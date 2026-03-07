Cụm rạp flagship đầu tiên tại Hà Nội cuối cùng đã chính thức ra mắt: Không gian sang chảnh như nghỉ dưỡng, tín đồ xem phim không thể bỏ qua

Ngày 6/3/2026 vừa qua tại Hà Nội, Galaxy Studio chính thức khai trương Galaxy CineX - Hanoi Centre, cụm rạp flagship đầu tiên của thương hiệu tại Thủ đô. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường ra khu vực phía Bắc, đồng thời thể hiện định hướng phát triển hệ thống rạp chiếu phim theo mô hình cao cấp, đa trải nghiệm.

Trước đó, cụm rạp đã bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 12/2025 nhằm sớm đón khán giả và ghi nhận phản hồi thực tế về chất lượng dịch vụ, không gian cũng như trải nghiệm xem phim. Sau giai đoạn thử nghiệm, Galaxy CineX - Hanoi Centre chính thức ra mắt với đầy đủ các hạng mục dịch vụ, công nghệ và không gian giải trí được hoàn thiện.

Bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển

Theo đại diện Galaxy Studio, mô hình flagship được xây dựng với mục tiêu tạo nên một không gian điện ảnh đa trải nghiệm, nơi công nghệ trình chiếu, thiết kế không gian và dịch vụ khách hàng được tích hợp đồng bộ. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả đối với các sản phẩm giải trí hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc Galaxy Studio, cho biết hệ thống rạp Galaxy khởi đầu cách đây hơn 20 năm với rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM, vốn được cải tạo từ tầng hầm của một nhà thi đấu thể thao.

Theo bà Hoa, chính xuất phát điểm đặc biệt ấy đã giúp Galaxy nhận ra rằng điện ảnh không chỉ đơn thuần là nội dung phim, mà còn là những trải nghiệm gắn với cảm xúc và ký ức của khán giả.

“Trong bối cảnh thói quen giải trí thay đổi nhanh chóng và khán giả có nhiều lựa chọn, rạp chiếu phim cần trở thành một điểm đến hấp dẫn. Galaxy CineX - Hanoi Centre không chỉ là một cụm rạp, mà còn là nơi điện ảnh, công nghệ và phong cách sống gặp nhau”, bà Hoa chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc Galaxy Studio phát biểu tại sự kiện khai trương Galaxy CineX - Hanoi Centre

Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện khai trương là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Galaxy Studio và Dolby Laboratories về công nghệ trình chiếu và âm thanh.

Theo thỏa thuận hợp tác, công nghệ Dolby Vision kết hợp Dolby Atmos sẽ lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Hệ thống này giúp tối ưu hóa đồng bộ giữa hình ảnh và âm thanh, mang đến trải nghiệm điện ảnh sống động, chân thực và giàu cảm xúc hơn cho khán giả.

Dự kiến, công nghệ mới sẽ được triển khai đầu tiên tại dự án Galaxy CineX - AEON Thanh Khê (Đà Nẵng) vào tháng 7/2026, trước khi tiếp tục mở rộng tại các rạp khác trong hệ thống trên toàn quốc.

Không gian điện ảnh gắn với di sản đô thị

Galaxy CineX - Hanoi Centre tọa lạc tại Trung tâm Thương mại Hanoi Centre, địa chỉ 175 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Cụm rạp được định vị như một điểm đến văn hóa - giải trí mới, kết hợp giữa giá trị di sản đô thị và phong cách kiến trúc hiện đại.

Đáng chú ý, công trình được phát triển trên nền di sản của Nhà in Tiến Bộ, một địa danh gắn liền với dòng chảy tri thức và hoạt động xuất bản tại Hà Nội trong thế kỷ 20. Chính vì vậy, kiến trúc của rạp được thiết kế theo hướng kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Các chi tiết trang trí trong không gian rạp lấy cảm hứng từ hoạt động in ấn như hình ảnh cuộn giấy in, hộp chữ in được tái hiện tinh tế trong thiết kế nội thất và khu vực sảnh chờ. Những dải thép uốn lượn bao quanh khối kiến trúc gợi liên tưởng tới cuộn giấy in khổng lồ, tạo nên điểm nhấn thị giác độc đáo.

