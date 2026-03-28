Đôi mắt trợn trừng đáng sợ của Huỳnh Anh

Bước Chân Vào Đời đã đi được 1/3 quãng thời gian, sau thời gian dài đấu tranh tâm lý, chịu sự khinh miệt từ gia đình bạn trai, cuối cùng Thương (Quỳnh Kool) đã đưa ra quyết định chia tay. Cô không thể chấp nhận việc mẹ của Quân (Huỳnh Anh) tìm về tận quê để chỉ trích bà khiến bà phải nhập viện.

Trái ngược với sự buông xuôi của Thương, Quân không thể chấp nhận việc mối tình tan vỡ nhanh chóng. Vì vậy, khi bị Thương hẹn gặp ra nói chuyện, anh van xin Thương hãy cho anh cơ hội để giải quyết những rắc rối trở ngại.

Quân không chấp nhận việc Thương muốn rời xa mình

Huỳnh Anh có cách bộc lộ cảm xúc gây tranh cãi

Trong phân cảnh này, Huỳnh Anh đã có biểu hiện trợn mắt khi Thương nói lời chia tay, dứt khoát trả lại những gì đã nhận từ anh. Cách biểu lộ cảm xúc của nam diễn viên gây tranh cãi, khán giả cho rằng anh không nắm bắt đúng cảm xúc của nhân vật "nhìn người yêu mà như nhìn kẻ thù".

"Sao anh ấy lại trợn mắt lên khi nghe câu chia tay thốt ra nhỉ? Việc bảo vệ mối quan hệ anh ta đâu làm được thì chia tay là tất yếu", "Diễn không đạt chứ còn sao nữa, tự nhiên lúc đó trợn mắt", "Trợn mắt là không nghĩ mẹ mình lại về quê người yêu xúc phạm bà ngoại", "Đang cảm động thì va phải ánh mắt trợn lên của ông Quân, buồn cười ngang, ổng nhìn người yêu như kẻ thù", "Cái nét diễn trợn mắt nó lố không chịu được", "Tự nhiên trợn lên như kẻ thù ý, diễn kiểu ngạc nhiên khó vậy sao Huỳnh Anh", "Cách diễn chán nhờ", "Huỳnh Anh diễn gì kỳ vậy", "Anh Huỳnh Anh cứ có quả trợn mắt sợ quá, mặc dù bình thường anh rất đẹp trai nhưng mà em vẫn không hiểu mấy cảnh anh trợn như thế để thể hiện điều gì, không cảm được", một số khán giả chê Huỳnh Anh diễn dở.

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng nhân vật Quân do Huỳnh Anh thể hiện là một người có tính cách tốt, cách giải quyết và nhìn nhận vấn đề đơn giản, vì vậy anh sẽ bộc lộc cảm xúc một cách trực tiếp như vậy.

Quân là một chàng trai hiền lành, không giỏi xử lý tình huống

Nhân vật Quân trước đó cũng gây tranh cãi vì những câu thoại ngây ngô, thiếu sự tự lập, quen sống phụ thuộc vào gia đình.

Khi biết mẹ luôn khinh miệt Thương, thậm chí về cả quê nhà để ép buộc gia đình Thương ngăn cản chuyện tình của hai người, Quân thấy thất vọng về mẹ, bất lực với chính bản thân. Trong cơn say, khi nói chuyện với mẹ, Quân nói: "Con thì có gì hơn cô ấy chứ. Nhà thì ở nhà bố mẹ, quần áo bố mẹ mua cho. Đến tiền đổ xăng cũng phải xin mẹ. Con thì có gì hơn thương hở mẹ. Con vô dụng rất vô dụng. Đến yêu một người mà cũng không được yêu như ý mình thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì hả mẹ".

Lời tâm sự của của Quân khiến nhiều khán giả đồng cảm với anh nhưng cũng không ít người "quay xe" mong Thương đừng dây dưa với Quân vì cho rằng anh không phải là người phù hợp để lấy làm chồng.

"Quá kém cỏi, đến tiền đổ xăng cũng xin mẹ", "Giảng viên đại học mà sao không tự chủ được về kinh tế vậy nhỉ", "Thương hãy rời xa Quân đi, yêu mà không bảo vệ chăm sóc được thì đến với nhau cũng chỉ khổ", "Tiền đổ xăng còn xin mẹ mà nói lo cho gia đình bạn gái", "Quân được bố mẹ bao bọc quá nhiều", khán giả khó đồng cảm với Quân dù anh đang ở trong hoàn cảnh đau khổ bất lực.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng nhân vật của Huỳnh Anh rất đáng yêu, thú vị

Quân nhiều lần khiến khán giả ngán ngẩm vì khi bạn gái gặp chuyện thì không nghĩ ra cách giải quyết. Nhân vật thiếu vốn sống, ngu ngơ và có những câu thoại khờ khạo. Dù biết đó là thiết lập vai diễn, ý đồ của đạo diễn nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy khó chịu.