Không phải Bali hay Nhật Bản, Việt Nam "cứu rỗi" khách Tây theo cách chẳng ai ngờ tới

Việt Nam nổi lên giữa các "thủ phủ chữa lành" châu Á

Trong nhiều năm, Bali (Indonesia) hay Kyoto (Nhật Bản) thường được xem là những điểm đến chữa lành quen thuộc, nơi du khách phương Tây tìm đến để thiền định, nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, theo các chuyên trang du lịch quốc tế như Lonely Planet và VnExpress International , Việt Nam vài năm gần đây lại nổi lên như một lựa chọn khác biệt, ít thương mại hóa hơn, chi phí dễ tiếp cận và mang lại trải nghiệm đời sống bản địa chân thực. Những yếu tố này khiến nhiều du khách phương Tây chọn quay lại Việt Nam nhiều lần, không chỉ để tham quan mà còn để tìm cảm giác bình yên và kết nối với con người.

Cuối tháng 2, tại một khu chợ nhỏ ở Huế, Lilly Hubbard – người phụ nữ Mỹ 41 tuổi bất ngờ xúc động khi một người bán hàng xa lạ nhẹ nhàng chạm vào vai và hôn lên mái tóc cô như cách người thân dành cho nhau. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Lilly nhớ đến người mẹ vừa qua đời không lâu.

Theo bài viết đăng trên Dân trí và sau đó được VnExpress đăng tải, Lilly tìm đến Việt Nam lần đầu vào năm 2013 trong chuyến thiện nguyện kéo dài 30 ngày cùng một nhóm bác sĩ Việt kiều. Khi đó cô đang điều hành nhà hàng tại New Orleans (Mỹ), rơi vào trạng thái kiệt sức vì công việc và những rạn nứt tình cảm. Những ngày sống tại các vùng quê miền Trung, ngủ trên nền nhà đơn sơ và ăn bữa cơm gia đình cùng người dân địa phương giúp cô có giấc ngủ sâu hiếm hoi sau thời gian dài căng thẳng.

Nhiều năm sau, khi biến cố mất mẹ khiến tinh thần suy sụp, Lilly quyết định quay lại Việt Nam. Cô chia sẻ rằng điều khiến mình cảm thấy được chữa lành không phải các dịch vụ nghỉ dưỡng mà chính là sự ấm áp tự nhiên của con người nơi đây như những cuộc trò chuyện không cần chung ngôn ngữ, những cử chỉ quan tâm rất nhỏ nhưng chân thành.

Trải nghiệm chữa lành từ đời sống thường nhật

Câu chuyện của Lilly phản ánh xu hướng mà nhiều du khách khác cũng chia sẻ trên VnExpress International . Một du khách đi một mình cho biết: "Đi qua những bản làng miền núi, tôi cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm hơn bất kỳ khóa thiền hay spa nào từng thử." Các bài viết quốc tế nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt phù hợp với những người muốn tái cân bằng cuộc sống nhờ chi phí hợp lý, môi trường an toàn và khả năng dễ dàng kết nối với người dân địa phương.

Tạp chí du lịch Lonely Planet cũng xếp Việt Nam vào nhóm điểm đến lý tưởng cho hình thức du lịch một mình. Theo đánh giá của tạp chí này, sức hút của Việt Nam nằm ở sự kết hợp giữa thiên nhiên đa dạng, văn hóa đậm bản sắc và trải nghiệm đời sống gần gũi là những yếu tố ngày càng được du khách tìm kiếm khi xu hướng "healing travel" phát triển trên toàn cầu.

Khác với Bali hay Kyoto, trải nghiệm chữa lành tại Việt Nam thường không đến từ các chương trình được thiết kế sẵn. Thay vào đó, nhiều du khách mô tả cảm giác hồi phục tinh thần xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường như ngồi uống cà phê vỉa hè buổi sáng, trò chuyện với chủ homestay hay cùng người dân nấu bữa cơm tối. Những trải nghiệm tưởng chừng nhỏ bé lại tạo cảm giác kết nối là điều mà nhiều người cho rằng đang thiếu trong cuộc sống đô thị phương Tây.

Khi sự chân thành của con người chữa lành tâm hồn

Ở các vùng núi phía Bắc như Sa Pa hay Hà Giang, du khách dành nhiều ngày trekking qua bản làng, tạm rời mạng xã hội và lịch trình dày đặc. Tại Hội An hay Huế, họ hòa vào đời sống địa phương thông qua các lớp nấu ăn, làm đèn lồng hoặc đơn giản là những buổi chiều đi bộ bên sông. Những tương tác tự nhiên này như trò chuyện, chỉ đường, chia sẻ thức ăn khiến du khách phương Tây cảm nhận được sự gần gũi và lòng hiếu khách vốn là văn hóa truyền thống của người Việt.

Như một blogger du lịch quốc tế từng chia sẻ trên blog Forward Travel : "Tôi mang về nhà không phải quà lưu niệm mà là cảm giác kết nối sâu sắc hơn với thế giới." Những trải nghiệm này cho thấy, sự chữa lành đôi khi đến từ những điều giản dị nhất, từ việc được chào đón như một phần của cộng đồng.

Việt Nam – lựa chọn của những trái tim tìm bình yên

Các chuyên gia du lịch nhận định sức hút của Việt Nam nằm ở sự cân bằng hiếm có giữa chi phí, văn hóa và trải nghiệm cảm xúc. Du khách không cần tìm đến những khu nghỉ dưỡng tách biệt hoàn toàn mà vẫn có thể trải nghiệm cảm giác thư giãn ngay trong nhịp sống địa phương . Sự đa dạng địa hình từ biển, núi đến đô thị cổ giúp mỗi hành trình mang màu sắc riêng, từ tĩnh lặng miền cao nguyên đến năng động thành phố.

Với nhiều du khách phương Tây, chính sự đối lập này tạo nên cảm giác cân bằng. Họ tìm thấy khoảng lặng giữa nhịp sống chuyển động, tìm thấy kết nối trong những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên và đôi khi tìm lại chính mình trong một đất nước từng chỉ xuất hiện qua sách báo hoặc ký ức lịch sử.

Như Lilly Hubbard từng chia sẻ trong bài phỏng vấn: "Tôi không đến Việt Nam để chữa lành, nhưng rời đi với cảm giác mình đã được ôm lấy bởi cuộc sống nơi đây." Và có lẽ, đó cũng là lý do ngày càng nhiều du khách phương Tây chọn quay lại Việt Nam không phải để chạy trốn, mà để bắt đầu lại một cách nhẹ nhàng hơn.

Theo VnExpress, Dân trí, Lonely Planet