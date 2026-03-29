Ai có thể "lật đổ" ngọc nữ Tăng Thanh Hà?

Trong showbiz Việt, danh xưng “ngọc nữ” dành cho những nữ diễn viên không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn có thực lực diễn xuất và hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Suốt nhiều năm, Tăng Thanh Hà gần như là cái tên "đóng khung" với danh xưng này. Chuyện một mỹ nhân được gọi là "ngọc nữ Vbiz" không chỉ là câu chuyện nhan sắc, mà còn là hành trình dài xây dựng hình ảnh, phát triển tài năng và cách một nghệ sĩ giữ mình giữa thị phi. Sau hơn 1 thập kỷ, netizen đặt lên bàn cân so sánh để tìm ra người kế nhiệm Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà - dừng đóng phim 13 năm nhưng vẫn là ngọc nữ

Trước khi bước vào cánh cửa hào môn, Tăng Thanh Hà từng là một diễn viên, cô gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp cùng lối diễn xuất tự nhiên. Bằng chứng là những bộ phim có sự góp mặt mỹ nhân 8x luôn gặt hái được nhiều thành công như: Bỗng Dưng Muốn Khóc, Cánh Đồng Bất Tận, Mỹ Nhân Kế ... Vì sở hữu nhiều tố chất đặc biệt, cô được khán giả ưu ái gọi là "Ngọc nữ" làng giải trí Việt.

Vào năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn. Từ đó, Tăng Thanh Hà trở thành phu nhân nhà hào môn và mẹ của 3 con. Không còn làm nghệ thuật, cô chuyển sang kinh doanh và sở hữu chuỗi hàng nhà riêng. Nhưng lạ ở chỗ, càng rút lui, sức ảnh hưởng của "ngọc nữ" lại càng bền.

Cho đến mới đây, Tăng Thanh Hà gây xôn xao khi rộ tin sẽ tái xuất trong phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Dù hiện tại phía đạo diễn chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng cư dân mạng liên tục soi hint mà trông chờ vào sự trở lại của Tăng Thanh Hà sau gần 13 năm.

Ninh Dương Lan Ngọc

Nếu phải nhắc đến một cái tên trong thế hệ "ngọc nữ" nối tiếp Tăng Thanh Hà thì Ninh Dương Lan Ngọc cũng được nhắc đến. Ninh Dương Lan Ngọc là một trong số ít trường hợp “ngọc nữ” không đóng khung mình trong một hình tượng cố định. Bắt đầu sự nghiệp từ vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc sớm được ghi nhận về thực lực diễn xuất. Ninh Dương Lan Ngọc cũng là diễn viên điện ảnh "trăm tỷ" của Vbiz, cô từng tham gia: Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu...

Nữ diễn viên linh hoạt chuyển mình giữa nhiều dạng vai, đồng thời thoải mái thể hiện sự duyên dáng, hài hước trong các chương trình giải trí như Running Man Vietnam, 7 Nụ Cười Xuân... Chính sự đa năng này giúp cô vừa giữ được danh xưng "ngọc nữ", vừa mở rộng hình ảnh sang một phiên bản gần gũi, sống động hơn. Không còn là ngọc nữ mong manh theo khuôn mẫu cũ, Lan Ngọc đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ biết thay đổi để tồn tại và giữ sức hút lâu dài trong Vbiz.

Về việc được gọi là "ngọc nữ" sánh ngang với Hà Tăng, Lan Ngọc từng lên tiếng chia sẻ: "Thật ra Ngọc nữ đó giờ chỉ có chị Hà thôi, tôi không phải. Tôi không đủ chuẩn đằm thắm để làm Ngọc nữ đâu. Nên đôi khi báo chí, tạp chí kêu tên, tôi khá ngại. Vì đó là một chuẩn mực khác rồi, cần nhiều yêu cầu khác nhau để đạt được. Tôi có định hướng và mong muốn khác. Chính bản thân tôi đang trong cuộc hành trình tìm hướng, tìm cái định nghĩa cho chính bản thân mình. Giờ vẫn đang tìm nha, tìm chưa ra. Kiểu 'bách biến' nữ hay gì đại loại như vậy. Không có bà Ngọc nữ nào lầy lội như tôi luôn, mỗi lần kêu là thấy ngại".

Jun Vũ

Jun Vũ mang hình ảnh một ngọc nữ mong manh của Vbiz, nhan sắc của cô gần như trở thành dấu ấn nhận diện mạnh mẽ nhất. Sở hữu gương mặt thanh tú, khí chất nhẹ nhàng cùng thần thái có phần lạnh lùng, cô nhanh chóng ghi dấu qua vai diễn trong Tháng năm rực rỡ, Gái già lắm chiêu, Người Bất Tử . Tuy nhiên, chính vẻ đẹp quá nổi bật đôi khi lại trở thành giới hạn vô hình, khiến Jun Vũ dễ bị đóng khung trong hình ảnh nhẹ nhàng, đơn thuần.

