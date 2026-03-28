Mỹ nhân không tuổi giữ chồng trẻ bằng cách có 1-0-2, bước vào U60 vẫn đẳng cấp thế này

Nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan Y Năng Tịnh mới đây đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng "cạnh tranh giữa phụ nữ", đồng thời khẳng định: "58 tuổi không phải là điều đáng xấu hổ".

Quan điểm này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Phụ nữ bước sang tuổi trung niên là lần thanh xuân thứ 2

Ở tuổi 58, Năng Tịnh đăng tải một bài viết dài, kêu gọi phụ nữ "ngừng đặt nhau lên bàn cân so sánh", qua đó tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng.

Cô cho biết sau mỗi lần tham dự sự kiện, cô thường xuyên bắt gặp những bình luận so sánh phụ nữ với nhau, như thể ngoại hình và tuổi tác là tiêu chí duy nhất để đánh giá. Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra với nam giới.

Theo Y Năng Tịnh, sức mạnh nội tại, trải nghiệm sống, năng lực và trí tuệ của phụ nữ xứng đáng được ghi nhận, thay vì chỉ bị nhìn nhận qua vẻ ngoài.

"Người của công chúng sống dưới ánh nhìn của dư luận. Chúng tôi luôn cố gắng thể hiện hình ảnh tốt nhất để đáp lại sự ủng hộ của mọi người. Nhưng nếu mỗi lần xuất hiện đều bị biến thành 'cuộc cạnh tranh giữa phụ nữ', chỉ xoay quanh ngoại hình, thì điều đó vô tình làm suy giảm sự thấu hiểu và ủng hộ lẽ ra phải có giữa phụ nữ với nhau", cô chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh : "Giá trị của phụ nữ không nằm ở việc thắng – thua trong so sánh, mà ở việc từ chối bước lên chiếc cân đó. Nếu bạn là phụ nữ, đừng tham gia vào việc công kích phụ nữ khác. Hãy đứng lên và nói tất cả chúng ta đều đẹp" .

Cô cũng thừa nhận bản thân rất yêu cái đẹp, và việc chăm sóc ngoại hình không phải để so sánh với người khác, mà vì cô muốn trở thành một người mẹ rạng rỡ khi ở bên con gái.

Y Năng Tịnh khẳng định việc bước sang tuổi 58 không phải điều đáng xấu hổ, đồng thời từ chối những lời khen kiểu "trông như thiếu nữ".

"Chúng ta rồi sẽ già đi, khuôn mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn. Nhưng cuộc đời mỗi người từng tỏa sáng rực rỡ đó là điều không ai có thể lấy đi".

Cô cũng gửi gắm thông điệp dành cho thế hệ trẻ: "Hãy để nỗ lực của thế hệ phụ nữ chúng ta trở thành sự tự tin cho các cô gái sau này. Hãy sống đúng với bản thân, lựa chọn người đồng hành yêu thương con người thật của mình, cùng nhau già đi trong sự tôn trọng, thay vì phải không ngừng làm hài lòng hay lấy lòng ai đó. Đó mới là điều chúng ta nên hướng tới".

Sinh năm 1968, nổi tiếng từ cuối thập niên 1980 với hình ảnh thần tượng tuổi teen Y Năng Tịnh từng hai lần được đề cử giải Nữ chính xuất sắc tại Kim Mã – một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá của Đài Loan.

Phụ nữ bản lĩnh luôn biết giá trị và vị thế của chính mình

Đời tư của nữ nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự chú ý khi cô tái hôn với nam diễn viên Tần Hạo – người kém cô 10 tuổi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Harlem Yu.

Chồng trẻ của Y Năng Tịnh từng có tin đồn ngoại tình với bạn diễn. Nguồn cơn xuất phát từ bức ảnh thân mật giữa Tần Hạo và Trần Nghiên Hy, khiến dư luận dấy lên nghi vấn cặp đôi rạn nứt hôn nhân.

Giữa lúc mạng xã hội liên tục "chia phe", phân tích từng ánh mắt, từng cử chỉ, điều đáng chú ý không phải là tin đồn mà là cách Y Năng Tịnh lựa chọn đối diện.

Cô không khóc lóc, không tố cáo, cũng không "đáp trả" theo kiểu kịch tính. Trong buổi livestream, nữ nghệ sĩ thẳng thắn phủ nhận tin ly hôn, khẳng định chưa từng nói rằng hai người sống riêng.

Nhưng điều khiến công chúng chú ý hơn cả là quan điểm của cô: "Nếu mọi thứ đều bị biến thành 'cuộc chiến giữa phụ nữ', thì chính chúng ta đang làm tổn thương nhau".

Trong một thế giới mà mỗi scandal tình cảm đều nhanh chóng bị đẩy thành "drama", Y Năng Tịnh lại chọn đứng ngoài cuộc chiến đó.

Cô không xem người phụ nữ khác là "đối thủ". Cô cũng không biến bản thân thành "nạn nhân".

Thay vì lao vào vòng xoáy tranh cãi, Y Năng Tịnh chọn một cách rất khác: giữ lại chủ quyền cảm xúc cho chính mình.

"Phụ nữ không cần chiến thắng trong so sánh. Điều quan trọng là từ chối bước lên bàn cân đó".

Cô không phản ứng bằng cảm xúc bộc phát, mà bằng một thái độ gần như… lạnh.

Nhưng đó không phải là sự thờ ơ. Đó là một dạng tỉnh táo.

"Khi một người phụ nữ đủ mạnh, cô ấy không cần chứng minh mình hơn ai chỉ cần không đánh mất chính mình".

Đó là một lát cắt rất thật về cách phụ nữ hiện đại đối diện với nghi ngờ, tổn thương và cả ánh nhìn của xã hội.

Trong khi nhiều người vẫn hỏi: "Ai đúng? Ai sai?" cô lại chọn một câu hỏi khác: "Mình có đang sống đúng với giá trị của mình không?".

Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất.