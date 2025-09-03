10 tiên nữ đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi xếp sau Dương Mịch, hạng 1 nhan sắc khuất phục vạn vật

Trên màn ảnh Hoa ngữ, hình tượng tiên nữ luôn mang một sức hút đặc biệt, là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim. Những mỹ nhân này không chỉ sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà còn toát lên khí chất thanh cao, thoát tục, khiến khán giả phải ngỡ ngàng. Từ vẻ đẹp thuần khiết đến khí chất vương giả, mỗi nàng tiên nữ đều để lại dấu ấn riêng biệt, trở thành một phần ký ức không thể nào quên của khán giả.

1. Chu Ân - Đại Thoại Tây Du

Tôn Ngộ Không có thể đã bỏ lỡ cô, nhưng vai diễn Tử Hà Tiên Tử trong phim Đại Thoại Tây Du của Chu Ân vẫn mãi là huyền thoại trong lòng khán giả. Dù không còn xuất hiện nhiều trước công chúng, vẻ đẹp của Chu Ân, đặc biệt là hình tượng Tử Hà, vẫn được xem là một trong những mỹ nhân cổ trang kinh điển và là hình mẫu mà nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này cố gắng tái hiện.

Theo Sina, khoảnh khắc Tử Hà Tiên Tử nháy mắt với Tôn Ngộ Không đã trở thành kinh điển, một cử chỉ đơn giản nhưng đủ sức khuất phục vạn vật. Chu Ân và Tử Hà Tiên Tử đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hàng triệu người, một người con gái đẹp, thuần khiết và mãi mãi không thể nào quên.

2. Khâu Bội Ninh - Tây Du Ký

Vẻ đẹp của Hằng Nga trong phiên bản Tây Du Ký 1986 do nữ diễn viên Khâu Bội Ninh thủ vai không nằm ở nhan sắc tuyệt mỹ, mà ở khí chất cao quý, thanh tao và thoát tục. Từng động tác của nàng khi múa tại Dao Trì đều nhẹ nhàng, uyển chuyển và linh hoạt. Khi bị trêu ghẹo, nàng tức giận bay vút lên trời, toát lên vẻ phiêu diêu, thoát tục.

Khoảnh khắc Hằng Nga cùng Tôn Ngộ Không từ trên không đáp xuống để thu phục Thỏ Ngọc ở Thiên Trúc cũng khiến khán giả không thể rời mắt. Không cần đến ánh sáng hay kỹ xảo, Khâu Bội Ninh vẫn tỏa ra hào quang của một nữ thần, hoàn toàn chinh phục người xem bằng khí chất đặc biệt của mình.

3. Trần Hồng - Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới

Trong bộ phim Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới vẻ đẹp thuần khiết của Trần Hồng đã giúp cô thành công với vai Hằng Nga. Cô gần như không cần đến trang sức cầu kỳ, chỉ với một đôi khuyên tai dài, nhan sắc tự nhiên và ngũ quan hài hòa của Trần Hồng đã đủ sức tỏa sáng. Chính sự giản dị ấy đã tôn lên vẻ đẹp thoát tục, giúp cô trở thành một trong những phiên bản Hằng Nga thành công nhất.

4. Nhan Đan Thần - Bảo Liên Đăng

Với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng làn da trắng mịn, Nhan Đan Thần sở hữu một vẻ đẹp cuốn hút. Đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh của cô toát lên vẻ thông minh và khí chất. Vóc dáng mảnh mai, duyên dáng càng tôn thêm nét quyến rũ độc đáo, giúp cô để lại ấn tượng sâu sắc. Năm 2005, Nhan Đan Thần được biết đến rộng rãi hơn với vai diễn Hằng Nga trong phim Bảo Liên Đăng. Với vẻ đẹp thanh cao và khí chất thoát tục, cô đã nhận được vô số lời khen ngợi và được xem là một trong những nàng Hằng Nga đẹp nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

5. Thư Sướng - Tinh Vệ Lấp Biển

Trong Chuyện Nàng Tinh Vệ Lấp Biển, Thư Sướng đã hóa thân thành một Tinh Vệ hồn nhiên, trong sáng và đầy cuốn hút. Vẻ đẹp của cô không chỉ nằm ở sự dịu dàng, thuần khiết mà còn toát lên sự kiên cường và tấm lòng cao cả của một nữ thần.