Ở giai đoạn hiện tại, nữ diễn viên đang cho thấy nỗ lực rõ rệt trong việc thoát khỏi hình tượng quen thuộc. Không còn chỉ là “nàng thơ” mong manh, Jun Vũ dần thử nghiệm những hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn và mở rộng biên độ thể hiện của mình. Cô cũng tham gia chương trình thực tế Sao Nhập Ngũ và mang đến hình ảnh cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường, mạnh mẽ.

Khi được gọi là "ngọc nữ" mới của Vbiz, Jun Vũ nói: "Ngọc nữ là một mỹ từ để miêu tả những người vừa có sắc vừa có tài, bản thân tôi cần phải cố gắng nhiều. Tôi nghĩ mình vẫn chưa có một bộ phim "để đời" đâu, vì vậy nên tôi vẫn chưa dám nhận danh xưng đó. Tôi nghĩ ngoại hình là một trong những yếu tố khiến ban đầu mọi người chọn tôi. Tuy nhiên, là một diễn viên, tôi vẫn thích được người ta khen diễn hay hơn là khen xinh. Nhưng được khen là thích rồi, nên tôi xin phép không từ chối lời khen nào cả. Tôi quan điểm rằng, muốn làm việc lâu dài, trở thành diễn viên chuyên nghiệp thì đẹp thôi không đủ, mình phải trau dồi nhiều hơn nữa. Và tôi cũng đang cố gắng học hỏi thêm từng ngày".

Lê Hạ Anh

Dù đã hoạt động nghệ thuật từ nhiều năm nhưng sau phim điện ảnh Mưa Đỏ, diễn viên Lê Hạ Anh vai Hồng được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị ngọc nữ. Trước đó, Lê Hạ Anh đã góp mặt trong nhiều phim truyền hình như: Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Luật trời... và có độ nhận diện nhất định.

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng cùng hình ảnh sạch, cô nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên. Tuy nhiên, trong khi nhan sắc đã đủ để gây chú ý, điều Hạ Anh còn thiếu lại nằm ở dấu ấn nghề nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa có một vai diễn thực sự bứt phá để định danh tên tuổi. Cô đang ở giai đoạn được gọi tên nhưng chưa được khẳng định, khi tiềm năng đã rõ nhưng cơ hội chưa đủ lớn để bật lên. Để tiến xa hơn trong hành trình trở thành “ngọc nữ” đúng nghĩa, Hạ Anh cần một cú hích, một dự án đủ sức lan tỏa hoặc một vai diễn có chiều sâu, giúp cô thoát khỏi vùng an toàn và ghi dấu rõ ràng hơn trong lòng công chúng.

Lê Hạ Anh từng chia sẻ: "Tôi nghĩ được so sánh với chị Tăng Thanh Hà hay chị Lan Ngọc là một điều biết ơn và hạnh phúc hơn là áp lực, bởi hai chị đều là những hình mẫu mà tôi có thể học hỏi rất nhiều, từ diễn xuất đến cách xây dựng hình ảnh trong lòng khán giả. Được đặt cạnh những cái tên như vậy là một sự ghi nhận, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở để tôi cố gắng hơn. Tôi hiểu rằng để chạm tới hình ảnh một diễn viên được yêu thương lâu dài, mình phải không ngừng trau dồi và hoàn thiện bản thân. Tôi xem đó là động lực để học hỏi nhiều hơn mỗi ngày và bước tiếp một cách nghiêm túc trên con đường mình đã chọn".

Có thể thấy ở vòng xoay showbiz hiện tại danh xưng “ngọc nữ” không còn là khái niệm cố định như trước. Nếu Tăng Thanh Hà là chuẩn mực, thì Lan Ngọc là sự mở rộng, Jun Vũ là quá trình chuyển mình, còn Hạ Anh là tiềm năng phía trước. Mỗi người đại diện cho một giai đoạn, một cách tồn tại khác nhau trong showbiz. Và cũng chính vì vậy, sẽ không có câu trả lời tuyệt đối cho việc ai xứng đáng nhất. Nhưng có một điểm chung không thể phủ nhận khi đã được gọi là “ngọc nữ”, họ đều là những nghệ sĩ không chỉ đẹp, mà còn mang trong mình hành trình riêng để giữ được ánh hào quang theo cách của chính họ.

