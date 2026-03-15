Bộ sưu tập Numero 5 của NTK Nguyễn Phúc Tuấn: Bức thư tình viết bằng thời trang
Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ rằng bộ sưu tập này được làm để tặng cho một người đặc biệt, nơi anh đặt tất cả những gì người ấy yêu thích vào từng thiết kế như một lời chia tay chưa bao giờ được nói thành lời.
15-03-2026
Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Phúc Tuấn vừa giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới mang tên "Numero 5: Người dấu yêu". Theo chia sẻ từ nam NTK, bộ sưu tập được thực hiện trong khoảng 6 tháng. Ý tưởng của dự án bắt nguồn từ những trải nghiệm cảm xúc cá nhân, xoay quanh hành trình của một mối tình sâu đậm – từ những khoảnh khắc lãng mạn ban đầu cho đến khi đối diện chia ly và tìm lại sự cân bằng.
Nguồn cảm hứng chính của bộ sưu tập là hoa thủy tiên, loài hoa gắn với ký ức của nhà thiết kế. Hình ảnh hoa thủy tiên được đưa vào nhiều chi tiết như họa tiết, cách xử lý chất liệu và bố cục trang phục, trở thành biểu tượng xuyên suốt của bộ sưu tập.
Về cấu trúc, "Numero 5: Người dấu yêu" được chia thành ba phần với những trạng thái cảm xúc khác nhau. Phần đầu mang tên Hy vọng, sử dụng các gam màu sáng như trắng và pastel để gợi nhắc những khoảnh khắc nhẹ nhàng, trong trẻo của tình yêu. Sang phần thứ hai – Mù sương của thực tại, bảng màu chuyển sang tông xám và tím, thể hiện những cảm xúc trầm lắng sau khi đối diện với thực tế và những biến động trong tình cảm. Phần cuối mang tên Khởi sinh, với các sắc vàng và xanh tươi sáng hơn, gợi ý về sự hồi phục và bắt đầu một hành trình mới.
Về chất liệu, nhà thiết kế cho biết bộ sưu tập sử dụng hoàn toàn chất liệu trong nước, nổi bật là lụa tơ tằm Bảo Lộc cùng một số loại lụa truyền thống như satin và organza. Theo Nguyễn Phúc Tuấn, việc lựa chọn chất liệu Việt Nam là một trong những định hướng quan trọng trong quá trình sáng tạo của anh.
Các thiết kế trong bộ sưu tập được thực hiện với nhiều công đoạn thủ công, đặc biệt là kỹ thuật đan và đính dây – chi tiết được phát triển từ một thiết kế từng gây chú ý trong chương trình Vietnam's Next Top Model trước đây. Một số trang phục cần hàng trăm giờ để hoàn thiện, riêng các thiết kế cầu kỳ có thể mất nhiều tuần cho phần đính kết.
Bên cạnh đó, ngọc trai được sử dụng như điểm nhấn xuyên suốt bộ sưu tập. Các chi tiết ngọc trai được đính kết trên bề mặt trang phục, vừa tạo hiệu ứng thị giác, vừa gợi liên tưởng đến hình ảnh giọt nước mắt – biểu tượng cho những cảm xúc buồn và quá trình chữa lành.
Theo nhà thiết kế, "Numero 5: Người dấu yêu" không chỉ là một bộ sưu tập độc lập mà còn nằm trong mạch sáng tạo nối tiếp các dự án trước của anh. Đây đồng thời được xem là bước chuẩn bị cho kế hoạch tham gia tuần lễ thời trang tại Paris trong thời gian tới.
Nguyễn Phúc Tuấn xuất thân từ Huế, tốt nghiệp ngành kiến trúc và lấy nền tảng kiến trúc làm cơ sở cho ngôn ngữ thiết kế. Phong cách của anh thường kết hợp phom dáng mang tính cấu trúc với cảm hứng văn hóa truyền thống và yếu tố lãng mạn.
Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm và Lệ Quyên từng sử dụng trang phục do anh thiết kế trong các dự án biểu diễn. Ngoài ra, Nguyễn Phúc Tuấn cũng tham gia thiết kế phục trang cho một số dự án điện ảnh, trong đó có phim Gái già lắm chiêu V và Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.
Theo Kim Sa
https://thanhnienviet.vn/bo-suu-tap-numero-5-cua-ntk-nguyen-phuc-tuan-buc-thu-tinh-viet-bang-thoi-trang-209260314145500664.htm
