Phóng sự hàng đầu Mỹ gọi 1 hang động Việt Nam là kỳ quan thế kỷ 21

Không chỉ được nhắc đến trong các bảng xếp hạng du lịch hay những bộ ảnh gây choáng ngợp, hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới tại Việt Nam - mới đây tiếp tục trở thành nhân vật chính trong một phóng sự quy mô lớn của chương trình truyền hình Mỹ CBS 60 Minutes. Đây là một trong những chương trình phóng sự - điều tra có ảnh hưởng hàng đầu, với hàng triệu khán giả theo dõi mỗi tuần.

Theo thông tin từ Oxalis Adventure - đơn vị khai thác độc quyền tour khám phá hang Sơn Đoòng - phóng sự về Sơn Đoòng đã được ghi hình trong tháng 1/2026 tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nội dung dự kiến phát sóng cuối tháng 3, trong đó hang động này được giới thiệu như một "Wonder of the World" (kỳ quan của thế giới), đồng thời là một trong những điểm nhấn chính của chương trình.

Đáng chú ý, trong phóng sự này, hang Sơn Đoòng được gọi là kỳ quan thế kỷ 21, sánh ngang với đỉnh Everest hay Grand Canyon.

Khác với các sản phẩm quảng bá du lịch thông thường, phóng sự của CBS 60 Minutes đi theo hướng kể lại toàn bộ hành trình khám phá Sơn Đoòng, từ phát hiện ban đầu cho đến các nghiên cứu khoa học chuyên sâu sau này. Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1990, khi ông Hồ Khanh - một người dân địa phương - tình cờ phát hiện cửa hang trong một chuyến đi rừng. Từ phát hiện này, các đoàn thám hiểm quốc tế, trong đó có Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, đã tiến hành khảo sát và xác nhận đây là hang động lớn nhất thế giới.

Phóng sự cũng tái hiện quá trình tiếp cận Sơn Đoòng - vốn không đơn giản ngay cả với các nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Địa hình rừng núi phức tạp, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và những rủi ro trong quá trình di chuyển là những yếu tố được ghi nhận xuyên suốt hành trình. Đây cũng là một phần lý do khiến Sơn Đoòng đến nay vẫn là điểm đến giới hạn, không dành cho số đông du khách.

Bên cạnh yếu tố khám phá, chương trình dành nhiều thời lượng cho phần lý giải khoa học phía sau cấu trúc đặc biệt của hang động này. Các nhà nghiên cứu cho biết Sơn Đoòng được hình thành qua hàng triệu năm trong khối đá vôi, với hệ thống sông ngầm quy mô lớn chảy bên trong. Không gian trong hang đủ rộng để hình thành rừng nguyên sinh, cùng một hệ sinh thái và vi khí hậu gần như tách biệt với môi trường bên ngoài.

Những yếu tố này khiến Sơn Đoòng không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là đối tượng nghiên cứu địa chất và sinh thái quan trọng. Phóng sự vì vậy không dừng lại ở việc ghi nhận cảnh quan, mà còn đặt hang động trong bối cảnh rộng hơn của khoa học và bảo tồn.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết việc một chương trình như CBS 60 Minutes lựa chọn Sơn Đoòng làm bối cảnh ghi hình là cơ hội hiếm có để hình ảnh hang động này tiếp cận khán giả quốc tế ở quy mô lớn. Với lượng người xem trung bình hơn 8 triệu mỗi tập tại Mỹ, cùng hàng trăm triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng toàn cầu, mỗi phóng sự phát sóng đều có khả năng tạo ra hiệu ứng truyền thông đáng kể.

Phóng sự dự kiến lên sóng vào tối Chủ nhật theo giờ Mỹ (sáng ngày 30/3 theo giờ Việt Nam). Theo đơn vị tổ chức, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi câu chuyện về Sơn Đoòng được kể lại một cách hệ thống trên một nền tảng báo chí có độ tin cậy cao, thay vì chỉ xuất hiện rải rác qua các nội dung du lịch hoặc mạng xã hội.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi được công bố rộng rãi, Sơn Đoòng vẫn liên tục xuất hiện trong các dự án truyền thông quốc tế, từ phim tài liệu, chương trình truyền hình đến các sản phẩm giải trí. Việc tiếp tục được lựa chọn trong một phóng sự quy mô lớn cho thấy hang động này vẫn giữ được sức hút riêng, không chỉ ở yếu tố "lớn nhất thế giới", mà còn ở những giá trị khoa học và câu chuyện khám phá đi kèm.