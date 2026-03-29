Dàn trai xinh gái đẹp không ngừng chinh phục những giới hạn phong cách bằng các trang phục của Marc Jacobs

Vào ngày 20/3, Marc Jacobs chính thức giới thiệu bộ sưu tập Xuân 2026 tại thị trường Việt Nam. Sự kiện mang đến bầu không khí trẻ trung, tươi mới, quy tụ đông đảo khách mời từ giới giải trí và thời trang, phản ánh tinh thần tự do và giàu cá tính của mùa mốt mới.

Sự kiện ra mắt BST Mùa Xuân 2026 của Marc Jacobs tại Việt Nam chào đón nhiều gương mặt KOLs nổi bật như JSOL, 52Hz, Mỹ Mỹ, Saabirose, Huang Long, cùng các thành viên UPRIZE – thế hệ nghệ sĩ trẻ đang không ngừng chinh phục những giới hạn phong cách. Không chỉ chiêm ngưỡng các thiết kế nổi bật của mùa mới, khách mời còn tham gia vào hoạt động “giải mã phong cách” đầy thú vị thông qua Hoàng đạo.

JSOL chọn áo khoác dáng crop kết hợp cùng quần baggy và giày thể thao đậm chất Y2K để check in tại sự kiện.

Saabirose trở thành tâm điểm sự kiện với style “giấu quần” gợi cảm từng làm mưa làm gió trong quá khứ của Marc Jacobs.

Mỹ Mỹ đặt mẫu túi The Snapshot làm trung tâm của bộ trang phục mang phong cách Y2K, bên cạnh áo crop top khoe vòng eo thể thao và quần baggy bụi bặm.

Năm thành viên của nhóm UPRIZE trình diễn các biến thể đa dạng từ chất liệu denim và họa tiết monogram jacquard. Nhóm nhạc chuộng các mẫu túi xách cỡ lớn phối cùng áo không tay, quần baggy bụi bặm phi giới tính cho mùa Xuân 2026.

DJ ABG Tina - khách mời quen mặt tại các sự kiện của Marc Jacobs Việt Nam - xuất hiện với phong cách gợi cảm pha chất chic.

Ca sĩ 52Hz tạo dáng với đông đảo ánh mắt dõi theo từ fan hâm mộ ngoài khuôn viên sự kiện, dần khẳng định mốc sự nghiệp song hành cùng con đường khám phá phong cách bản thân.

Huang Long chọn phối các tông màu cơ bản, nam tính như nâu bò - xanh denim và trắng cơ bản, hoàn thiện diện mạo lịch lãm khi góp mặt tại sự kiện.

Lezii - thành viên nhóm FIRSTGENE - khéo hack chiều cao với giày derby chunky và trang phục all black tối giản làm nền cho túi xách Tote Bag.

Tại Việt Nam, thương hiệu Marc Jacobs được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.