Bên trong máy bay trị giá nghìn tỷ của Kim Kardashian

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian vừa gây chú ý khi công khai sở hữu chiếc máy bay Gulfstream G650 , được đặt riêng vào năm 2022 với giá khoảng 95 triệu USD (khoảng 2.500 tỷ đồng).

Chiếc máy bay riêng của Kim Kardashian, mang tên Kim Air, được cho là đắt hơn cả máy bay của Jeff Bezos.

Với khối tài sản ròng ước tính lên tới 1,9 tỷ USD, không có gì ngạc nhiên khi Kardashian theo bước chân những tỷ phú nổi tiếng trong làng thể thao như Cristiano Ronaldo và Michael Jordan, sắm riêng cho mình chiếc Gulfstream G650ER.

Người đẹp 45 tuổi cũng chi thêm khoảng 55 triệu USD (khoảng 1.449 tỷ đồng) để tân trang lại chiếc máy bay theo phong cách ưa thích và đặt tên là "Kim Air".

Kardashian nổi tiếng với sở thích sử dụng gam màu tối giản cho không gian sống, phương tiện di chuyển và chiếc máy bay của cô cũng không ngoại lệ.

Nội thất máy bay được thiết kế với gỗ sáng màu, cùng với các tiện nghi sang trọng như hai phòng tắm và ghế ngồi có sạc điện thoại riêng.

Sau khi được cải tạo và cá nhân hoá theo mong muốn của chủ sở hữu, tổng giá trị của "Kim Air" lên tới 150 triệu USD (tương đương 3.952 tỷ đồng).

Trong show truyền hình "The Kardashians", cô chia sẻ về quá trình tân trang máy bay. Kardashian cho biết: "Thông thường, máy bay có màu tối với nội thất da sáng màu. Còn máy bay của tôi thì được thiết kế riêng, toàn bộ bằng gỗ sáng màu".

Cô cũng đã cho bọc lại ghế ngồi, tựa đầu và khoang hành lý bằng chất liệu cashmere. "Tôi chưa bao giờ mơ mình sẽ sở hữu một chiếc máy bay, chỉ là tôi muốn mình có thứ gì đó hơn cả một ngôi nhà".

Ngay cả bề ngoài máy bay cũng được sơn màu kem cho phù hợp với nội thất. "Kim Air" có 16 cửa sổ hình bầu dục, cho phép đoàn khách phóng tầm mắt ra bầu trời thơ mộng. Ngoài ra, khả năng ion hoá không khí được tăng cường khiến hành khách có cảm giác đang hít thở "bầu không khí trong lành".

Với khoản đầu tư khổng lồ cho chiếc Gulfstream G650ER , Kardashian đã đặt ra một số quy tắc nghiêm ngặt cho hành khách. Trong show "The Kardashians", Kim tiết lộ đã cấm cô em gái Kendall Jenner nhuộm da bằng phương pháp phun xịt trước khi lên máy bay, vì lo ngại làm hỏng ghế bọc cashmere.

Ngoài ra, cô cũng yêu cầu mọi người mang theo dép hiệu Skims trước khi cất cánh. Để thể hiện sự hiếu khách, Kardashian còn hỏi khách mời về những món ăn họ muốn trữ trong tủ đông trên máy bay để có thể thưởng thức trong suốt chuyến bay.