Bé ngựa lùn siêu đáng yêu 'đốn tim' du khách ở Thảo Cầm Viên

Sau hơn 11 tháng mang thai, khoảng giữa tháng 3 vừa qua, ngựa mẹ Thị Mai đã vượt cạn thành công. Gia đình ngựa lùn Văn Mai, Thị Mai và Vú sữa đã đón thêm cô em gái xinh xắn có tên là Cacao. Đây là thành viên thứ 4 của gia đình ngựa lùn “cắt đầu moi” Văn Mai và Thị Mai.

Cacao là thành viên thứ 4 trong gia đình ngựa lùn được sinh ra ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Cacao có bộ lông giống hệt bố Văn Mai, chỉ có một chút lông màu trắng ở chân là màu lông của mẹ. Cacao còn thừa hưởng tính cách tinh nghịch, hiếu động của anh Vú Sữa.

Thị Mai có cuộc vượt cạn thành công nhờ công sức của các nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong suốt thời gian qua. Giai đoạn cuối thai kỳ, ngựa mẹ được tách riêng để chăm sóc, bồi dưỡng, theo dõi sức khỏe thai kỳ một cách kỹ lưỡng. Hàng ngày, Thị Mai còn được massage, chải lông để thư giãn. Camera được gắn để theo dõi cả ngày lẫn đêm để kịp thời can thiệp, hỗ trợ khi cần thiết.

Tuy mới 3 tuần tuổi, nhưng Cacao đã trở thành "ngôi sao nhí" bởi độ siêu đáng yêu

Khi vừa mới chào đời, Cacao còn lóng ngóng chưa tìm thấy ti. Mẹ Thị Mai đã khéo léo dùng đầu đẩy nhẹ nhàng để chỉ đường cho con gái. Mới gần 3 tuần tuổi, Cacao đã nhanh chóng trở thành “ ngôi sao nhí ” của khu vực này. Cô nàng chạy lon ton, khám phá mọi thứ xung quanh bằng sự tò mò đáng yêu.

Tại Thảo Cầm Viên, việc chăm sóc gia đình ngựa lùn áp dụng phương pháp tập luyện tích cực, khuyến khích hành vi hợp tác bằng những món ăn khoái khẩu như cà rốt, khoai lang hoặc chuối. Tất cả thức ăn đều được cắt nhỏ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cacao rất tình cảm với anh trai Vú Sữa

Mỗi ngày, ngựa lùn sẽ tiêu thụ khoảng 7-8 kg thức ăn khô, chia làm ba bữa. Khẩu phần được bổ sung thêm trái cây, vitamin, khoáng chất và nước sạch.

Theo một số nhân viên Thảo Cầm Viên, ngựa lùn là tên gọi chung cho các giống ngựa có chiều cao dưới 1,47 m, đã được thuần dưỡng và sống chủ yếu trong môi trường do con người chăm sóc.

Cacao thích khám phá mọi thứ xung quanh bằng sự tò mò đáng yêu

Gia đình ngựa lùn ở Thảo Cầm Viên nổi tiếng với bộ tóc "cắt đầu moi"

Chúng có vóc dáng chắc nịch, bờm dày, tính cách hiền lành, thông minh và rất thân thiện, đặc biệt là với trẻ em. Tuy nhiên, ngựa lùn cũng rất dễ béo phì nếu ăn dư thừa nên khẩu phần luôn được kiểm soát chặt chẽ.