Phụ nữ độc thân tuổi 40: Rời Hà Nội về quê, tự chủ kinh tế, chi 820 triệu xây nhà nhỏ an yên giữa sân vườn

Trong khi nhiều người, nhiều gia đình vẫn đang xoay vòng giữa công việc, áp lực cơm áo gạo tiền, con cái và những bộn bề nơi thành phố lớn, thì trên kênh TikTok Chanh Ở Đây Nè, một người phụ nữ độc thân tuổi 40 lại chia sẻ câu chuyện rất khác. Chị chọn rời Hà Nội, trở về quê sống một mình, tự xây một căn nhà nhỏ và bắt đầu lại cuộc sống theo cách riêng.

Cuộc sống độc thân ở tuổi 40: Rời Hà Nội về quê, sống gần bố mẹ

Trong những đoạn clip của mình, chị kể về hành trình thay đổi ở tuổi 40 như một cuộc "đi ngược" với những gì trước đây từng tin là đúng. "Lúc ở nhà thì chăm chỉ học hành, cố gắng lập nghiệp ở thành phố, nhưng khi có tuổi lại muốn về quê. Trước năm 30 tuổi, mình chưa bao giờ có suy nghĩ là về quê, ước mơ của mình là có một căn hộ chung cư nhỏ xinh ở thành phố. Nhưng khi đến tuổi 40, mình đã thay đổi rất nhiều, thích ăn cơm ở nhà, thích ở nhà chill hơn là ngồi quán cà phê".

Quyết định rời Hà Nội về quê sống gần bố mẹ, công việc của chị chuyển sang làm tự do, làm online, nghe thì có vẻ "tự do" đúng nghĩa, nhưng thực tế lại là một thử thách khác.

"Lúc đi làm thì thấy không tự do vì ngày nào cũng chạy deadline không hồi kết, nhưng lúc nghỉ việc thì mới biết là không có những ràng buộc ấy thì mình sinh hoạt giờ giấc lung tung hết. Thất nghiệp, làm tự do, làm online... nhìn thì tưởng tự do thoải mái nhưng thực tế lại thử thách ý chí con người. Khi chuyển sang làm công việc online và làm tự do, thu nhập giảm nên mình phải thay đổi lại thói quen chi tiêu".

Tự xây nhà trên khu đất rộng 90m2 với đủ sân vườn, nhà mặt đất nhưng phong cách chung cư

Quyết định lớn nhất trong năm 2025 của chị là việc rời Hà Nội, về quê sống gần bố mẹ và tự xây một căn nhà trên mảnh đất 90m2 được gia đình cho. Quá trình xây nhà kéo dài khoảng 8 tháng, với tổng chi phí 820 triệu đồng (chưa tính nội thất và đồ điện tử). Với một người làm tự do, đó là một quyết định không hề nhẹ, bởi chị cũng phải vay mượn thêm để xây nhà, nhưng cũng là điều chị muốn làm cho chính mình ở thời điểm này.

"Nhà mình là nhà mặt đắt nhưng mình thích cách sống ở chung cư nên mình thiết kế như nhà chung cư vậy. Khu vực sinh hoạt chung là phòng khách và bếp. Nhà mình chỉ có 1 tầng thôi, mình không xây hết đất mà lùi lại hai bên khoảng hơn 1m để lấy phần thoáng. Khu bếp chính là nơi mình tâm đắc nhất" - chị tâm sự.

Trong căn nhà nhỏ của riêng mình, chị tâm đắc nhất là căn bếp. Không chỉ là nơi nấu ăn, đó là nơi chị dành nhiều thời gian nhất mỗi ngày. Một căn bếp đủ ánh sáng, gọn gàng, tiện nghi vừa phải – nơi chị có thể nấu một bữa cơm đơn giản và cảm thấy ngày trôi qua thật trọn vẹn.

Những đoạn chia sẻ của chị trên kênh Chanh Ở Đây Nè là những câu chuyện gần gũi về tuổi 40 của mình, sống độc thân, chấp nhận thay đổi, chọn quay về, chọn sống chậm, và chọn tự tay xây dựng cuộc sống của mình. Có lẽ, điều đáng giá nhất không nằm ở căn nhà, mà ở chỗ chị đã dám thay đổi, dám bắt đầu lại, và dám sống theo cách mình thực sự mong muốn.

Nguồn: Chanh Ở Đây Nè