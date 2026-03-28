1 thanh niên cải tạo căn hộ "cán dao" thành tổ ấm nghệ như ảnh Pinterest, góc nào cũng đáng ngắm

Một không gian sống lý tưởng không nhất thiết phải hoàn hảo, mà quan trọng là phù hợp với nhu cầu và gu thẩm mỹ của người ở. Ngay cả khi tồn tại những hạn chế, vẫn luôn có cách để cải thiện nếu biết tính toán hợp lý. Điển hình như căn hộ 50㎡ kiểu "cán dao" của một chàng trai sống tại Bắc Kinh - vốn bị xem là hẹp và khó bố trí, nhưng nhờ thiết kế thông minh đã được biến thành tổ ấm vừa ấm cúng vừa tiện nghi. Được biết, chàng trai đã chi khoảng 12 vạn tệ (tương đương 460 triệu đồng) cho phần cải tạo cơ bản.

Căn hộ 50㎡ kiểu dáng "cán dao"

Kiểu "cán dao" thường thấy ở các căn hộ cũ, giống như một hình chữ nhật bị cắt đi một góc, khiến việc sử dụng, chiếu sáng và thông gió dễ bị hạn chế. Để cải thiện trải nghiệm sinh hoạt, anhchàng đã biến phòng ngủ chính thành phòng khách, giải phóng phòng khách nhỏ trước đây để làm tiền sảnh và khu vực ăn uống, trong khi các không gian còn lại vẫn giữ nguyên. Một thay đổi đơn giản nhưng mang lại sự tiện nghi và thoải mái rõ rệt cho căn hộ.

Bếp bán mở và nhà tắm nhỏ

Vừa mở cửa bước vào căn hộ sẽ thấy ngay thiết kế bên trái là bếp, bên phải là nhà tắm. Dù diện tích nhỏ, cả hai không gian đều có cửa sổ nên rất thoáng đãng.

Bếp được thiết kế bán mở, giúp khu vực tiền sảnh rộng rãi hơn. Tủ bếp trên và dưới chứa được nhiều đồ, giữ không gian gọn gàng và ngăn nắp. Nhà tắm di chuyển lavabo ra ngoài, tạo bán khu vực khô - ướt, đồng thời vẫn đủ chỗ để đặt máy giặt và máy sấy, tận dụng tối đa diện tích mà vẫn tiện nghi.

Hành lang dẫn tới phòng khách và phòng ngủ

Trước đây, hành lang dẫn thẳng tới hai phòng ngủ, một phòng chính và một phòng nhỏ. Sau khi cải tạo và biến phòng ngủ chính thành phòng khách, lối đi nay dẫn trực tiếp vào không gian sinh hoạt chung.

Hành lang được trang trí đơn giản với một chậu cây lớn, vừa tạo điểm nhấn vừa không gây rối mắt. Thêm một đèn chiếu sáng nhỏ là đủ để tạo hiệu ứng thị giác, mà không cần lắp đèn âm trần, giúp không gian trông sinh động và tinh tế hơn.

Phòng ngủ chính chuyển thành phòng khách

Phòng ngủ chính rộng khoảng 15㎡, là không gian lớn nhất trong nhà, nhưng do hình dáng dài hẹp, sử dụng làm phòng ngủ hơi lãng phí.

Sau cải tạo, gia chủ vẫn giữ tủ quần áo lớn và biến phòng thành phòng khách. Không gian vừa đủ để đặt sofa và kệ TV, đồng thời thêm bàn ăn hoặc bàn làm việc. Bỏ bớt bàn trà và kệ tivi, thay bằng bàn nhỏ và kệ TV treo giúp căn phòng rộng rãi hơn, đồng thời không cản trở lối đi, đảm bảo sinh hoạt thoải mái.

Ban công nối liền phòng ngủ cũ cũng trở thành ban công phòng khách. Dù không thể phá tường chịu lực, anh đã tận dụng làm quầy bar nhỏ - vừa để đồ, vừa ngắm nắng, uống trà chiều hay làm việc đều hợp lý, mang lại vẻ đẹp và tiện dụng cho không gian.

Phòng ngủ nhỏ trở thành phòng ngủ chính

Phòng ngủ nhỏ nay được nâng cấp thành phòng ngủ chính, rộng 13㎡, đủ chỗ để đặt giường lớn thoải mái. Điểm nổi bật là phòng có hai cửa sổ, đón ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn sáng sủa, thoáng mát và dễ chịu.

Theo News QQ