Nam ca sĩ Vbiz kêu gọi cả 949 triệu đồng trong 1 show, cứu sống 26 trái tim bệnh nhi

Theo An Nhi | 29-03-2026 - 11:25 AM | Lifestyle

Khoảnh khắc đặc biệt diễn ra khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.

Tối 28/3, showcase J-UNZIP 2026 đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Trước đó, dù phải “cạnh tranh” với một show diễn đình đám thuộc khuôn khổ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, showcase của Jun Phạm vẫn nhanh chóng chứng minh sức hút khi “sold-out” chỉ sau 3 giờ đồng hồ mở bán.

Jun Phạm tại buổi showcase J-UNZIP 2026

Không chỉ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, khuấy động toàn bộ khán đài, Jun Phạm còn khiến khán giả không khỏi xúc động với hoạt động đấu giá vật phẩm nhằm gây quỹ cho chương trình “Nhịp tim Việt Nam”, hỗ trợ các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh.

Clip khán giả đấu giá vật phẩm của Jun Phạm và mang về tổng giá 949 triệu đồng, cứu sống 26 trái tim bệnh nhi

949 triệu đồng được quyên góp để ủng hộ, gây quỹ cho chương trình “Nhịp tim Việt Nam”

Màn đấu giá trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi hàng loạt khán giả liên tục tham gia, không ngần ngại nâng mức giá với mong muốn chung tay trao thêm nhiều “trái tim” cho các em nhỏ. Chính sự hưởng ứng mạnh mẽ đã giúp tổng số tiền quyên góp chạm mốc 949 triệu đồng tương đương 26 cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhi.

Trước đó, sân khấu cũng “nóng” không kém với màn đấu giá đầy “căng thẳng” giữa Ngô Kiến Huy và một vị khán giả được MC Duy Khánh ưu ái gọi vui là “phú bà”. Cả hai liên tục đưa ra những con số khiến khán phòng vỡ òa, tạo nên cuộc “so kè” không khoan nhượng.

Sau cùng, Ngô Kiến Huy đành “gục ngã” trước mức giá 247 triệu đồng từ vị khán giả này. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn khẳng định anh cùng Sam sẽ gửi tặng thêm 2 “trái tim” như một cách đồng hành, tiếp sức cùng Jun Phạm trong hành trình ý nghĩa dành cho các em nhỏ.

Clip Ngô Kiến Huy đấu giá với vị khán giả tại showcase của Jun Phạm

Jun Phạm hiện là Đại sứ chương trình “Nhịp tim Việt Nam” (thuộc VinaCapital Foundation) và tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh tiếp nối hành trình đầy nhân văn từ dự án “Vết sẹo cuộc đời”, góp phần cứu sống hàng trăm em nhỏ thông qua các hoạt động đấu giá và lan tỏa thông điệp yêu thương qua ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời.

Jun Phạm góp phần cứu sống hàng trăm em nhỏ thông qua các hoạt động đấu giá

