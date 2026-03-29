iPhone 18 Pro Max lộ diện nhiều thay đổi mới

Những thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone 18 Pro Max cho thấy Apple đang tập trung mạnh vào nâng cấp hiệu năng, kết nối và trải nghiệm hiển thị, thay vì thay đổi thiết kế tổng thể. Dù chưa có xác nhận chính thức, loạt cải tiến được đồn đoán đã phần nào phác họa hướng đi của thế hệ iPhone tiếp theo.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc Apple có thể trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ đầu của TSMC. Đây được xem là bước tiến lớn so với nền tảng 3nm hiện tại, hứa hẹn mang lại hiệu năng cao hơn và tối ưu điện năng tốt hơn. Song song đó, hãng cũng được cho là sẽ tiếp tục phát triển modem riêng với phiên bản C2, cải thiện tốc độ kết nối 5G và tiết kiệm pin.

Thế hệ iPhone mới có thể mang chip A20 Pro, Dynamic Island nhỏ hơn và camera được nâng cấp. (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ dừng ở hiệu năng, khả năng kết nối không dây cũng có thể được nâng cấp thông qua chip N2 mới, kế nhiệm N1. Các cải tiến được kỳ vọng sẽ giúp tăng độ ổn định, tốc độ truyền dữ liệu và nâng cao trải nghiệm với các tính năng như AirDrop hay điểm phát sóng cá nhân.

Ở mặt trước, Apple có thể áp dụng bước chuyển tiếp quan trọng trong thiết kế khi đưa một phần của hệ thống Face ID xuống dưới màn hình. Cụ thể, đèn chiếu hồng ngoại (IR) được cho là sẽ ẩn dưới tấm nền, giúp thu nhỏ đáng kể Dynamic Island. Tuy vậy, thiết kế “viên thuốc” này nhiều khả năng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Liên quan đến màn hình, iPhone 18 Pro Max được dự đoán tiếp tục giữ kích thước 6,9 inch, tương tự thế hệ trước. Tuy nhiên, máy có thể sử dụng tấm nền LTPO+ mới, giúp tối ưu mức tiêu thụ năng lượng, đặc biệt trong các tác vụ như Always-On Display hoặc điều chỉnh tần số quét linh hoạt.

Ở phía sau, cụm camera nhiều khả năng không thay đổi đáng kể về thiết kế, vẫn là hệ thống ba ống kính đặt trên phần “plateau” quen thuộc. Dù vậy, camera chính 48MP được cho là sẽ hỗ trợ khẩu độ biến thiên, cho phép kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn. Đây là tính năng thường thấy trên máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng vẫn còn là ẩn số khi áp dụng trên smartphone.

Phiên bản iPhone 18 Pro Max màu đỏ sẫm được cho là sẽ xuất hiện trong năm nay. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, Apple có thể bổ sung một số điều chỉnh nhỏ nhưng đáng chú ý. Nút Camera Control được cho là sẽ được đơn giản hóa thao tác, loại bỏ cơ chế vuốt. Mặt lưng Ceramic Shield cũng có thể được tinh chỉnh để cải thiện khả năng tương thích với MagSafe và tăng hiệu ứng kính mờ.

Một thay đổi khác có thể đến từ thiết kế tổng thể khi thiết bị được cho là sẽ dày hơn đôi chút nhằm chứa viên pin lớn hơn, qua đó cải thiện thời lượng sử dụng - yếu tố luôn được người dùng quan tâm.

Đáng chú ý, Apple được cho là đang thử nghiệm khả năng duyệt web qua vệ tinh. Nếu được triển khai, tính năng này sẽ cho phép người dùng truy cập internet trong điều kiện không có sóng di động, mở rộng đáng kể khả năng liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

Cuối cùng, về mặt thẩm mỹ, iPhone 18 Pro Max có thể lần đầu tiên xuất hiện phiên bản màu đỏ dành riêng cho dòng Pro. Đây sẽ là thay đổi đáng kể so với bảng màu trung tính quen thuộc trước đây, đồng thời giúp thiết bị trở nên nổi bật hơn.

Hiện tại, tất cả thông tin vẫn dừng ở mức tin đồn, nhưng đã phần nào cho thấy Apple đang từng bước hoàn thiện cả phần cứng lẫn trải nghiệm người dùng cho thế hệ iPhone tiếp theo.