Cặp đôi sống trong căn hộ 32m² ở HongKong: Vắt óc nghĩ cách bài trí, không dám lãng phí 1 centimet nào

Theo Phác Thái Anh | 29-03-2026 - 20:05 PM | Lifestyle

Bất động sản ở Hong Kong đắt đỏ bậc nhất thế giới, nên việc tìm cách tận dụng tối đa không gian là điều khá dễ hiểu.

Ở Hong Kong - nơi giá bất động sản thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới - việc sở hữu một căn hộ riêng đã là điều không hề dễ dàng. Chính vì vậy, mỗi mét vuông đều trở nên quý giá, buộc gia chủ phải tính toán kỹ lưỡng trong cách bài trí. Điển hình như căn hộ 32m² của một cặp vợ chồng trung lưu: dù diện tích không quá rộng cho cuộc sống hai người, nhưng từng centimet đều được tận dụng triệt để, gần như không có chỗ nào bị bỏ phí. Nhờ cách sắp xếp thông minh, không gian vẫn đảm bảo tiện nghi, gọn gàng và đủ đầy, cho thấy nhà nhỏ vẫn hoàn toàn có thể sống thoải mái.

Khu vực cửa ra vào

Với những căn hộ nhỏ, việc mở cửa là nhìn thẳng vào phòng khách hoặc các không gian sinh hoạt là điều khá phổ biến, dễ tạo cảm giác thiếu riêng tư. Tuy nhiên, ở không gian này, gia chủ đã khéo léo thêm một vách ngăn dạng cửa xếp, tạo nên khoảng đệm như một góc tiền sảnh thu nhỏ. Chi tiết tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt: vừa giúp không gian kín đáo hơn, vừa tạo chiều sâu thị giác, khiến căn hộ trông tinh tế và có sự phân chia rõ ràng hơn.

Phòng khách + bếp

Khu bếp được thiết kế gọn gàng với đầy đủ công năng cơ bản, hệ tủ màu trắng tối giản mang lại cảm giác sạch sẽ và sáng sủa. Đi qua bếp là không gian phòng khách. Dù diện tích không lớn, nhưng nhờ có cửa sổ rộng, căn phòng vẫn khá thoáng đãng, tạo cảm giác như được "nới" thêm về mặt thị giác.

Gia chủ lựa chọn bộ sofa nhỏ gọn, kết hợp thêm một chiếc ghế massage vừa phục vụ nhu cầu thư giãn, vừa có thể tận dụng như chỗ ngồi khi cần. Thay vì bàn trà cồng kềnh, cặp vợ chồng sử dụng một chiếc bàn di động linh hoạt để tiết kiệm diện tích. Đáng chú ý, phần trần còn được tận dụng làm nơi trưng bày đồ trang trí, kết hợp hệ đèn hắt, tạo điểm nhấn tinh tế cho toàn bộ không gian.

Phòng ngủ

Phòng ngủ tiếp tục cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Sàn được nâng cao để tích hợp hệ ngăn chứa bên dưới, giải quyết bài toán lưu trữ một cách gọn gàng. Từ quần áo trái mùa đến chăn ga đều có chỗ cất riêng, giúp không gian luôn ngăn nắp mà không ảnh hưởng đến diện tích sinh hoạt.

Một góc bàn làm việc nhỏ được bố trí sát tường, thiết kế vát cạnh thông minh, vừa tối ưu diện tích vừa tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng trong không gian hẹp. Phía trên, phần trần dốc kết hợp hệ đèn không chỉ giúp mở rộng khả năng lưu trữ cho tủ kịch trần mà còn tăng thêm nét hiện đại, tinh tế cho căn phòng.

Có thể thấy, với những căn hộ diện tích khiêm tốn, điều quan trọng không nằm ở rộng hay hẹp mà ở cách sắp xếp không gian. Khi mọi chi tiết đều được tính toán hợp lý, 32m² vẫn đủ để trở thành một tổ ấm tiện nghi, gọn gàng và đầy cảm hứng.

Phòng tắm

Dù không có cửa sổ, phòng tắm vẫn giữ được cảm giác sáng và sạch nhờ sử dụng vật liệu tông sáng kết hợp hệ đèn bố trí hợp lý. Vách kính được dùng để phân tách khu tắm và khu vệ sinh, vừa đảm bảo công năng, vừa giữ cho không gian luôn thoáng mắt, không bị bí bách.

Bên dưới vòi sen, một kệ dài được lắp đặt để sắp xếp các vật dụng cá nhân gọn gàng, hạn chế tối đa cảm giác lộn xộn - điều rất dễ gặp ở những phòng tắm có diện tích nhỏ.

Theo News QQ

Tôi rời căn hộ có thang máy để về sống ở khu phố cũ: Sau 1 năm, tôi chỉ tiếc đã chuyển đi quá muộn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phóng sự hàng đầu Mỹ gọi 1 hang động Việt Nam là kỳ quan thế kỷ 21

Phóng sự hàng đầu Mỹ gọi 1 hang động Việt Nam là kỳ quan thế kỷ 21 Nổi bật

Đức Huy và MC Mù Tạt chơi lớn: Mở tiệc linh đình sau đám cưới cổ tích, cô dâu siêu xinh, Tiến Linh hát góp vui

Đức Huy và MC Mù Tạt chơi lớn: Mở tiệc linh đình sau đám cưới cổ tích, cô dâu siêu xinh, Tiến Linh hát góp vui Nổi bật

Dàn Anh Trai, Em Xinh khuấy đảo tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026: Đưa âm nhạc trở thành một phần trải nghiệm du lịch

Dàn Anh Trai, Em Xinh khuấy đảo tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026: Đưa âm nhạc trở thành một phần trải nghiệm du lịch

19:44 , 29/03/2026
iPhone 18 Pro Max lộ diện nhiều thay đổi mới

iPhone 18 Pro Max lộ diện nhiều thay đổi mới

19:30 , 29/03/2026
52 tuổi nghỉ hưu, tôi 'biến mất' khỏi đồng nghiệp và bạn bè: Sống cách ly mà chưa bao giờ vui đến thế!

52 tuổi nghỉ hưu, tôi 'biến mất' khỏi đồng nghiệp và bạn bè: Sống cách ly mà chưa bao giờ vui đến thế!

18:55 , 29/03/2026
Vừa đến Việt Nam được 48 giờ, khách Tây đã làm ngay điều mà người Việt cũng thấy sốc

Vừa đến Việt Nam được 48 giờ, khách Tây đã làm ngay điều mà người Việt cũng thấy sốc

17:24 , 29/03/2026

