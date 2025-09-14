Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Đệ nhất phu nhân" đẹp đến nỗi ngắm 100 lần vẫn sốc visual: Nhan sắc không bao giờ lỗi thời, đau đầu tìm từ ngữ để khen

14-09-2025 - 12:35 PM | Lifestyle

Nhan sắc của vị đệ nhất phu nhân này xứng đáng với 2 từ đỉnh cao.

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có nhiều bộ phim hay được phát sóng như Queen Mantis, Ngự Trù Của Bạo Chúa hay Tempest. Thế nhưng trong tháng 9 này, khán giả sẽ tiếp tục chào đón thêm một siêu phẩm đầy hứa hẹn là First Lady (tạm dịch: Đệ Nhất Phu Nhân).

"Đệ nhất phu nhân" đẹp đến nỗi ngắm 100 lần vẫn sốc visual: Nhan sắc không bao giờ lỗi thời, đau đầu tìm từ ngữ để khen- Ảnh 1.

"Đệ nhất phu nhân" đẹp đến nỗi ngắm 100 lần vẫn sốc visual: Nhan sắc không bao giờ lỗi thời, đau đầu tìm từ ngữ để khen- Ảnh 2.

Trong phim First Lady, Eugene đảm nhận vai nữ chính Cha Su Yeon.

"Đệ nhất phu nhân" đẹp đến nỗi ngắm 100 lần vẫn sốc visual: Nhan sắc không bao giờ lỗi thời, đau đầu tìm từ ngữ để khen- Ảnh 3.

Đây là một người phụ nữ xuất thân danh giá, xinh đẹp và cực kỳ có bản lĩnh.

"Đệ nhất phu nhân" đẹp đến nỗi ngắm 100 lần vẫn sốc visual: Nhan sắc không bao giờ lỗi thời, đau đầu tìm từ ngữ để khen- Ảnh 4.

Cha Su Yeon hết lòng hỗ trợ chồng đắc cử Tổng thống, nhưng sau đó người đàn ông này lại muốn ly hôn với cô.

"Đệ nhất phu nhân" đẹp đến nỗi ngắm 100 lần vẫn sốc visual: Nhan sắc không bao giờ lỗi thời, đau đầu tìm từ ngữ để khen- Ảnh 5.

Tác phẩm này có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng tại xứ sở Kim Chi, bao gồm Lee Min Young, Ji Hyun Woo và Eugene. Trong đó, Eugene đảm nhận vai nữ chính Cha Su Yeon, một người phụ nữ xinh đẹp, xuất thân hào môn và cực kỳ thông minh. Cha Su Yeon từng là một nghị sĩ Quốc hội, nhưng con đường chính trị của bà liên tục bị cha mình - người khi ấy là lãnh đạo đảng - ngăn cản. Vì vậy, Cha Su Yeon quyết định hỗ trợ người chồng Hyun Min Cheol (Ji Hyun Woo).

Hyun Min Cheol từng nhiều lần gặp khó khăn, nhưng nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của Cha Su Yeon mà chiến thắng trong cuộc đua đến vị trí Tổng thống. Chỉ cần đợi đến ngày Hyun Min Cheol nhậm chức, Cha Su Yeon sẽ chính thức trở thành Đệ nhất phu nhân.

"Đệ nhất phu nhân" đẹp đến nỗi ngắm 100 lần vẫn sốc visual: Nhan sắc không bao giờ lỗi thời, đau đầu tìm từ ngữ để khen- Ảnh 6.

Poster phim First Lady có sự tham gia của Eugene, Ji Hyun Woo và Lee Min Young.

"Đệ nhất phu nhân" đẹp đến nỗi ngắm 100 lần vẫn sốc visual: Nhan sắc không bao giờ lỗi thời, đau đầu tìm từ ngữ để khen- Ảnh 7.

Bộ phim First Lady sẽ ra mắt khán giả từ ngày 24/9 trên MBN.

Dẫu vậy, 67 ngày trước khi Hyun Min Cheol nhậm chức, anh ta bất ngờ muốn ly hôn với Cha Su Yeon. Mối quan hệ vợ chồng của hai người trở nên lạnh nhạt với sự hiện diện của Sin Hae Rin, nữ thư ký thân cận của Hyun Min Cheol. Chỉ trong 67 ngày, Cha Su Yeon sẽ phải đối diện với những âm mưu có khả năng làm cuộc đời cô hoàn toàn đảo lộn.

Mới đây, những hình ảnh của các nhân vật trong phim First Lady đã được nhá hàng. Ngay lập tức, nhan sắc và thần thái của Eugene trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý. Netizen dành vô số lời khen cho vẻ trẻ trung, xinh đẹp mà mỹ nhân sinh năm 1981 sở hữu, đồng thời đặt ra câu hỏi rằng tại sao có vợ đẹp thế này mà nhân vật Hyun Min Cheol vẫn có thể ngoại tình.

Dân mạng phát sốt trước visual trẻ đẹp và sang trọng của Eugene trong phim First Lady:

- Đệ nhất phu nhân cỡ đó, bả đẹp.

- Chị này chồng chiều nên trẻ dữ thần.

- Đẹp như này mà chê rồi theo “tảm tiêu”.

- Bà chị bao năm vẫn đẹp như thế.

- Eugene đại diện cho nhóm chồng con yêu thương nên trẻ dữ bây ơi.

Theo Thu Phong

Đời sống pháp luật