Chính nhờ diễn xuất tinh tế và nhan sắc tự nhiên, Thư Sướng đã thổi hồn vào nhân vật, khắc họa thành công hình ảnh một nàng Tinh Vệ xinh đẹp và dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cả tình yêu để lấp biển cứu thế gian. Vẻ đẹp của cô không chỉ khiến khán giả say đắm mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về một nhân vật thần thoại đầy bi tráng.

6. Hoắc Tư Yến - Thất Tiên Nữ

Trong những năm đầu của sự nghiệp, Hoắc Tư Yến đã nổi lên như một nữ thần cổ trang được săn đón bậc nhất. Nhờ vai diễn Tử Nhi trong Thất Tiên Nữ, cô đã chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần và khí chất xuất thần của mình. Vai diễn này không chỉ giúp Hoắc Tư Yến vụt sáng thành sao, mà còn biến cô trở thành "nữ thần trong mộng" của rất nhiều chàng trai.

7. Dương Mịch - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện

Trong bộ phim này, Dương Mịch hóa thân thành Đường Tuyết Kiến, tiểu thư danh giá của họ Đường. Tuy có tính cách ngang bướng, cô lại mang một trái tim lương thiện, ấm áp. Thực chất, Đường Tuyết Kiến kiếp sau là tiên nữ Tịch Dao, người trông coi cây thần giới. Vì tình cảm dành cho Phi Bồng (Hồ Ca), nàng đã chấp nhận hạ phàm. Tại nhân gian, nàng tiếp tục có mối lương duyên với Phi Bồng, giờ đã đầu thai thành Cảnh Thiên.

Trang phục và phụ kiện của nhân vật này khá độc đáo, với vòng ngọc trai trên đầu, miếng đính kim cương dưới mắt, tạo nên một trong những tạo hình ấn tượng và đẹp nhất trong sự nghiệp của Dương Mịch.

8. Lưu Diệc Phi - Tiên kiếm kỳ hiệp

Dù đã ra mắt từ lâu, hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong vai Triệu Linh Nhi ở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 vẫn được khán giả ca ngợi không ngớt và lan truyền rộng rãi. Cô xứng đáng là một trong những tượng đài bất hủ của series phim này. Với vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo tựa bạch nguyệt quang, Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi không chỉ linh động, đáng yêu mà còn toát lên khí chất tiên tử của hậu nhân Nữ Oa.

9. Trịnh Sảng - Hoạ Bích

Bộ phim điện ảnh Họa Bích 2011, chuyển thể từ tác phẩm Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, đã giúp tên tuổi của Trịnh Sảng vụt sáng. Với vai diễn Mẫu Đơn tiên tử, Trịnh Sảng chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp đơn thuần, trong sáng, khác hẳn với những nhân vật tiên tử khác.

Chính nhờ vẻ đẹp thanh khiết và diễn xuất tự nhiên, Trịnh Sảng đã hóa thân xuất sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Vai diễn này không chỉ khẳng định tài năng của cô mà còn giúp cô được ưu ái đặt cho danh hiệu "tiểu tiên nữ".

10. Dương Tử - Hương Mật Tựa Khói Sương

Trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử đã hoàn toàn chinh phục khán giả với vai diễn Cẩm Mịch. Tạo hình độc đáo, phong cách mới lạ cùng lối trang điểm tinh tế đã tôn vinh trọn vẹn nhan sắc của cô ở thời kỳ đỉnh cao.

Vẻ đẹp và diễn xuất của Dương Tử trong phim được đánh giá là xuất sắc. Khuôn mặt tròn, đôi mắt long lanh đã giúp cô khắc họa thành công hình ảnh một nàng tiên tử ngây thơ, đáng yêu và tinh nghịch. Vai diễn này không chỉ trở thành điểm sáng trong sự nghiệp của Dương Tử mà còn giúp cô và bạn diễn Đặng Luân vươn lên hàng sao hạng A, trở thành những cái tên được săn đón bậc nhất.