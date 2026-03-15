15-03-2026

Mẫu iPhone đang giảm giá tiền triệu tại Việt Nam

Mẫu iPhone này hiện có giá thấp hơn tới cả triệu đồng so với mức niêm yết.

Chỉ ít ngày sau khi chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam vào sáng 11/3, mẫu iPhone 17e đã được nhiều hệ thống bán lẻ điều chỉnh giá xuống thấp hơn so với mức niêm yết ban đầu.

Theo ghi nhận tại các đại lý, phiên bản 256GB của iPhone 17e hiện được chào bán khoảng 17,5 triệu đồng, thấp hơn 500.000 đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, phiên bản 512GB được giảm mạnh hơn, khoảng 1 triệu đồng, còn 23,5 triệu đồng.

Thậm chí, tại một số gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử, phiên bản 256GB có thể được mua với mức giá chưa tới 16 triệu đồng khi áp dụng thêm các chương trình ưu đãi.

Theo ghi nhận từ hệ thống Di Động Việt, phiên bản 256GB đang chiếm tới khoảng 90% lựa chọn của người dùng đăng ký mua. "Việc Apple nâng cấp dung lượng tiêu chuẩn lên 256GB nhưng vẫn duy trì giá bán dưới 20 triệu đồng đã giúp iPhone 17e trở thành lựa chọn hợp lý cho nhóm khách hàng cần nâng cấp thiết bị với chi phí dễ tiếp cận", đại diện Di Động Việt nhận định.

Trong khi đó, đại diện FPT Shop cho biết lượng khách hàng đặt cọc iPhone 17e tăng khoảng 10% so với Apple iPhone 16e trong cùng giai đoạn mở bán. Theo dự đoán của hệ thống này, doanh số của mẫu máy mới có thể cải thiện so với thế hệ tiền nhiệm, dù sức mua vẫn tập trung nhiều hơn ở các dòng iPhone chủ lực.

So với thế hệ trước, iPhone 17e gần như không thay đổi về ngoại hình. Máy vẫn sử dụng thiết kế màn hình “tai thỏ”, thay vì chuyển sang Dynamic Island như nhiều mẫu iPhone hiện nay. Điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của tùy chọn màu Soft Pink (hồng nhạt). Theo đại diện các nhãn hàng, màu sắc mới này đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm người dùng nữ.

Trong phân khúc dưới 20 triệu đồng, iPhone 17e phải cạnh tranh với nhiều smartphone Android cận cao cấp như Samsung Galaxy S24 FE hay Xiaomi 14T. Ngoài ra, sản phẩm cũng chịu áp lực cạnh tranh từ chính Apple iPhone 15, mẫu iPhone đã giảm giá mạnh sau thời gian dài mở bán.

Theo đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, lợi thế của iPhone 17e nằm ở hiệu năng mạnh và khả năng sử dụng ổn định trong nhiều năm. Tuy vậy, thiết bị cũng tồn tại một số hạn chế như thiết kế chưa mới, không có Dynamic Island và chỉ trang bị một camera, trong khi nhiều smartphone Android cùng tầm giá đã được trang bị màn hình 120Hz, nhiều camera và sạc nhanh hơn.

Tôi chuyển sang iPhone nhưng rồi lại nhớ Android “không chịu nổi” chỉ vì điều này: Ai bảo cứ iPhone là hơn?

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

Mai Ngọc "khoe khéo" nhà chồng đại gia khủng ở Bắc Ninh

Mai Ngọc "khoe khéo" nhà chồng đại gia khủng ở Bắc Ninh Nổi bật

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho xu hướng du lịch mới: Khách nước ngoài sẵn sàng dậy từ 3h sáng để làm điều này

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho xu hướng du lịch mới: Khách nước ngoài sẵn sàng dậy từ 3h sáng để làm điều này Nổi bật

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV và chuyện tình 9 năm ngọt ngào với bạn học cùng lớp

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV và chuyện tình 9 năm ngọt ngào với bạn học cùng lớp

21:38 , 15/03/2026
Đặc sản miền Trung "vừa đắng vừa ngọt", nướng bằng lá rừng, Chủ tịch tỉnh chia sẻ trên Facebook

Đặc sản miền Trung "vừa đắng vừa ngọt", nướng bằng lá rừng, Chủ tịch tỉnh chia sẻ trên Facebook

21:12 , 15/03/2026
Sau tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Dư dả đến đâu cũng không được chi tiền cho 5 việc này

Sau tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Dư dả đến đâu cũng không được chi tiền cho 5 việc này

21:10 , 15/03/2026
Khách Tây đồng loạt quỳ gối trước tượng đài ở Hà Giang khiến người bản địa phải ngả mũ

Khách Tây đồng loạt quỳ gối trước tượng đài ở Hà Giang khiến người bản địa phải ngả mũ

20:52 , 15/03/2026

