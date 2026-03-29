Ha Ji Won: Đả nữ đa tài xứng danh "Nữ hoàng", vượt 2 biến cố sốc để sống bình yên tuổi U50

Ở tuổi 48, Ha Ji Won vẫn là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc được kính nể nhất nhờ sự đa tài hiếm có. Từ vai đả nữ hành động, hài lãng mạn, cổ trang uy quyền đến drama chính trị đen tối, cô liên tục chứng minh mình là “nữ hoàng màn ảnh” thực thụ. Hiện tại, Ha Ji Won đang gây sốt trở lại với vai diễn Chu Sang Ah - nữ diễn viên hàng đầu một thời bị coi là “hết thời” sau hôn nhân - trong bộ phim Climax của kênh ENA.

Sự trở lại ấn tượng này càng khiến khán giả ngưỡng mộ hơn khi biết hành trình của Ha Ji Won không chỉ toàn ánh hào quang mà còn phải vượt qua hai biến cố gia đình đau lòng: cha mất năm 2016 vì đột quỵ tim và em trai qua đời năm 2018 ở tuổi 34.

Ha Ji Won - nữ hoàng mạnh mẽ của màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: X

"Tắc kè hoa" của màn ảnh

Ha Ji Won có tên thật Jeon Hae Rim, sinh ngày 28/6/1978 tại Seoul, Hàn Quốc. Với chiều cao 168cm, gương mặt sắc sảo và nụ cười ấm áp, cô luôn toát lên sức hút mạnh mẽ, quyến rũ nhưng cũng rất gần gũi. Tốt nghiệp Đại học Dankook chuyên ngành phim và truyền hình, Ha Ji Won đã xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp từ những ngày đầu.

Hành trình sự nghiệp của Ha Ji Won bắt đầu từ năm 1996 với những vai nhỏ trong các phim tuổi teen, nhưng chỉ thực sự bùng nổ vào đầu những năm 2000. Ha Ji Won từ lâu đã được mệnh danh là "tắc kè hoa" nhờ khả năng biến hóa khôn lường. Cô là nữ diễn viên hiếm hoi có thể "cân" đẹp mọi thể loại từ tình cảm lãng mạn, cổ trang đến những vai hành động nặng đô.

Nữ diễn viên được mệnh danh là "tắc kè hoa". Ảnh: X

Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ qua các bộ phim điện ảnh như Truth Game (2000) – nơi cô nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc, Phone (2002) khiến cô được mệnh danh "Nữ hoàng phim kinh dị" châu Á, hay Sex Is Zero (2002) với nét hài hước duyên dáng.

Khán giả chắc chắn không thể quên một Gil Ra Im mạnh mẽ trong Secret Garden hay một Hoàng hậu Ki đầy quyền uy. Không giống nhiều đồng nghiệp chọn lối đi an toàn với những vai tiểu thư đài các, Ha Ji Won dấn thân vào những thử thách khắc nghiệt nhất. Cô được mệnh danh là "Đả nữ số 1" bởi tinh thần không bao giờ cần diễn viên đóng thế.

Ha Ji Won có thể "cân đẹp" thể loại phim cổ trang,...

... lãng mạn...

... hay hành động. Ảnh: X

Sau một thời gian kén chọn kịch bản, Ha Ji Won đã chính thức trở lại và "làm mưa làm gió" với siêu phẩm Climax. Trong phim, cô tiếp tục khẳng định đẳng cấp diễn xuất bậc thầy với những phân cảnh tâm lý phức tạp và các pha hành động mãn nhãn. Climax không chỉ là một bộ phim, nó là lời khẳng định: "Nữ hoàng" chưa bao giờ đánh mất ngai vàng của mình.

Ảnh: X

Ha Ji Won vừa trở lại qua siêu phẩm Climax, đóng cặp cùng Joo Ji Hoon. Ảnh: X

Hai năm, hai đại tang và nỗi đau "vỡ vụn"

Về đời tư, Ha Ji Won lớn lên trong một gia đình đông đúc với hai chị em gái và em trai là cố diễn viên Jeon Tae Soo. Cô từng trải qua tai nạn xe hơi năm 2003 nhưng nhanh chóng vượt qua nhờ tinh thần mạnh mẽ. Đằng sau những vinh quang chói lọi, Ha Ji Won đã phải trải qua những giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời khi liên tiếp mất đi những người thân yêu nhất chỉ trong vòng 2 năm.

Ảnh: X

Gia đình Ha Ji Won từng rất đông đủ và hạnh phúc.

Vào năm 2016, cha cô đột ngột qua đời. Sự ra đi của người cha vì một cơn đau tim đột ngột là cú sốc đầu tiên giáng xuống cuộc đời nữ diễn viên. Ha Ji Won vốn là một người con cực kỳ hiếu thảo, cha chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô.

Khi nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi ngoai, cô lại phải tiễn đưa em trai duy nhất – nam diễn viên Jeon Tae Soo vào năm 2018. Anh ra đi sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Hai biến cố lớn liên tiếp khiến Ha Ji Won gần như sụp đổ. Cô đã phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài để tìm cách chữa lành tâm hồn, tránh xa ánh đèn sân khấu để đối diện với nỗi cô đơn cùng cực.

Ảnh: X

Cô chịu biến cố mất cha và em trai chỉ trong 2 năm.

Cuộc sống hiện tại: Bình yên tuổi U50 bên những khung tranh

Bước sang tuổi 48, Ha Ji Won giờ đây đã tìm thấy một nhịp sống khác – chậm rãi và đầy nghệ thuật. Hội họa trở thành liều thuốc đối với Ha Ji Won. Thay vì xuất hiện dày đặc tại các sự kiện, người ta thấy Ha Ji Won dành phần lớn thời gian trong xưởng vẽ. Những bức tranh của cô mang màu sắc trừu tượng, thể hiện những chiêm nghiệm về cuộc đời và sự tự do.

Ha Ji Won sống độc thân, đam mê hội họa.

Ở tuổi U50, giữa lúc bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất, Ha Ji Won vẫn chọn cuộc sống độc thân. Cô không chạy theo những ồn ào tình ái, cũng chẳng phô trương sự giàu sang. Ha Ji Won vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung khiến netizen trầm trồ, thường chia sẻ rằng "cô ấy không hề già đi". Là một người yêu thích thể thao, nữ diễn viên thành thạo boxing, hapkido, bơi lội, cưỡi ngựa, khiêu vũ truyền thống Hàn Quốc và golf – những sở thích giúp cô giữ gìn vóc dáng và sức khỏe tuyệt vời. Ha Ji Won toát ra khí chất của một người phụ nữ đã đi qua giông bão, điềm đạm và rạng rỡ.

Ảnh: X