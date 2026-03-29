5 công thức mặc đồ mùa hè cực kỳ trẻ trung, giúp chị em hack tuổi xuất sắc

Theo Nguyệt Anh | 29-03-2026 - 09:59 AM | Lifestyle

Sau đây là 5 cách mặc đồ mùa hè tươi xinh và nổi bật, giúp chị em ghi điểm phong cách tối đa.

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để làm mới phong cách, đặc biệt nếu bạn đang tìm cách "hack tuổi" một cách tinh tế mà không cần cố gắng quá nhiều. Chỉ cần lựa chọn đúng kiểu trang phục, màu sắc và cách phối đồ, bạn hoàn toàn có thể mang đến diện mạo trẻ trung, năng động hơn. Dưới đây là 5 công thức mặc đồ mùa hè dễ áp dụng nhưng cực kỳ hiệu quả.

Quần jeans và áo mùa hè

Quần jeans là món đồ không bao giờ lỗi mốt, và khi kết hợp với các kiểu áo mùa hè, bạn sẽ có ngay một outfit vừa đơn giản vừa trẻ trung. Những chiếc quần jeans dáng suông hoặc ống đứng giúp tạo cảm giác gọn gàng, năng động hơn so với các kiểu bó sát.

Bạn có thể phối jeans với áo thun basic, áo croptop hoặc áo hai dây để tăng sự thoải mái. Nếu muốn "hack tuổi" rõ rệt hơn, hãy chọn áo có màu sáng hoặc họa tiết nhỏ xinh. Một đôi sneaker trắng hoặc sandal đơn giản sẽ hoàn thiện tổng thể, mang lại vẻ ngoài tươi tắn mà không cần quá cầu kỳ.

Một item màu pastel

Màu pastel luôn gắn liền với sự nhẹ nhàng và trẻ trung. Chỉ cần thêm một món đồ mang tông pastel vào outfit là bạn đã có thể "trẻ hóa" diện mạo ngay lập tức. Đó có thể là áo sơ mi xanh nhạt, chân váy hồng phấn hay một chiếc túi màu lavender.

Điểm quan trọng khi diện màu pastel là giữ tổng thể hài hòa. Bạn không cần phối quá nhiều màu cùng lúc, chỉ cần một item nổi bật kết hợp với các màu trung tính như trắng, be hoặc xám là đủ. Phong cách này không chỉ giúp bạn trông trẻ hơn mà còn tạo cảm giác thanh lịch, dịu mắt trong những ngày nắng nóng.

Quần short và áo mùa hè

Không có gì đại diện cho mùa hè rõ ràng hơn quần short. Đây là item "hack tuổi" cực kỳ hiệu quả vì mang lại cảm giác năng động, khỏe khoắn. Quần short denim, kaki hoặc vải nhẹ đều là những lựa chọn phù hợp.

Khi phối đồ, bạn có thể kết hợp quần short với áo thun oversize để tạo phong cách thoải mái, hoặc áo hai dây để tăng nét nữ tính. Nếu muốn trông gọn gàng hơn, hãy sơ vin nhẹ phần áo phía trước. Một chiếc thắt lưng nhỏ hoặc túi đeo chéo sẽ giúp outfit trông có điểm nhấn hơn.

Đừng quên lựa chọn độ dài quần phù hợp. Quần quá ngắn có thể khiến tổng thể mất cân đối, trong khi quần dài vừa phải sẽ giúp đôi chân trông thon và dài hơn.

Áo sáng màu và quần trắng

Sự kết hợp giữa áo sáng màu và quần trắng mang lại cảm giác tươi sáng, tinh khôi và cực kỳ "ăn gian tuổi". Những gam màu như xanh da trời, vàng nhạt, hồng phấn khi đi cùng quần trắng sẽ tạo hiệu ứng thị giác rất dễ chịu.

Quần trắng có thể là jeans, quần ống rộng hoặc quần vải nhẹ tùy vào phong cách bạn hướng đến. Khi mặc outfit này, bạn nên ưu tiên chất liệu mỏng nhẹ để phù hợp với thời tiết mùa hè. Ngoài ra, hãy chú ý đến sự vừa vặn để tránh cảm giác luộm thuộm.

Một mẹo nhỏ là chọn phụ kiện tối giản như giày trắng, túi nhỏ hoặc kính mát để giữ cho tổng thể thanh thoát. Đây là công thức rất phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi.

Váy sáng màu

Váy sáng màu luôn là "bảo bối" giúp bạn trông trẻ trung hơn mà không cần suy nghĩ nhiều. Những chiếc váy màu trắng, kem, xanh nhạt hay họa tiết hoa nhỏ đều mang lại cảm giác tươi mới, nữ tính.

Bạn có thể chọn váy dáng suông, váy babydoll hoặc váy hai dây tùy theo sở thích. Các kiểu váy này không chỉ thoải mái mà còn giúp che khuyết điểm tốt. Đặc biệt, váy sáng màu rất dễ kết hợp với giày sneaker, sandal hoặc thậm chí là dép lê mà vẫn giữ được vẻ thời trang.

Để tăng thêm điểm nhấn, bạn có thể kết hợp với một chiếc mũ cói hoặc túi tote. Những chi tiết nhỏ này sẽ giúp outfit trở nên sinh động và phù hợp hơn với không khí mùa hè.

Ảnh: Instagram

