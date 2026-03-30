3 kiểu tiết kiệm vô nghĩa nhất, 35 tuổi tôi mới nhận ra

35 tuổi, tôi phải thừa nhận một điều: Không phải cứ tiết kiệm là cuộc sống sẽ khá lên. Có một giai đoạn dài, tôi sống trong tâm thế “cắt được đồng nào hay đồng đó”, từ ly cà phê sáng, bữa trưa văn phòng đến những khoản chi nhỏ nhặt tưởng như vô hại. Tôi từng tự hào vì mình biết “liệu cơm gắp mắm”, biết sống chừng mực, không vung tay quá trán. Nhưng rồi nhìn lại, số tiền tích lũy chẳng đáng là bao, trong khi chất lượng cuộc sống thì giảm sút rõ rệt.

Quan trọng hơn, tôi nhận ra mình đã tiết kiệm sai cách trong suốt nhiều năm mà không hề hay biết.

1. Tiết kiệm những khoản nhỏ nhưng bỏ qua “lỗ hổng lớn”

Trước đây, tôi rất chăm chỉ “canh” từng khoản lặt vặt. Tôi sẵn sàng đi xa hơn vài cây số chỉ để mua được đồ rẻ hơn vài nghìn đồng, từ chối một ly cà phê 30.000 đồng vì thấy “không cần thiết”, thậm chí còn cân nhắc từng lần bật điều hòa. Những hành động này khiến tôi cảm thấy mình rất kỷ luật và tiết kiệm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Điều tôi không nhận ra là mình lại khá “dễ dãi” với những khoản lớn hơn. Tôi không ngại nâng cấp điện thoại sớm, đăng ký những gói dịch vụ không dùng hết, hay chi tiêu theo cảm hứng khi có tiền thưởng. Những khoản chi lớn ấy âm thầm “ăn mòn” tài chính của tôi nhanh hơn rất nhiều so với vài chục nghìn tôi cố gắng tiết kiệm mỗi ngày.

Đến khi nhìn lại, tôi mới hiểu: tiết kiệm không nằm ở việc siết chặt từng đồng nhỏ, mà là kiểm soát những dòng tiền lớn. Nếu không xử lý được các “lỗ hổng” này, thì dù có tiết kiệm bao nhiêu khoản lặt vặt, kết quả cũng không thay đổi nhiều.

2. Tiết kiệm bằng cách hy sinh chất lượng sống

Có thời gian, tôi tự đặt ra nguyên tắc: “Cái gì rẻ hơn thì chọn”. Tôi mua đồ giảm giá dù không thật sự cần, chọn những sản phẩm chất lượng thấp hơn để tiết kiệm chi phí, ăn uống qua loa cho đỡ tốn kém. Tôi nghĩ đó là cách sống thông minh.

Nhưng thực tế lại khác. Những món đồ rẻ thường nhanh hỏng, khiến tôi phải mua lại nhiều lần. Việc ăn uống thiếu cân đối khiến sức khỏe giảm sút, năng lượng làm việc cũng đi xuống. Và rồi tôi lại tốn tiền cho những khoản khác để “bù lại” những gì đã mất.

Sau này tôi mới nhận ra: tiết kiệm không phải là chọn cái rẻ nhất, mà là chọn cái phù hợp và có giá trị lâu dài. Một đôi giày tốt có thể dùng vài năm, một bữa ăn đủ chất giúp mình làm việc hiệu quả hơn. Khi nhìn theo hướng này, tôi thấy mình không tiêu nhiều hơn, mà đang tiêu đúng hơn.

3. Tiết kiệm mà không có mục tiêu rõ ràng

Sai lầm lớn nhất của tôi là tiết kiệm theo kiểu “để đó cho yên tâm”. Tôi không có mục tiêu cụ thể, không biết mình đang tiết kiệm để làm gì. Có tháng dư được chút tiền, tôi để đó. Có tháng cần chi, tôi lại rút ra mà không suy nghĩ nhiều.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Việc không có mục tiêu khiến tôi dễ mất động lực. Tôi không cảm thấy hào hứng khi tiết kiệm, cũng không có cảm giác tiến gần đến một điều gì đó. Tiền đến rồi đi, và tôi cứ lặp lại vòng luẩn quẩn đó suốt nhiều năm.

Chỉ khi bắt đầu đặt ra những mục tiêu rõ ràng – như một khoản dự phòng, một chuyến đi, hay kế hoạch dài hạn – tôi mới thấy việc tiết kiệm trở nên có ý nghĩa. Mỗi đồng giữ lại đều có “nhiệm vụ” của nó, và tôi cũng có lý do để kiên trì hơn.

Nhìn lại, tôi không thấy tiếc vì những năm tháng đã cố gắng tiết kiệm, nhưng tôi tiếc vì đã không hiểu đúng bản chất của nó sớm hơn. Tiết kiệm không phải là sống kham khổ, càng không phải là cắt bỏ mọi niềm vui. Đó là cách mình quản lý tiền bạc một cách có ý thức, để cuộc sống ổn định hơn và thoải mái hơn về lâu dài.

35 tuổi, tôi vẫn đang học lại cách tiết kiệm, nhưng lần này là theo một cách nhẹ nhàng hơn, rõ ràng hơn và thực tế hơn. Và điều quan trọng nhất tôi nhận ra: tiết kiệm đúng không làm cuộc sống nhỏ lại, mà giúp nó rộng ra theo một cách rất khác.