réo tên Mai Tài Phến bởi anh cũng sở hữu đặc điểm y hệt.

Không ít ý kiến còn đùa rằng nếu cô bé lớn lên, biết đâu lại có duyên góp mặt trong các dự án của Mỹ Tâm trong tương lai. Bên cạnh đó, phần đông khán giả vẫn dành lời khen cho sự ngây thơ, đáng yêu của Thủy Tiên, xem đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chặng cinetour khép lại hành trình của Tài .

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, tiết mục đồng diễn Khí phách Việt Nam với sự góp mặt của 80 nghệ sĩ đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Ngay phần mở đầu ca khúc Giai điệu tự hào , màn kết hợp giữa Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thủy Tiên mở đầu bằng 2 câu hát: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa" . Màn song ca khi ấy gây bão bởi sự hòa quyện giữa hai thế hệ: một bên là chất giọng non trẻ, trong veo, một bên là nội lực của nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Khoảnh khắc này chạm đến triệu trái tim khán giả nhờ thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, từ đó khiến hình ảnh Mỹ Tâm và cô bé Thủy Tiên trở thành một 2 trong số những người được nhắc đến nhiều nhất hậu phần trình diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Hà Thủy Tiên (7 tuổi), học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội), là giọng ca nhí duy nhất được lựa chọn song ca cùng Mỹ Tâm trong sự kiện trọng đại này. Với tên gọi thân mật là Dâu, quê gốc Quốc Oai, cô bé vượt qua hàng trăm thí sinh nhờ chất giọng trong trẻo, gương mặt sáng cùng sự tự tin hiếm thấy ở độ tuổi nhỏ. Trong suốt quá trình tập luyện, gia đình luôn đồng hành sát sao, còn Mỹ Tâm trực tiếp hướng dẫn để Thủy Tiên giữ được phong thái tự nhiên và nụ cười rạng rỡ trên sân khấu.

Chia sẻ từ mẹ của Thủy Tiên cho biết, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, được đào tạo bài bản từ năm 3 tuổi và từng tham gia nhiều chương trình lớn, để lại ấn tượng tích cực với khán giả. Với gia đình, khoảnh khắc con gái đứng hát tại Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ thiêng liêng là một kỷ niệm đặc biệt, thậm chí “trong mơ cũng không dám nghĩ tới”.