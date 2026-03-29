Vợ cũ Đan Trường chưa gỡ bỏ 3 chữ trên Facebook, gây chú ý

29-03-2026 | Lifestyle

Việc chưa gỡ bỏ 3 chữ này của vợ Đan Trường khiến nhiều người chú ý, bàn luận.

Mới đây, cư dân mạng phát hiện doanh nhân Việt kiều Mỹ Thủy Tiên – vợ cũ của Đan Trường – vẫn giữ trạng thái "Đã kết hôn" trên Facebook dù cả hai đã xác nhận ly hôn từ năm 2021. Trong khi đó, phía nam ca sĩ đã không còn để thông tin tình trạng quan hệ trên trang cá nhân.

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng có thể Thủy Tiên quá bận rộn nên chưa cập nhật lại thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, cũng có không ít người bày tỏ hy vọng cặp đôi có thể tái hợp, nhất là khi sau ly hôn, cả hai vẫn chưa tái hôn và thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Đan Trường và vợ cũ giờ là bạn cùng nhau nuôi dạy con.

Vợ cũ Đan Trường vẫn để tình trạng là "Đã kết hôn".

Tuy nhiên, trước những lời "đẩy thuyền" từ cư dân mạng, nữ doanh nhân đã có phản hồi khá thẳng thắn. Khi một người bình luận: "Tiên ơi, 2 người quay lại đi để Thiên Từ có thêm em gái nha!", cô đáp lại: "Tiên và anh Trường là bạn tri kỷ mà thôi".

Câu trả lời này phần nào cho thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai người dừng ở mức bạn bè thân thiết, đồng thời dập tắt những đồn đoán về khả năng tái hợp trong tương lai gần.

Dù đã "đường ai nấy đi", Đan Trường và Thủy Tiên vẫn duy trì sự gắn kết trong công việc và cùng nhau chăm sóc con trai chung. Sự văn minh trong cách ứng xử hậu ly hôn của cả hai cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Đan Trường và Thủy Tiên chính thức kết hôn vào năm 2013. Đám cưới được tổ chức tại Mỹ và Việt Nam thu hút sự chú ý lớn từ công chúng thời điểm đó.

Sau khi kết hôn, Thủy Tiên chủ yếu sinh sống và kinh doanh tại Mỹ trong khi Đan Trường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia. Năm 2017, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng – bé Thiên Từ.

Đến tháng 7/2021, cả hai xác nhận ly hôn sau 8 năm chung sống. Lý do được đưa ra là khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống. Tuy vậy, sau khi chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi dạy con và hỗ trợ nhau trong công việc, trở thành một trong những cặp đôi hậu ly hôn văn minh của showbiz Việt.

Phóng sự hàng đầu Mỹ gọi 1 hang động Việt Nam là kỳ quan thế kỷ 21

Đức Huy và MC Mù Tạt chơi lớn: Mở tiệc linh đình sau đám cưới cổ tích, cô dâu siêu xinh, Tiến Linh hát góp vui

Bức ảnh Tiên Nguyễn đăng làm lộ bí mật Linh Rin - Phillip Nguyễn đang giấu kín?

Cặp đôi sống trong căn hộ 32m² ở HongKong: Vắt óc nghĩ cách bài trí, không dám lãng phí 1 centimet nào

Dàn Anh Trai, Em Xinh khuấy đảo tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026: Đưa âm nhạc trở thành một phần trải nghiệm du lịch

iPhone 18 Pro Max lộ diện nhiều thay đổi mới

