Người Việt thuộc nhóm gầy nhất châu Á nhờ 2 món ăn thường xuyên mà nhiều người không để ý

Nhiều người thường quan niệm rằng muốn giảm cân thì việc đầu tiên phải làm là "cai" tinh bột. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một nghịch lý thú vị: người Việt Nam tiêu thụ lượng tinh bột rất lớn mỗi ngày thông qua phở, bún, mì quảng hay bánh mì, nhưng lại luôn nằm trong nhóm những quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới. Bí mật không nằm ở việc chúng ta ăn bao nhiêu cơm hay bánh mì, mà nằm ở cấu trúc bữa ăn cực kỳ thông minh với hai "nhân vật phụ" ít ai ngờ tới.

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia gầy nhất châu Á

Từ trước đến nay, Nhật Bản thường được coi là quốc gia có vóc dáng cân đối nhất châu Á. Tuy nhiên, các báo cáo phân tích dữ liệu mới nhất từ Báo cáo Dinh dưỡng Toàn cầu đã mang đến một kết quả bất ngờ. Tỷ lệ béo phì (BMI ≥ 30) ở phụ nữ trưởng thành Việt Nam chỉ khoảng 3,3% và ở nam giới là 2,2%. Con số này không chỉ thấp hơn mức 5% của Nhật Bản mà còn cách biệt rất xa so với mức 18% của nhiều khu vực khác. Theo các bác sĩ chuyên khoa, dù người Việt ăn nhiều tinh bột nhưng chính thói quen kết hợp thực phẩm và lối sống năng động đã giúp họ duy trì được cơ thể săn chắc mà không cần đến những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

"Vũ khí" đầu tiên: Nước dùng và thói quen ăn đồ nước

Nhiều người lầm tưởng rằng uống nhiều nước dùng sẽ gây béo, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Các món ăn đặc trưng của Việt Nam như phở hay bún đều dựa trên nền tảng nước dùng thanh đạm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng một chế độ ăn ưu tiên các món nước có liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ béo phì. Việc bắt đầu bữa ăn bằng một bát nước dùng nóng hổi giúp làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no sớm và kéo dài. Chính hàm lượng nước cao và mật độ năng lượng thấp trong các món bún phở khiến chúng ta tiêu thụ ít calo hơn so với các món khô hay đồ chiên rán mà vẫn cảm thấy thỏa mãn về vị giác.

"Vũ khí" thứ hai: Rổ rau sống không chỉ để trang trí

Nếu để ý bất kỳ quán ăn nào tại Việt Nam, bạn sẽ thấy một đĩa rau sống đầy đặn đi kèm. Đây không phải là món ăn kèm để làm đẹp mà là một phần không thể thiếu trong cấu trúc dinh dưỡng. Rau sống cung cấp một lượng lớn chất xơ hòa tan trong nước. Khi kết hợp với nước dùng, lượng chất xơ này sẽ tạo thành một cấu trúc dạng gel trong dạ dày, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và tinh bột vào máu. Việc ăn một lượng rau tương đương "hai nắm tay" trước khi ăn tinh bột chính là chìa khóa giúp người Việt kiểm soát đường huyết và ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa một cách tự nhiên.

Khái niệm "kháng dinh dưỡng" trong rau xanh giúp chặn đứng mỡ thừa

Một yếu tố chuyên môn sâu hơn mà ít người để ý chính là sự hiện diện của các hoạt chất "kháng dinh dưỡng" (anti-nutrients) có trong các loại rau lá xanh, đậu và các loại rau họ cải. Những thành phần như phytate, oxalate hay tannin thường bị hiểu lầm là không tốt, nhưng trong quản lý cân nặng, chúng lại đóng vai trò như những "người gác cổng". Chúng có khả năng ức chế một phần các enzyme tiêu hóa tinh bột, từ đó làm giảm tốc độ hấp thụ đường vào cơ thể, tương tự như cơ chế của một số loại thực phẩm chức năng giảm cân cao cấp. Việc người Việt ăn rau sống đa dạng chủng loại vô tình đã tạo ra một bộ lọc tự nhiên cho lượng tinh bột khổng lồ nạp vào mỗi ngày.

Lối sống năng động

Bên cạnh thực đơn, lối sống cũng là một mảnh ghép quan trọng. Nghiên cứu cho thấy thời gian ngồi tĩnh tại trung bình của người Việt chỉ khoảng 3,4 giờ mỗi ngày, thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia phát triển. Việc di chuyển bằng xe máy, đi bộ trong các ngõ nhỏ hay thói quen đi chợ mỗi sáng đã vô tình tạo ra một lượng vận động tiêu hao năng lượng liên tục. Chính sự kết hợp giữa một chế độ ăn "nhiều nước, thừa rau" và một nhịp sống năng động đã giúp người Việt duy trì được vóc dáng mà cả châu Á phải ngưỡng mộ.

Nguồn: TVBS