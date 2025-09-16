3 biểu tượng nhan sắc “bất biến” hàng đầu thế kỷ 21: Đến Lưu Diệc Phi, Angelababy đụng độ cũng phải "tắt điện"!

Theo tờ Sohu, showbiz Hoa ngữ quy tụ vô số mỹ nhân tài sắc. Tuy nhiên, có 3 nữ diễn viên được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp vĩnh cửu đầu thế kỷ 21 tại Trung Quốc là Tưởng Cần Cần, Trần Hồng và Trần Hảo. Họ được xem đại mỹ nhân của đại mỹ nhân, không ai có thể sánh nổi. Đến cả những tượng đài sắc đẹp thế hệ mới như Lưu Diệc Phi, Angelababy hay Phạm Băng Băng nếu đụng độ cũng phải chào thua.

Tưởng Cần Cần

Tưởng Cần Cần sinh năm 1975. Cô sở hữu nét đẹp tinh khiết, đôi mắt phảng phất u buồn, dáng người uyển chuyển, quyến rũ. Vẻ đẹp tao nhã của Tưởng Cần Cần được đánh giá hiếm có. Cô là minh tinh được cố nữ sĩ Quỳnh Dao đặt cho nghệ danh là Thủy Linh cùng miêu tả: “Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng (trong như nước, đẹp như mộng). Mỗi giọt nước như giọt lệ từ trời xanh”. Hình tượng ngọc nữ của Tưởng Cần Cần chiếm được thiện cảm của nhiều người, đặc biệt là khán giả nam.

Trên màn ảnh Hoa ngữ, Tưởng Cần Cần có rất nhiều vai diễn kinh điển. Cô được xem là nàng Tây Thi đẹp nhất lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Ngoài ra, Tưởng Cần Cần còn được khán giả ưu ái gọi là "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" hay "Tuyệt đại mỹ nhân phim Quỳnh Dao".

Vẻ đẹp mong manh, thuần khiết của Tưởng Cần Cần thời xuân sắc. Cô là 1 trong những "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ

Nét đẹp thanh tao, tinh khiết của cô làm tan chảy trái tim khán giả, đến cố nhà văn Quỳnh Dao cũng phải đặt cho diễn viên nghệ danh Thủy Linh vì Tưởng Cần Cần có diện mạo "trong như nước, đẹp như mộng"

Gương mặt hoàn mỹ, sang trọng của minh tình này bao năm vẫn được yêu thích

Trần Hồng

Trần Hồng sinh năm 1968, từng khuynh đảo showbiz Hoa Ngữ trong thập niên 80-90 tại Trung Quốc. Thời xuân sắc, vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết", gương mặt đậm chất Á Đông xuất chúng của Trần Hồng được khán giả Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi. Nữ diễn viên từng là hình tượng trong mộng của biết bao người, được báo giới gọi là "Nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc", "Nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", "Báu vật phim cổ trang", "Quốc bảo nhan sắc Cbiz".

Nhan sắc minh tinh được đánh giá đẹp nhất Trung Quốc

Trần Hồng với gương mặt được cho là đẹp xuất chúng, hoàn hảo theo tiêu chuẩn Á Đông

Showbiz Trung Quốc sở hữu biết bao mỹ nhân nhưng nhan sắc kiều diễm thế của Trần Hồng vẫn là tượng đài không ai vượt qua được

Trần Hảo

Sinh năm 1979, Trần Hảo được công chúng ưu ái gọi với danh xưng mỹ miều "ngọc nữ" hay "báu vật" của giới giải trí Hoa Ngữ. Cô từng được bình chọn là “Tứ đại mỹ nhân đương đại” của showbiz xứ tỷ dân, cùng Lưu Diệc Phi, Huỳnh Thánh Y, Lý Băng Băng. Không chỉ vậy, Trần Hảo còn vinh dự được trao danh hiệu "Đệ nhất Hoa Sam". Đây là danh hiệu chỉ những diễn viên vừa có danh tiếng, sắc đẹp vừa có thực lực diễn xuất.

Sau hàng chục năm, cô mãi vẫn luôn là "mỹ nữ vạn người mê" trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Thậm chí khi chuyển sang công tác giảng dạy, Trần Hảo còn được công chúng yêu mến gọi là "cô giáo đẹp nhất trường Trung Hý (Học Viện Hý Kịch Trung Ương)".

Tên tuổi của Trần Hảo gắn liền với danh hiệu "mỹ nữ vạn người mê".

Nguồn: Sina, Sohu