Sự kết hợp giữa vật liệu hiện đại, ánh sáng đa tầng và các hình khối mềm mại tạo nên hành trình trải nghiệm liền mạch cho khán giả, từ lúc bước vào rạp cho đến khi kết thúc buổi xem phim.

Không chỉ là một cụm rạp chiếu phim, Galaxy CineX - Hanoi Centre còn được thiết kế như một tổ hợp giải trí với nhiều không gian chức năng riêng biệt.

Trong đó, Boulevard Lounge là khu vực phòng chờ VIP dành cho những khán giả muốn tận hưởng không gian riêng tư, sang trọng trước giờ chiếu. Khu vực này phục vụ các món ăn và đồ uống cao cấp, phù hợp cho những buổi gặp gỡ đối tác hoặc hẹn hò.

Bên cạnh đó, khu ẩm thực CineMunch Eatery mang đến trải nghiệm ẩm thực fusion, kết hợp giữa các hương vị quen thuộc và phong cách hiện đại.

Hệ thống phòng chiếu tại rạp cũng được thiết kế đa dạng theo nhiều chủ đề khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khán giả, bao gồm:

Aqualis - phòng chiếu VIP lấy cảm hứng từ du thuyền và đại dương

Romántico - phòng chiếu dành cho các cặp đôi

Lagom - phòng chiếu tối giản theo triết lý sống Thụy Điển

Cine de Kids - phòng chiếu dành cho trẻ em kết hợp khu vui chơi

Haatopia - phòng chiếu tiêu chuẩn dành cho nhóm bạn và gia đình

Thiết kế đa dạng này giúp mang lại trải nghiệm điện ảnh phong phú cho nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Trang bị công nghệ trình chiếu hiện đại

Galaxy CineX - Hanoi Centre được trang bị nhiều công nghệ trình chiếu và âm thanh tiên tiến như IMAX with Laser, Dolby Atmos và Samsung Onyx Cinema LED.

Đặc biệt, rạp là một trong những địa điểm đầu tiên tại Hà Nội giới thiệu IMAX with Laser, công nghệ cho phép hiển thị hình ảnh với độ phân giải 4K, độ tương phản cao cùng tốc độ khung hình lên tới 120fps.

Ngoài ra, phòng chiếu còn sử dụng Samsung Onyx Cinema LED - màn hình LED đạt chuẩn Digital Cinema Initiatives (DCI), mang lại hình ảnh 4K HDR với độ sáng tối đa lên đến 300 nits, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn rạp chiếu thông thường.

Hệ thống Dolby Atmos cũng được tích hợp nhằm tạo nên trải nghiệm âm thanh đa chiều, cho phép âm thanh di chuyển linh hoạt trong không gian, giúp khán giả có cảm giác nhập vai chân thực hơn.

Việc khai trương Galaxy CineX - Hanoi Centre được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái giải trí của Galaxy Studio.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Galaxy Studio hiện sở hữu 26 rạp chiếu phim trên toàn quốc và là đối tác phát hành của nhiều hãng phim quốc tế lớn như Walt Disney, Sony Pictures và Warner Bros.

Bên cạnh việc phát hành các bom tấn quốc tế, Galaxy Studio cũng tham gia phát hành nhiều bộ phim Việt Nam đạt doanh thu cao như Mắt Biếc, Cua Lại Vợ Bầu, Bố Già hay Mưa đỏ.

Với sự ra mắt của Galaxy CineX - Hanoi Centre, Galaxy Studio kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng chuẩn trải nghiệm điện ảnh tại Việt Nam, đồng thời mang đến cho khán giả Thủ đô một điểm đến văn hóa - giải trí mới hiện đại và khác biệt.