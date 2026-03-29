"Nàng thơ" lấy ông chủ chuỗi nhà hàng lớn hơn 12 tuổi, 4 năm sinh 3 con gái: Sống kín tiếng, nhan sắc hiện tại gây bất ngờ

Nàng thơ lấy chồng đại gia hơn 12 tuổi: Từ cô gái ở khu nhà ở xã hội đến vợ đại lớn hơn 1 con giáp

Từ Thục Mẫn (sinh năm 1985) lớn lên tại khu nhà ở xã hội (khu bình dân, thuộc tầng lớp lao động hoặc thu nhập thấp - pv) ở Hong Kong (Trung Quốc).

Sau này, cô theo học hệ thiết kế và từng làm người mẫu, sau đó đăng ký cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (2006). Tuy chỉ dừng chân ở top 5, song nhờ lợi thế nhan sắc được ví như nàng thơ: đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn, làn da trắng, nụ cười dịu dàng,... cô nhanh chóng lấn sân showbiz, khi ký hợp đồng với TVB. Ban đầu, Từ Thục Mẫn chỉ đảm nhận làm MC cho các chương trình nhỏ. Sau đó, người đẹp họ Từ tiếp tục thử sức khi tham gia làng điện ảnh,...

Với ngoại hình nổi bật và độ nhận diện cao, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt có sức hút thương mại tốt, thường xuyên góp mặt trong các sự kiện và hoạt động quảng cáo.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: kết hôn.

Năm 2009, ở tuổi 23, Từ Thục Mẫn lên xe hoa với doanh nhân Huỳnh Hạo - người hơn cô 12 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực và kinh doanh nhà hàng tại Hong Kong (Trung Quốc). Thời điểm đó, Huỳnh Hạo được xem là gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh, sở hữu chuỗi nhà hàng và có mối quan hệ rộng trong giới giải trí - truyền thông.

Chuyện tình của cả hai diễn ra khá nhanh. Theo nhiều nguồn tin, họ chỉ hẹn hò trong thời gian ngắn trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới được tổ chức không quá phô trương. Thời điểm đó, thông tin “kết hôn vì mang thai” cũng được nhắc đến, càng khiến câu chuyện của Từ Thục Mẫn trở thành tâm điểm bàn tán. Việc một nữ nghệ sĩ đang ở giai đoạn “lên” của sự nghiệp lại lựa chọn kết hôn sớm, thậm chí rút lui khỏi showbiz ngay sau đó, khiến không ít người tiếc nuối. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là bước đi thực tế, khi cô chọn một cuộc sống ổn định.

Sau hôn lễ, Từ Thục Mẫn dần giảm tần suất xuất hiện trước công chúng, gần như rút hẳn khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình. Những hình ảnh hiếm hoi của cô thời điểm đó chủ yếu gắn với vai trò “phu nhân doanh nhân”, đồng hành cùng chồng trong một số sự kiện hoặc xuất hiện trong các buổi tụ họp giới thượng lưu.

Sinh 3 con, trải qua biến cố rồi trở lại với hình ảnh “quý bà” giàu đẹp

Sau khi kết hôn, Từ Thục Mẫn gần như biến mất khỏi màn ảnh. Thay vào đó, cô bước vào một vai trò hoàn toàn khác: làm vợ, làm mẹ.

Chỉ trong vòng 4 năm, cô lần lượt sinh ba cô con gái. Việc liên tục sinh con trong thời gian ngắn từng khiến dư luận bàn tán, đặc biệt khi có thông tin cho rằng gia đình chồng mong muốn có con trai. Dù vậy, Từ Thục Mẫn hiếm khi lên tiếng, giữ hình ảnh kín đáo và tập trung vào cuộc sống gia đình.

Theo QQ, Tưởng chừng cuộc sống hào môn sẽ luôn êm đềm, nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Khoảng năm 2019, công việc kinh doanh của chồng cô gặp biến động. Gia đình từng có kế hoạch di cư sang Singapore và Australia. Tuy nhiên, những thay đổi môi trường sống cùng tác động của dịch bệnh khiến kế hoạch không như mong đợi. Cuối cùng, họ quyết định quay về Hồng Kông và bắt đầu lại từ đầu. Có thời điểm, chồng cô phải chuyển sang kinh doanh online để duy trì thu nhập.

Trong giai đoạn khó khăn đó, hình ảnh Từ Thục Mẫn xuất hiện khá khác so với định kiến “phu nhân hào môn”. Cô bị bắt gặp mặc đồ giản dị khi tham dự các sự kiện, thậm chí bị cư dân mạng gọi là “quý bà tiết kiệm”. Nhưng cũng chính thời điểm này, nhiều người nhìn thấy một khía cạnh khác: sự đồng hành và kiên định của cô trong hôn nhân.

Không ồn ào, không phô trương, Từ Thục Mẫn chọn cách ở bên chồng, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Và khi mọi thứ dần ổn định trở lại, cuộc sống của họ cũng bước sang một chương mới.

Hiện tại, chồng cô đã chuyển hướng đầu tư, tham gia vào lĩnh vực điện ảnh với quỹ đầu tư lên tới hàng trăm triệu USD. Còn Từ Thục Mẫn, dù không quay lại showbiz, vẫn duy trì cuộc sống năng động: kinh doanh mỹ phẩm, học nấu ăn chuyên nghiệp, thậm chí theo học các khóa về thẩm định kim cương.

Gần nhất, tại Art Basel Hong Kong - một trong những sự kiện nghệ thuật lớn nhất châu Á, cô được bắt gặp xuất hiện cùng chồng.

Ở tuổi 41, sau ba lần sinh nở, vóc dáng và đặc biệt là đôi chân thon dài của cô vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Nhan sắc được nhận xét “không khác nhiều so với thời còn hoạt động nghệ thuật”, vẫn giữ được nét ngọt ngào, nhẹ nhàng vốn có.

Ba cô con gái của cô cũng thường xuyên trở thành chủ đề được bàn luận, khi được nhận xét là thừa hưởng ngoại hình từ mẹ. Gia đình 5 người hiện có cuộc sống ổn định tại Hong Kong, thỉnh thoảng xuất hiện trong những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc sự kiện kín.

Trên Instagram cá nhân có khoảng 50N follower, thỉnh thoảng Từ Thục Mẫn chia sẻ hình ảnh đi du lịch sang chảnh, dự sự kiện cùng chồng.

Nguồn: QQ, Baidu, IGNV.