Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ bác sĩ nghỉ hưu đến người mẫu cho sàn diễn cao cấp ở tuổi 71: Người phụ nữ từng chiếm spotlight show Miu Miu là ai?

Theo Huyền Trang | 29-03-2026 - 10:59 AM | Lifestyle

"Tân binh" làng mẫu debut ở tuổi 71 đang chiếm sóng MXH.

Giữa dàn người mẫu trẻ trung tại Paris Fashion Week năm 2024, sự xuất hiện của bà Qin Huilan (Tần Huệ Lan) trên sàn diễn show Miu Miu Thu Đông 2024 từng trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Ở tuổi 71, bà không chỉ là gương mặt lớn tuổi nhất show mà còn là nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất, nhờ thần thái tự tin và câu chuyện phía sau đầy cảm hứng.

Tần Huệ Lan catwalk trong show Miu Miu. Ảnh: Gorunway

Ít ai ngờ rằng trước khi bước vào thế giới thời trang, bà Tần Huệ Lan từng là một bác sĩ với cuộc sống gắn liền với bệnh viện. Chỉ sau khi nghỉ hưu và bắt đầu chia sẻ hình ảnh cá nhân trên trang mạng xã hội do con trai lập, bà mới dần được cộng đồng chú ý.

Tài khoản Instagram của bà Huệ Lan hiện thu hút hơn 84k người theo dõi.

Sự xuất hiện của bà Huệ Lan không phải là ngẫu nhiên. Bộ sưu tập của Miu Miu năm đó khai thác hành trình của người phụ nữ qua nhiều giai đoạn cuộc đời, quy tụ dàn người mẫu đa độ tuổi - từ những gương mặt trẻ như Gigi Hadid đến những biểu tượng lớn tuổi hơn. Trong bức tranh ấy, bà Huệ Lan trở thành điểm nhấn đặc biệt, đại diện cho một vẻ đẹp trưởng thành, điềm tĩnh nhưng không kém phần cuốn hút.

Nguồn: IGNV

Không dừng lại ở một lần sải bước trên sàn runway, bà hiện nay hoạt động một fashionista thực thụ. Từ các sự kiện thời trang cho đến những buổi ra mắt bộ sưu tập, bà xuất hiện với phong thái tự tin và gu thẩm mỹ nổi bật, luôn biết cách biến mỗi lần xuất hiện thành một dấu ấn cá nhân.

Bà Huệ Lan tham gia sự kiện của Prada. Nguồn: IGNV

Bà Huệ Lan tham gia sự kiện Miu Miu. Nguồn: IGNV.

Trên mạng xã hội, bà đều đặn chia sẻ những outfit chỉn chu, phối màu táo bạo, cùng các concept chụp ảnh hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang.

Tần Huệ Lan x Prada. Nguồn: IGNV.

Tần Huệ Lan x Phoebe Philo. Nguồn: IGNV.

Không chỉ gây ấn tượng trên sàn diễn, phong cách đời thường của Tần Huệ Lan cũng là điều khiến giới mộ điệu quan tâm. Bà theo đuổi cách ăn mặc táo bạo, nhiều màu sắc, ưa layering và không ngại thử nghiệm những item tưởng chừng chỉ dành cho giới trẻ. Quan trọng hơn, bà không bị ràng buộc bởi khái niệm "ăn mặc đúng tuổi" - điều vốn vẫn tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người.

Câu chuyện của bà đến nay không chỉ còn là một khoảnh khắc viral tại fashion week, mà còn phản ánh sự dịch chuyển của ngành thời trang - nơi những chuẩn mực cũ về tuổi tác dần được nới lỏng. Quan trọng hơn, đó là lời nhắc mọi người rằng: phong cách không có "hạn sử dụng", và việc theo đuổi cái đẹp chưa bao giờ là quá muộn.

Hàng trăm khách hàng xếp hàng dài trước cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre

Theo Huyền Trang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên