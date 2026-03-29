Khách đi chuyến bay bị hãng huỷ bất ngờ có được hoàn tiền không? Các bước tra cứu đơn giản, nhanh nhất

Những ngày gần đây, thông tin về nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu Jet A-1 khiến lịch khai thác bay của các hãng trong nước có dấu hiệu biến động. Một số hãng như Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air... đã lên phương án tạm dừng hoặc điều chỉnh nhiều đường bay nội địa, đặc biệt là các chặng địa phương, du lịch. Điều này đồng nghĩa với việc không ít hành khách có thể rơi vào tình huống chuyến bay bị huỷ, đổi giờ sát ngày hoặc bị dồn sang chuyến khác.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi được nhiều người quan tâm là: nếu chuyến bay bị huỷ bất ngờ, hành khách có được hoàn tiền, thậm chí đền bù hay không?

Chuyến bay bị huỷ có được hoàn tiền? Nhiều người đang hiểu chưa đúng

Thực tế, không ít hành khách cho rằng cứ huỷ chuyến bay là hãng phải “đền tiền”. Tuy nhiên, theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam, quyền lợi của hành khách cần được hiểu rõ theo hai lớp khác nhau.

Trước hết, trong mọi trường hợp chuyến bay bị huỷ, hành khách luôn có quyền lựa chọn hoàn tiền vé hoặc đổi sang chuyến bay khác. Đây là nghĩa vụ bắt buộc của hãng hàng không, không phụ thuộc vào nguyên nhân huỷ chuyến.

Tuy nhiên, “hoàn tiền” không đồng nghĩa với “đền bù thêm”. Việc có được bồi thường bằng tiền hay không lại phụ thuộc vào nguyên nhân dẫn đến việc huỷ chuyến.

Nếu chuyến bay bị huỷ do lỗi khai thác của hãng như sự cố kỹ thuật, sắp xếp tàu bay hay vận hành, hành khách có thể được xem xét bồi thường theo quy định. Ngược lại, với các trường hợp được coi là yếu tố khách quan như thời tiết xấu, vấn đề an ninh hoặc tình trạng thiếu hụt nhiên liệu mang tính toàn ngành như hiện nay, hãng hàng không thường chỉ thực hiện hoàn vé hoặc đổi chuyến, mà không phát sinh khoản đền bù thêm.

Nói cách khác, trong bối cảnh thiếu nhiên liệu, hành khách vẫn được đảm bảo quyền hoàn tiền, nhưng không phải trường hợp nào cũng có thêm tiền bồi thường như nhiều người vẫn nghĩ.

Việc cần làm ngay khi chuyến bay bị huỷ hoặc thay đổi lịch

Trong thực tế, không ít hành khách rơi vào thế bị động khi chỉ biết chuyến bay bị huỷ ngay tại sân bay hoặc nhận thông báo sát giờ. Để hạn chế rủi ro, việc đầu tiên cần làm là xác nhận lại thông tin chính thức từ hãng thông qua website, ứng dụng hoặc email, tin nhắn đã đăng ký.

Ngay sau đó, hành khách nên liên hệ với hãng càng sớm càng tốt, thông qua quầy làm thủ tục tại sân bay hoặc tổng đài, để lựa chọn phương án phù hợp như đổi chuyến gần nhất hoặc hoàn vé. Trong những thời điểm nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng cùng lúc, việc xử lý sớm có thể giúp hành khách có nhiều lựa chọn hơn.

Bên cạnh đó, việc giữ lại toàn bộ giấy tờ liên quan như vé máy bay, thông báo huỷ chuyến hay các hoá đơn phát sinh cũng rất quan trọng, đặc biệt trong trường hợp cần khiếu nại hoặc làm việc với bảo hiểm.

Nếu lịch trình gấp, hành khách cũng nên chủ động tính đến phương án thay thế như đổi sang hãng khác hoặc phương tiện di chuyển khác để tránh ảnh hưởng đến công việc, kế hoạch cá nhân.

Cách tra cứu chuyến bay bị delay, huỷ nhanh nhất

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người rơi vào thế bị động là không kiểm tra tình trạng chuyến bay trước giờ khởi hành. Trong khi đó, việc tra cứu hiện nay có thể thực hiện rất nhanh chỉ trong vài phút.

Cách chính xác nhất là tra cứu trực tiếp trên website hoặc ứng dụng của hãng bay bằng mã đặt chỗ hoặc số hiệu chuyến bay. Đây là nguồn thông tin được cập nhật sớm và chính xác nhất.

Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng các công cụ theo dõi chuyến bay quốc tế như Flightradar24 hoặc FlightAware để kiểm tra tình trạng chuyến bay theo thời gian thực.

Trong trường hợp đã chuẩn bị ra sân bay, việc kiểm tra trên website của các cảng hàng không như Sân bay Nội Bài hay Sân bay Tân Sơn Nhất cũng giúp cập nhật nhanh các thay đổi về giờ bay, cửa khởi hành.

Ngoài ra, việc đăng ký nhận thông báo qua email hoặc SMS từ hãng cũng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để không bỏ lỡ những thay đổi quan trọng.

Trong bối cảnh lịch bay có nhiều biến động do yếu tố nhiên liệu, việc chủ động theo dõi thông tin và hiểu rõ quyền lợi của mình sẽ giúp hành khách tránh được không ít rắc rối. Bởi thực tế, khi chuyến bay bị huỷ, điều quan trọng không chỉ là “có được hoàn tiền hay không”, mà còn là cách mỗi người chuẩn bị để không rơi vào thế bị động ngay từ đầu.