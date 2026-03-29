Cuộc sống của "ông hoàng nhạc đỏ" tuổi 60 tại Thạch Thất sau khi ly hôn, để lại nhà cho vợ con

Việt Hoàn sống trên đồi, tự tay trùng tu một số công trình, trồng cây.

Sự nghiệp thành công nhưng hôn nhân lỡ dở

"Ông hoàng nhạc đỏ" Việt Hoàn sinh năm 1966, quê Thái Bình, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh từng công tác tại nhiều đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Năm 2006 anh được phong tặng nghệ sĩ ưu tú.

Trong sự nghiệp, Việt Hoàn là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, thường được nhắc đến cùng Trọng Tấn và Đăng Dương trong bộ ba “tam ca nhạc đỏ” nổi tiếng. Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc, trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Có lẽ vì thế, Việt Hoàn được nhiều người gọi là "ông hoàng nhạc đỏ" bên cạnh Trọng Tấn, Đăng Dương.

Thỉnh thoảng các con lên đồi thăm Việt Hoàn cùng cha trải nghiệm cuộc sống người làm nông.

Về đời tư, nam ca sĩ kết hôn năm 2007 với người vợ kém 18 tuổi và có 3 con gái. Sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai quyết định ly hôn vào năm 2021. Cuộc chia tay diễn ra trong êm đẹp, không ồn ào. Việt Hoàn để lại nhà cho vợ cũ và các con, đồng thời vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng nhau chăm sóc con cái.

"Chúng tôi chia tay trong êm đềm. Thêm nữa không bao giờ có chuyện chúng tôi xô xát trước mặt các con. Chúng thấy chuyện bố mẹ chia tay là bình thường vì thực ra lúc nào cũng có bố mẹ bên cạnh", Việt Hoàn chia sẻ trên tờ Vietnamnet.

Cuộc sống hiện tại: Bình yên trên đồi, rời xa ồn ào

Sau ly hôn, Việt Hoàn chuyển về sinh sống tại khu nhà vườn rộng hàng chục nghìn mét vuông ở Thạch Thất (Hà Nội). Không gian nơi đây được bao quanh bởi cây cối và đồi núi mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị.

Nam nghệ sĩ tự tay chăm sóc vườn tược, trồng rau, nuôi cá, nuôi gia cầm… tận hưởng cuộc sống điền viên. Khi không đi diễn, anh dành phần lớn thời gian cho thiên nhiên và những thú vui giản dị.

Ngoại hình lãng tử hiện tại của Việt Hoàn.

Dù sống một mình, Việt Hoàn cho biết anh không cảm thấy cô đơn. Niềm vui đến từ việc được sống chậm, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian cho các con. Với anh, nếu chưa gặp được người phù hợp, độc thân cũng là một lựa chọn nhẹ nhàng.

Nói về hạnh phúc ở tuổi xế chiều, Việt Hoàn từng tâm sự: "Tôi nghĩ tình yêu ở tuổi trung niên nó không lãng mạn mà lý trí nhiều hơn. Chủ yếu là đem đến cho nhau cái nghĩa, cái tình hơn là sự lãng mạn.

Hạnh phúc đích thực là bỏ qua được những khiếm khuyết của nhau để chia sẻ cái nghĩa, cái tình nên nếu không tìm được người chia sẻ với mình thì chắc tôi sống một mình hơn", Việt Hoàn từng chia sẻ trên tờ Đời sống Pháp luật.

Ở tuổi U60, “ông hoàng nhạc đỏ” không còn chạy theo sự hào nhoáng của showbiz. Thay vào đó là một cuộc sống lặng lẽ, an yên – nơi anh tìm thấy sự cân bằng sau những thăng trầm của cuộc đời.