Ông chủ khu nghỉ dưỡng ở Ninh Vân Bay mở khách sạn tại Anh, đầu tư nghìn tỷ cho câu lạc bộ thượng lưu đầu tiên trên thế giới

Dạo gần đây, xu hướng du lịch của những người yêu thích trải nghiệm cao cấp đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì tìm đến những biểu tượng xa hoa truyền thống như dát vàng hay pha lê lấp lánh, nhiều du khách bắt đầu ưu tiên những không gian mang lại sự tĩnh tại, giúp họ ngắt kết nối với áp lực đô thị để tái kết nối với bản thân và cộng đồng. Các điểm lưu trú mới vì thế không còn chỉ là nơi dừng chân đơn thuần, mà dần chuyển mình thành những hệ sinh thái nuôi dưỡng tâm hồn, nơi triết lý chăm sóc sức khỏe toàn diện và tinh thần bản địa được đặt vào vị trí trung tâm.

Các khách sạn mới ngày càng đầu tư nhiều về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ du khách

Triết lý nghỉ dưỡng hiện đại đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển ngoạn mục khi đưa sự tĩnh lặng của thiên nhiên vào tận trung tâm các đại đô thị sôi động nhất. Không chỉ riêng hệ thống Six Senses trên toàn thế giới, nhiều cái tên đình đám khác cũng đang chạy đua trong việc kiến tạo nên những hệ sinh thái phục hồi chuyên biệt.

Aman New York, Janu Tokyo và 1 Hotel Hanalei Bay đều thiết kế khách sạn và dịch vụ hướng đến sức khoẻ du khách

Điển hình như Aman New York, nơi biến tòa nhà Crown biểu tượng thành một thánh đường tĩnh lặng với hệ thống spa ba tầng thượng lưu và những khu vườn tầng không xanh mướt giữa lòng Manhattan. Hay tại Tokyo, Janu Tokyo vừa ra mắt cũng gây tiếng vang lớn khi tập trung hoàn toàn vào sự kết nối xã hội và phục hồi năng lượng thông qua trung tâm wellness rộng tới 4.000m2. Tại một góc khác của thế giới, 1 Hotel Hanalei Bay lại định nghĩa lại khái niệm nghỉ dưỡng bền vững bằng cách đưa toàn bộ hệ thực vật bản địa vào không gian sống, giúp du khách chữa lành thông qua những rung cảm thuần khiết từ đất mẹ.

Sự xuất hiện của những không gian như Six Senses Place London chính là mảnh ghép hoàn hảo tiếp theo, minh chứng cho việc các khách sạn mới mở ngày càng hướng về triết lý chăm sóc sức khỏe một cách sâu sắc và có cộng đồng riêng biệt, tách biệt hẳn với những lứa khách sạn chỉ chú trọng vào sự hào nhoáng bên ngoài.

Six Senses London chính thức khai trương, làm mới toà di sản The Whiteley thành khu nghỉ dưỡng sang trọng

Chính thức khai trương vào 11/3 tại The Whiteley, công trình từng là trung tâm thương mại nổi tiếng trên phố Queensway, Six Senses London không chỉ là một khách sạn mà là cả một hành trình nghỉ dưỡng đầy thú vị. Dưới bàn tay nhào nặn của AvroKO và EPR Architects, dự án đã phục dựng ngoạn mục mặt tiền di sản hạng II cùng chiếc cầu thang xoắn ốc khổng lồ ba tầng nối thẳng lên mái vòm kính, nơi từng là linh hồn của tòa nhà cũ. Với 109 phòng nghỉ và suites mang đậm phong cách Art Deco cùng bảng màu xanh thẫm lấy cảm hứng từ thiên nhiên, mỗi không gian đều được thiết kế để ánh sáng tự nhiên lan tỏa, biến những khối hành lang thương mại xưa cũ thành một trải nghiệm liền mạch và sống động.

Six Senses London chính thức được khai trương tại The Whiteley

Điểm nhấn mang tính đột phá của lần ra mắt này chính là Six Senses Place, mô hình câu lạc bộ thành viên kết hợp giao lưu và chăm sóc sức khỏe đầu tiên trên thế giới. Thay vì sự phô diễn thông thường, không gian này mời gọi hội viên tham gia vào các chu trình phục hồi theo mùa, những bữa ăn chung và các buổi trò chuyện mang tính chiêm nghiệm để thấu hiểu bản thân sâu sắc hơn. Song hành cùng đó là hệ sinh thái wellness rộng 2.300 m2 với điểm nhấn là hồ bơi Magnesium đầu tiên tại London, khu Biohack Recovery Lounge sử dụng trị liệu âm thanh và trường điện từ để tái tạo năng lượng nhanh chóng. Đặc biệt, khách sạn còn hợp tác với phòng khám trường thọ HUM2N để cung cấp các giải pháp tối ưu hóa hormone và buồng oxy cao áp ngay trong khuôn viên lưu trú.

Tại đây, yếu tố chữa lành được đưa lên hàng đầu

Yếu tố ẩm thực cũng được nâng tầm thành một liệu pháp chữa lành qua triết lý Ăn với 6 giác quan tại Whiteley’s Kitchen. Dưới sự dẫn dắt của các đầu bếp tài hoa, thực đơn ưu tiên các kỹ thuật xử lý lửa cổ xưa và nguyên liệu rau củ mùa vụ, kết hợp cùng các sản phẩm từ phòng chế tác lên men chuyên biệt. Ngay cả tại quầy bar, những ly cocktail như Clouds Over Islay cũng được pha chế với tinh chất hydrosol sản xuất thủ công từ tiệm thảo dược Alchemy Bar của khách sạn.

Với Six Senses London, yếu tố ẩm thực cũng được nâng tầm thành một liệu pháp chữa lành



Không dừng lại ở đó, Six Senses London còn thể hiện trách nhiệm với môi trường qua hệ thống thu gom nước mưa, mái xanh rộng hơn 1.150 m2 tạo môi trường sống cho các loài bướm Anh quốc và cam kết đóng góp 0,5% doanh thu vào quỹ phục hồi cộng đồng địa phương.